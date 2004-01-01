Татарстанский холдинг «Агросила» планирует выйти на рынок с новыми молочными продуктами. Как сообщила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова, это может произойти уже к концу 2017 года. «Мы будем выводить новые продукты на рынок, так как заинтересованы в продвижении собственного бренда. Я думаю, что это произойдет в конце 2017 года», — сообщила она.



В июне пресс-служба холдинга сообщала о приобретении «Агросилой» молочного комбината в Набережных Челнах, мощности которого позволяют перерабатывать более 60 тыс. т молока в год. По словам Барсуковой, сделка является «очень обоснованной и оправданной» с логистической точки зрения. «Челнинский завод очень удачно расположен — у нас все активы, связанные с производством сырого молока, находятся в закамской зоне», — заметила она. В настоящее время группа уже работает на заводе. «Все юридические вопросы более-менее разрешены. У нас сейчас основная цель — чтобы завод работал стабильно», — добавила Барсукова.



По ее словам, в будущем «Агросила» может заняться производством сыров. «У нас есть такие планы. Я пока не могу сказать, какой именно сыр мы будем производить, но то, что это будет высококачественный сыр, это однозначно. Это может быть и твердый, и мягкий сыр — не творожный или сырный продукт, а именно сыры», — сказала гендиректор.



Ранее челнинский комбинат входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Вамин Татарстан», принадлежавшего семье экс-сенатора, ныне депутата Госсовета Татарстана Вагиза Мингазова. Технологическое оснащение комбината позволяет производить 100 наименований молочной продукции: молоко, сливочное масло, кисломолочные продукты, йогурты. Ежесуточно предприятие выпускает более 180 т готовой продукции, что составляет 9% татарстанского рынка молока. «Агросила» заявляет о намерении сделать комбинат якорным предприятием своего молочного дивизиона. При этом, как отметила Барсукова, другие активы «Вамина» холдинг покупать не планирует.



«Агросила» ведет свою историю с 2005 года и, по сообщениям СМИ, контролируется главой ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым — экс-министром энергетики Татарстана и племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева. На сегодняшний день холдинг включает 18 сельхозпредприятий, расположенных в Татарстане. Среди них — птицефабрика «Челны-Бройлер» (65% рынка мяса птицы в Татарстане), завод «Заинский сахар» (51% рынка сахара), растениеводческие и молочные агрофирмы. Мясо-молочное направление холдинга представлено девятью агрофирмами с общим стадом в 37 тыс. КРС, в том числе 12 тыс. дойных коров, указано на сайте «Агросилы». Ежемесячно агрофирмы производят более 6 тыс. т молока, к 2028 году холдинг планирует увеличить дойное стадо в 2,5 раза до 30 тыс. животных. Общая площадь сельхозугодий холдинга составляет 324 тыс. га. В ближайшее время земельный банк расширять не предполагается. «В этом году мы не планируем увеличение нашего земельного банка. В ближайшие несколько лет таких планов тоже нет», — сообщила Барсукова.

