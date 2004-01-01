Селекционно-генетический центр (СГЦ) «Знаменский» (входит в холдинг «Эксима»), крупный российский производитель генетики для свиноводства, к 2020 году расширит производственные мощности с 500 тыс. до 1 млн животных, говорится в сообщении пресс-службы правительства Орловской области. На территории трех районов будут построены три племенных репродуктора на 15 тыс. свиноматок, комбикормовый завод производительностью 40 т/час, холодильный цех мощностью 560 т, цех готовой продукции и очистные сооружения участка технических фабрикатов мощностью 15 т/сутки с возможностью расширения до 30 т/сутки в составе цеха по убою свиней.

Общий объем капитальных вложений в проект оценивается в 7 млрд руб. Компания приступила к проектным работам, выход на строительную площадку запланирован на август 2017 года. Правительство Орловской области пообещало оказать компании поддержку при получении налоговых льгот и субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам. По словам гендиректора «Знаменского СГЦ» Елены Климовой, проект по расширению производства был одобрен Минсельхозом России.

Удвоение мощностей предполагается как в производстве мяса, так и племенных животных, сообщила «Агроинвестору» Климова. «Поскольку существующим комплексам уже 10 лет, по ветеринарным требованиям мы переведем их на товарное производство, а на новых будем выращивать племенных свиней на продажу», — рассказала она. Климова отметила, что на новых предприятиях мерам биобезопасности будет уделено особое внимание. «Я считаю, что ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в ближайшее время будет ухудшаться. Однако это может стать для нас в том числе и преимуществом: из-за АЧС освободится доля рынка для продажи и племенных животных, и мяса», — сказала Климова. В феврале 2017 года Россельхознадзор признал Орловскую область неблагополучной по АЧС после обнаружения двух очагов заболевания среди диких кабанов.

Реализация проекта может вывести «Знаменский» в топ-10 крупнейших российских производителей свинины, полагает глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «По итогам 2016 года СГЦ «Знаменский» находился на 14-м месте. Удвоив производство мяса с 50 тыс. т до 100 тыс. т он, безусловно, войдет в первую десятку», — прокомментировал он «Агроинвестору». Крупнейший производитель свинины — «Мираторг» — в 2016 году выпустил 409 тыс. т свинины на убой в живом весе.

По словам Ковалева, проект является значимым для страны. «Его реализация позволит предприятию стать производителем мяса федерального значения. С точки зрения генетики он и сейчас является таковым, и здесь расширение генетического производства «Знаменского» будет адекватно росту отрасли», — уверен эксперт. Он напомнил, что согласно прогнозу союза, к 2020 году промышленное производство увеличится еще практически на 20%, и в ближайшие три-четыре года войдут в строй новые комплексы примерно на 1 млн т свинины. «Но, конечно, центру придется бороться за свое место на рынке с другими производителями племенной продукции — как уже локализованными на территории России, так и импортными», — добавил Ковалев.

«Знаменский СГЦ» является проектом агрохолдинга «Эксима», его реализация была начата в Орловской области в 2006 году. В настоящее время производственная структура центра включает четыре племенных завода суммарной мощностью 3,8 тыс. свиноматок материнских линий (крупная белая, ландрас) и 800 свиноматок отцовских пород (дюрок, пьетрен), два племенных репродуктора мощностью 4,8 тыс. свиноматок каждый, два товарных репродуктора общей мощностью 5,3 тыс. свиноматок, а также комбикормовый завод, элеватор, убойный цех, цех по производству полуфабрикатов и готовой мясной продукции мощностью 40 т/сутки. Для обеспечения центра зерновыми в структуру холдинга входит растениеводческая компания, площадь пашни — 40 тыс. га. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Знаменский СГЦ» в 2015 году составила 4,91 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб.