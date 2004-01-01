

За 11 месяцев компания «Донстар» (входит в «Евродон») выпустила более 23,5 тыс. т, что сопоставимо с объемом производства за весь 2015-й. Развитие проекта отстает от плана, признает основатель и гендиректор холдинга Вадим Ванеев. «Раскачка рынка оказалась сложным процессом, никогда не думал, что сектор утки окажется сложнее, чем направление индейки», — говорит он. Имеющиеся мощности с учетом комбикормового производства и инкубатора уже сейчас позволяют производить до 80 тыс. т мяса утки, но пока загружены лишь на 35−40%, отмечает Ванеев. Тем не менее в прошлом году компания начала экспорт продукции из мяса утки в Казахстан и намерена увеличивать объем и ассортимент поставок на внешний рынок.