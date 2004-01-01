АФК «Система» в этом году вложит около 2 млрд руб. в модернизацию своего агрокомбината «Южный» в Карачаево-Черкесии. Об этом сказал старший вице-президент корпорации Али Узденов в ходе встречи с главой республики Рашидом Темрезовым, сообщила пресс-служба правительства региона.



Выкупив в конце 2015 года крупнейший в Европе тепличный комбинат (144 га), «Система» сразу приступила к его модернизации. В этом году начнется реконструкция первых 12 га теплиц, полностью предприятие обновят в течение трех лет, рассказал Узденов. Ранее корпорация сообщала, что замена теплиц на более современные позволит вдвое повысить производительность и снизить удельные затраты. Сейчас агрокомбинат выращивает более десяти сортов огурцов и томатов на 130,5 га, средний объем производства составляет 40 тыс. т продукции в год. Ранее Минсельхоз республики сообщал, что в 2016-м комплекс получил урожай почти в 46 тыс. т — примерно на 23% больше, чем в 2015-м. За первые девять месяцев прошлого года урожайность огурцов увеличилась на 38,4%, томатов — на 6,4%, сообщала «Система». В среднем показатель вырос с 29 кг до 32 кг с квадратного метра.



По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации Карачаево-Черкесии получили 45,8 тыс. т овощей, что на 22,2% выше результата 2015-го. Данных о сборе тепличной продукции в КФХ и ЛПХ в базе статведомства нет. То есть фактически «Южный» является единственным производителем тепличных овощей в регионе. Как ранее писал «Агроинвестор», по объему их сбора в промышленном секторе республика занимает третье место по стране.



Выручка «Южного» за 2015 год составила 2,3 млрд руб., чистый убыток — 14,5 млн руб., следует из базы kartoteka.ru. По итогам трех кварталов 2016-го, согласно отчету АФК «Система», выручка агрохолдинга «Степь», в который входит агрокомбинат, достигла 3,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Основной вклад в рост показателя внесли сегменты «Растениеводство» и «Овощеводство», говорится в документе.



В этом или начале 2018 года АФК «Система» планирует провести IPO аграрного бизнеса и для этого объединит «Степь» и RZ Agro (совместный актив корпорации и семьи Луи Дрейфус). Также она намерена расширять сельхознаправление и рассматривает возможность покупки агроактивов на Алтае, в Самаре, в Тверской области, а также в Казахстане и Бразилии. При этом корпорацию привлекает не только растениеводство, но и животноводство, рассказывал председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



В течение двух лет «Система» намерена создать на базе своих сельхозактивов многопрофильный аграрный холдинг, говорил Евтушенков осенью 2016-го. «Если сохранится такая среда поощрения российского аграрного сектора, как сегодня, если не будет никаких катаклизмов, то через два года это будет одна из лучших компаний, многопрофильный холдинг, работающий практически во всех направлениях аграрного сектора, — уверен он. — Тогда мы продемонстрируем, что сумели за четыре-пять лет создать новое направление, причем с высокой капитализацией и EBITDA». К 2018 году компания хочет увеличить объем земельного банка минимум до 500 тыс. га, в декабре 2016-го у нее было 313 тыс. га, следует из презентации «Системы» по итогам трех кварталов прошлого года. В 2015 году Евтушенков заявлял каналу «Россия 24», что в ближайшие годы «Система» намерена увеличить сельхозактивы до более чем 1 млн га.

