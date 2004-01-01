Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса и комбикормов, согласно рейтингам «Агроинвестора», планирует построить в Воронежской области 32 новых птичника, вложив 2 млрд руб., сообщает компания. Детали проекта обсуждались на встрече основателя агрохолдинга Игоря Бабаева с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Строительство предполагается начать в 2018 году.



Этот проект — этап развития птицекомплекса «Лиско-Бройлер», который «Черкизово» купила в марте 2014 года за 5 млрд руб. Кроме строительства дополнительных площадок для содержания птицы планируется возвести новые мощности убойного завода. Благодаря этому стадо бройлеров увеличится на 9 млн в год, предприятие сможет выпускать 130 тыс. т мяса птицы вместо нынешних 110 тыс. т. Сейчас «Лиско-Бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы в Воронежской области. По данным Росстата, в прошлом году объем производства птицы на убой во всех хозяйствах региона составил 134,7 тыс. т.



В целом, на сегодняшний день рынок мяса птицы в России фактически достиг точки насыщения, поэтому входить на него новым игрокам нецелесообразно, считает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Однако для действующих крупных игроков, имеющих большой опыт в индустрии, собственный узнаваемый бренд, налаженные взаимоотношения с различными каналами продаж, расширение мощностей может стать прибыльным вложением денежных средств, прокомментировала она «Агроинвестору».



Наращивание производственных мощностей — одна из стратегических задач, декларируемых группой «Черкизово», напоминает директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев. «Да, произошло насыщение рынка мяса птицы, однако никто не отменял конкурентную борьбу, — обращает внимание он. — По итогам 2016 года компания занимает второе место в России по производству мяса птицы, уступая всего 1% холдингу «Приосколье» и солидно опережая других конкурентов. Группе есть куда расти как в завоевании лидерства, так и вытеснении конкурентов».



Аналитик «Финам» Алексей Коренев говорит, что не стал бы утверждать, что рынок мяса птицы в России сильно перенасыщен. Несмотря на высокую конкуренцию, спрос на него не только стабилен, но и показывает определенный рост в течение последних лет. Также продолжает увеличиваться производство. «Заметное снижение было отмечено лишь в период с марта по июль 2016-го, но по итогам прошлого года показатели все равно вышли в плюс, — отмечает он. — Не очень хорошие показатели были и в начале 2017-го года, но делать пессимистичные прогнозы на будущее мы бы пока не спешили». Эксперт предполагает, что и в 2017 году производство и продажи мяса птицы увеличатся, отчасти этому способствует смещение покупательского спроса с других видов мяса на более дешевого бройлера, что является общемировой тенденцией.



Также в 2016 году «Черкизово» увеличила экспорт продукции, в первую очередь, в страны Ближнего Востока, Африку и Азию, к тому же получила сертификат экспортного соответствия ЕС 58/4 на «Васильевской» птицефабрике, что дает право экспортировать продукцию не только в Европу, но и другие страны, признающие этот сертификат, продолжает Сергеев. «Рост экспорта — еще один приоритет в бизнесе агрохолдинга, так что расширение производственных мощностей вписывается в направление ее развития», — делает вывод он. Группа строит определенные планы по расширению экспортных поставок и возможного пересмотра квот и таможенных пошлин со стороны Евросоюза в случае отмены санкций и контрсанкций, что откроет для компании дополнительные рынки сбыта продукции, соглашается Коренев. По предварительным оценкам, экспорт «Черкизово» только в 2017 году составит около $50 млн, добавляет он. Михалева отмечает, что на рынке ЦФО и в частности Черноземья достаточно высокая концентрация игроков птицеводческой отрасли («Белая птица», «Приосколье»). Но, учитывая активное налаживание «Черкизово» связей с иностранными потребителями, а также более чем 50%-ный рост объемов экспорта мяса птицы из России в 2016 году, у компании не должно возникнуть затруднений со сбытом продукции при расширении производства, уверена эксперт.



При этом вариант покупки действующей фабрики, вместо возведения новых площадок для наращивания мощностей мог бы быть более затратным, учитывая то, что комплексы компании оснащены современным оборудованием и технологиями. «При покупке птицефабрики, скорее всего, ее придется перестраивать и переоборудовать. Проще построить сразу новую и современную, опираясь на собственный опыт», — резюмирует Сергеев. Это вопросы экономической целесообразности конкретного проекта: если возможности «Лиско-Бройлер» позволяют без значительных затрат существенно нарастить производство на имеющихся мощностях, то это выгодней строительства с нуля либо приобретения другой птицефабрики, вторит ему Коренев. «Учитывая известность «Лиско — Бройлер» в Черноземье, а также очевидную возможность сокращения части затрат предприятия в силу эффекта масштаба, план по расширению и созданию новых, современных активов более привлекательная идея, чем покупка действующего птицекомплекса», — соглашается Михалева.



Также в ходе встречи Игорь Бабаев и Алексей Гордеев обсуждали, что в ближайшие 10−15 лет Воронежская область должна стать приоритетом развития «Черкизово». Для этого нужно решить одну из первоочередных задач — увеличить земельный банк компании и развить сектор растениеводства. Сейчас у группы в регионе 27 тыс. га обрабатываемых земель, что в несколько раз меньше, чем в соседних областях. «К сожалению, пока в Воронежской области в растениеводстве мы присутствуем слабо, а ведь здесь самый большой потенциал по пашне в Черноземье, — отметил Бабаев. — Сейчас мы расширяем здесь «Лиско-Бройлер», увеличиваем свиноводческие мощности, но необходим единый перспективный план развития, который будет учитывать и увеличение земельного банка».



В структуру Группы «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов, земельный банк превышает 287 тыс. га. Также в состав холдинга входит совместное российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка». В 2016 году «Черкизово» произвела 903 тыс. т мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам прошлого года составила 82,4 млрд руб.

