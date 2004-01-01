«АФГ Националь» оснастил системами орошения свыше 2 тыс. га земли в Ростовской области с целью увеличения урожайности зерновых агрокультур и улучшения качества зерна. Проведено техническое перевооружение с применением дождевальных машин двух орошаемых участков в хозяйствах холдинга — на 567,5 га в «Приманыческом» Пролетарского района и почти на 1,5 тыс. га в «Цимлянском» Мартыновского района. Источники орошения — межхозяйственный канал Пролетарская Ветвь и лиман Понура соответственно. Проект реализуется в рамках действия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014−2020 годы», сообщила пресс-служба компании.



Реализация проекта позволит повысить урожайность озимой пшеницы в два раза — с текущих 35 ц/га до 60 ц/га в 2017 году и до 70 ц/га к 2018-му одновременно с улучшением качества зерна. Себестоимость производства озимой пшеницы на поливе снизится на треть, а рентабельность увеличится более чем на 20% по сравнению с текущими показателями без мелиорации, рассчитывают в компании. Кроме того, создание орошения позволит выращивать сою в Ростовской области, что ранее было невозможно по причине засушливых климатических условий. Планируемая урожайность агрокультуры на поливе составляет 40 ц/га.



Система орошения будет запущена в работу в мае. Суммарный объем инвестиций превышает 0,5 млрд руб. Источник финансирования проекта — кредитные средства Райффайзенбанка. Окупить вложения планируется за 4,2 года.



Всего в стране в этом году, по плану Минсельхоза, будет введено в эксплуатацию более 93 тыс. га мелиорируемых земель, что выше уровня прошлого года на 7,3%. А поддержка данного направления из федерального бюджета в рамках программы по мелиорации сельскохозяйственных земель будет увеличена в 1,5 раза до 11,3 млрд руб. Сама структура финансирования скорректирована. Так, сокращены ассигнования на объекты капитального строительства федеральной собственности на 2,5 млрд руб., но увеличены расходы на противопаводковые мероприятия и на расчистку мелиоративных каналов федеральной собственности на 0,5 млрд руб. Также больше (плюс 1,83 млрд руб.) будет выделено сельхозпроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственной мелиоративной сети, а также на культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (на 0,23 млрд руб.).



По данным агроведомства, в первую очередь, аграрии направляют средства именно на орошение земель с применением широкозахватной дождевальной техники нового поколения. В текущем году по этой технологии запланировано ввести в эксплуатацию более 48 тыс. га, что на 49% больше чем в прошлом.



Сейчас, по данным Минсельхоза на территории России 9,4 млн га мелиорированных земель, из них орошаемых — 4,6 млн га, осушенных — 4,8 млн га. 75% мелиорированных земель используются в сельхозпроизводстве.

