Холдинг «Агросила», крупнейший производитель мяса бройлера и сахара в Татарстане, намерен увеличить выпуск последнего со 136 тыс. т в сезоне-2016/17 минимум до 157 тыс. т в следующем с ориентацией на экспорт продукции. Сейчас компания поставляет сахар в Марокко, потенциал вывоза оценивается в 15−20% от объема производства, в перспективе доля зарубежных продаж может увеличиться до 30%, рассказала «Агроинвестору» гендиректор холдинга Светлана Барсукова.



«Ни для кого не секрет, что по итогам 2016 года российский рынок сахара оказался перенасыщенным, и, учитывая, что такая тенденция может сохраняться, вопрос экспорта сахара стоит достаточно остро», — считает она. В 2016 году Россия получила рекордный урожай сахарной свеклы — 51,4 млн т, став по этому показателю первой в мире, производство сахара составило около 6,1 млн т. Минсельхоз оценивает потенциал вывоза в 600−700 тыс. т. Барсукова считает, что вывезти такой объем вполне реально, однако, по ее словам, поставки ограничивает дорогая логистика. «Хотелось бы, чтобы была помощь государства в этом вопросе, поскольку не все регионы-производители расположены близко к границе и транспортная инфраструктура не всегда позволяет оптимизировать логистические издержки, — комментирует она. — Кроме того, нужна помощь по снятию ограничений по доступу на зарубежные рынки: многие страны неохотно пускают других производителей». По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам сельхозгода отгрузка сахара вряд ли превысит 200 тыс. т — вывозить продукцию мешают инфраструктурные проблемы, также есть вопросы к качеству российского сахара и его упаковке.



В этом году «Агросила» продолжит модернизацию своего завода «Заинский сахар»: мощность переработки увеличится с 7,6 тыс. т до 8 тыс. т в сутки. В прошлом году в техническое переоснащение завода и развитие сырьевой базы было инвестировано 672 млн руб. В сезоне-2017/18 предприятие должно переработать 1,2 млн т свеклы против 1 млн т в текущем сельхозгоду. «Мы предполагаем постепенно увеличивать производство, для этого нам нужно модернизировать систему хранения сахарной свеклы, построить кагаты, чтобы расширить период работы завода до конца марта», — уточнила Барсукова. В этом сельхозгоду предприятие работало с 11 августа до последних чисел декабря.



Кроме «Заинского сахара» в Татарстане действует еще два сахарных завода — Нурлатский (УК «АгроИнвест») и Буинский («Ак-Барс»). По данным ИКАР, первый завершил работу 15 декабря, второй — 27 января. В целом предприятия республики выпустили 275 тыс. т сахара, было переработано 1,86 млн т сахарной свеклы. Для сравнения, крупнейший российский производитель сахара — «Продимекс» — завершил переработку сахарной свеклы 12 февраля. Компания переработала 10,5 млн т корнеплодов и выпустила более 1,4 млн т сахара. Другой лидер рынка — группа «Русагро» — завершила сезон переработки 28 февраля. Впервые заводы холдинга проработали 180 дней и произвели 898,9 тыс. т сахара из 6,8 млн т свеклы. По данным ассоциации «Союзроссахар», последним в стране 4 марта закончил переработку Черемновский сахарный завод (Алтайский край, «Доминант»). Предприятие переработало около 1 млн т свеклы, выпустив 135,5 тыс. т сахара. Длительность производственного сезона составила 197 суток против 179 В прошлом году.



В перспективе в 2018—2019 годы мощность переработки «Заинского сахара» достигнет не менее 1,5 млн т. «Для этого нам нужно либо увеличивать посевы сахарной свеклы, либо ее сбор с гектара. Мы сейчас работаем над повышением урожайности и сахаристости», — делится Барсукова. Тем не менее, в этом году компания также на 33% увеличит площади под агрокультурой. Задача по урожайности на этот год — 470 ц/га. Для диверсификации рисков часть объемов, как и в прошлом году, посеют по американской технологии — с междурядьем 56 см. Это позволяет интенсивнее обрабатывать посевы и получать более высокий урожай, поясняет Барсукова.



«Агросила» — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье. Вертикально-интегрированный холдинг включает предприятия по выращиванию зерновых и технических агрокультур, производству мяса птицы, сахара и молока. Входящая в холдинг птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. По предварительной оценке, выручка «Агросилы» в прошлом году составила 31 млрд руб., чистая прибыль 2,5 млрд руб., EBITDA 4,6 млрд руб.

