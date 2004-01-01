«Черкизово» (крупнейший в стране производитель мяса и комбикормов, согласно рейтингам «Агроинвестора») хочет расширить проект «Тамбовская индейка» за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Николай Тагинцев на II Международном форуме птицеводов.



Пресс-служба холдинга подтвердила «Агроинвестору», что у компании действительно есть интерес к производству индейки в Чаплыгинском районе Липецкой области, поскольку он расположен в непосредственной близости от основного производства в Первомайском районе Тамбовской области, и размещение там комплексов удобно с точки зрения логистики. «Группа «Черкизово» направила письмо в администрацию Липецкой области с просьбой рассмотреть возможность выделения земель под строительство площадок», — уточнила представитель компании. Она добавила, что холдинг пока не готов точно оценить объемы строительства, производства и инвестиций.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что в целом данный проект «Черкизово» может стать эффективным. «Во-первых, у холдинга есть большой опыт производства разных видов белка. Во-вторых, у него мощная система переработки, вплоть до готовой кулинарной продукции, мясоколбасных изделий, где индейка дает наибольшую добавочную стоимость, — перечисляет Давлеев. — В-третьих, группа выстроила мощную систему продаж. К тому же активы холдинга сконцентрированы в соседних областях — Липецкой и Тамбовской, а удобное расположение в центральной части страны позволит делать дистрибуцию эффективной на рубежах вплоть до Урала».



Однако, по мнению эксперта, все еще будет зависеть от того, какую птицу планируется выращивать на новых площадках. «Дело в том, что сегодня «Черкизово» делает ставку на средний кросс, а он с точки зрения производства, мягко говоря, не настолько эффективен, как тяжелый кросс, на котором работают практически все мировые и российские производители, — пояснил Давлеев «Агроинвестору». — Если взять десятку топ-компаний, то за исключением «Тамбовской индейки», все работают на кроссах либо Биг-6, либо Хайбрид конвертер. Они дают самый большой выход мяса и лучшую конверсию корма».



По его словам, с точки зрения экономики кросс Грейд мейкер, с которым сейчас работает «Тамбовская индейка», в других странах мира проигрывает. «Посмотрим, конечно, как он будет показывать себя в России», — добавил Давлеев. Он уточнил, что созданная «Черкизово» торговая марка индейки «Пава-пава» уже появилась в крупных сетях, но пока она в стадии запуска и продается с большими скидками. Насколько новый бренд сможет быть конкурентоспособным с продукцией игроков, давно работающих в секторе, покажет время.



При этом предполагаемые мощности в 20 тыс. т эксперт считает «каплей в море». Российский рынок индейки далеко не насыщен. По расчетам Agrifood Strategies, при самом негативном сценарии развития, к 2020 году его объем составит 330−350 тыс. т. «С учетом заявленных мощностей, на долю «Евродона», оценочно, придется 150 тыс. т, «Дамате» выходит на объем 100 тыс. т и далее собирается увеличить производство до 150−160 тыс. т, — знает Давлеев. — Фактически две эти компании готовы выпускать практически 300 тыс. т индейки в ближайшие два-три года, все остальные совокупно дают где-то около 20−40% от объема рынка». Однако эксперт отметил, что «Дамате» увеличит производство с 2018 года. «Евродон» столкнулся с проблемой птичьего гриппа, поэтому пока не выйдет на запланированные показатели. «Недостающий объем восполнят другие производители, в том числе и «Тамбовская индейка», — говорит Давлеев. — Прирост в ближайшие два-три года все равно составит 100−150 тыс. т, исходя из этого, 20 тыс. т — это мало».



30 мая «Черкизово» объявила о выходе на проектную мощность комплекса «Тамбовская индейка», построенного в партнерстве с испанской Grupo Fuertes. «Нам потребовалось пять лет и 10,2 млрд руб., чтобы запустить этот проект, — сообщил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. — Сегодня предприятие, срок окупаемости которого составляет восемь лет, вышло на свою проектную мощность. У мяса индейки очень хороший потенциал на российском рынке, всего в России в 2016 году было произведено около 230 тыс. т этого мяса. «Тамбовская индейка» сегодня добавила еще 50 тыс. т и при необходимости может увеличить мощности в два раза, до 100 тыс. т в год».



В структуру «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2016 году группа произвела 903 тыс. т мясной продукции. Выручка холдинга по итогам первого квартала 2017 года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составила 21 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,9 млрд руб., против убытка в 0,4 млрд руб. год назад.

