Один из крупнейших российских производителей жировой продукции группа «Русагро» запустила новый цех рафинации и дезодорации масел и переэтерификации жиров на своем «Жировом комбинате» в Екатеринбурге. Строительство велось с августа 2015 года.



Мощность линии рафинации составляет 67 тыс. т/год, переэтерификации — 50 тыс. т/год. Запуск нового цеха позволит реализовать процессы более глубокой очистки масла и производить специализированные жиры — маргарины и спреды c нулевым содержанием трансизомеров жирных кислот, а также жиры для молочной и хлебопекарной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы компании.



Как сообщил гендиректор группы Максим Басов, по итогам сезона-2016/17 «Русагро» рассчитывает, что рентабельность масложирового направления компании будет выше, чем в прошлом сельхозгоду. Хотя, признает он, показатель находится на низком уровне. По итогам календарного 2016 года выручка этого бизнеса выросла на 16% и составила 20 млрд руб. (17,3 млрд руб. в 2015-м).



В прошлом году группа увеличила объемы производства соевого шрота (на 21% до 65 тыс. т), переработанного соевого масла (на 19% до 12,5 тыс. т), майонеза (на 14% до 74 тыс. т). Уменьшились объемы выпуска маргариновой продукции (на 15% до 36,7 тыс. т), а также подсолнечных масла (-3% до 148,6 тыс. т) и шрота (-6% до 135,3 тыс. т). На снижение объемов производства последних продуктов влиял и тот факт, что в прошлом году компания испытывала трудности с обеспеченностью сырьем. «В зоне наших МЭЗов сырья достаточно, однако из-за активной деятельности конкурентов из соседних дефицитных зон возникает его нехватка», — говорил ранее «Агроинвестору» Басов. Кроме того, цены на сою и подсолнечник в сезоне-2015/16 резко выросли, аграрии придерживали урожай в стремлении заработать больше. В этом сельхозгоду, чтобы снизить риски, на вторую половину сезона компания закупила больше сырья, чем в 2015/16-м, сообщил топ-менеджер.



Масложировой бизнес «Русагро» представлен тремя предприятиями: «Жировым комбинатом» в Екатеринбурге, маслоэкстракционным заводом в поселке Безенчук Самарской области — «Самараагропромпереработка», «Приморской соей» (компания владеет 75% предприятия). Также компания развивает сахарное, мясное и сельскохозяйственное направления. По итогам 2016 года общая выручка агрохолдинга увеличилась на 16% до 96 млрд руб. Самый значительный рост, около 48% (до 21,1 млрд руб.), показал сельскохозяйственный бизнес компании. Выручка сахарного направления прибавила 13% (до 37 млрд руб.), а мясное показало спад на 1% (до 17,9 млрд руб.).

