Переговоры между холдингами «Юг Руси» Сергея Кислова и «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет» Владислава Бурова) о создании объединенной компании остановлены. Компании вели переговоры о возможном создании совместного бизнеса для повышения производственной и логистической эффективности, однако «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой» они остановлены, говорится в сообщении «Солнечных продуктов». От дополнительных комментариев стороны воздерживаются.



13 июля ФАС удовлетворила ходатайство о приобретение 100% акций компании YR Investments Group Limited кипрскими компаниями Solpro Investments Ltd (62% акций) и Indicativo Capital Ltd (38% акций). Первая с 14 июня 2017 года является владельцем 100% ООО «Юг Руси» — головной компании одноименного холдинга, следует из данных kartoteka.ru, две другие аффилированы с «Солнечными продуктами». Одновременно в ходе сделки YR Holding Limited должна была приобрести 32,01% акций SolPro Investments. При этом контрольный пакет в объединенной компании должен был остаться у «Солнечных продуктов».



Сделка могла стать одной из крупнейших в АПК за последнее время, в результате объединения должна была появиться компания, на которую приходилось бы 21% отечественной переработки подсолнечника и почти 30% российского рынка бутилированного подсолнечного масла.



По данным Масложирового союза, «Юг Руси» в прошлом году переработал 1,2 млн т подсолнечника или 12% общего объема, заняв первое место в стране. «Солнечные продукты» стали третьими с 871 тыс. т и долей в 9%. По итогам прошлого года «Юг Руси» с большим отрывом лидировал среди производителей бутилированного подсолнечного масла, выпустив за год 362 тыс. т и заняв 27% рынка. «Солнечные продукты» по этому показателю находятся на седьмой позиции с 2,3% (56 тыс. т).



Также объединенная компания могла попасть в топ-10 крупнейших российских землевладельцев. В апрельском рейтинге консалтинговой компании BEFL «Юг Руси» находился на 23-м месте с 200 тыс. га сельхозземель, «Солнечные продукты» — на 26-м со 157 тыс. га. Группа Сергея Кислова включает 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае, указано на ее сайте. Сельхозземли «Солнечных продуктов» находятся в Поволжье.



Как комментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, объединение активов позволило бы компаниям оптимизировать издержки и логистику по сырью. «Маслодобыча в стране в последнее время убыточна в связи с диспаритетом экспортных цен на подсолнечник и на его переработке, — говорил он. — Однако у обеих компаний есть глубокая переработка, которая позволяет компенсировать убыток. Поэтому с точки зрения синергии наверняка есть что оптимизировать». Также эксперт отмечал, что сейчас идет консолидация рынка, поскольку на фоне убытков в маслодобыче и сжатия маржи в верхнем переделе из-за ограниченного покупательского спроса все ищут пути снижения издержек.



Компания «Юг Руси» была создана Сергеем Кисловым в 1992 году как предприятие по производству и экспорту муки, в 1999 году был запущен первый в России частный маслодобывающий завод мощностью переработки 1 тыс. т/день. Сейчас в состав холдинга кроме агропредприятий входят десять маслозаводов (бренды «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», «Хозяюшка», «Лето» и др.), а также 27 элеваторов, хлебозавод и морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива.



«Солнечные продукты» являются ключевым активом группы «Букет» саратовского бизнесмена Владислава Бурова. Холдинг был создан в 2004 году, сейчас в его состав входят аграрные предприятия, элеваторы и маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, а также жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. «Солнечные продукты» выпускают масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез», спреды «Россиянка» и др. В июне 2017 года «Солнечные продукты» и «Эфко» (второй по объему переработчик подсолнечника, доля рынка 10% по итогам 2016 года) объявили о намерении создать совместное предприятие по продвижению своих брендов на российском и зарубежном рынках.



По данным Forbes, выручка «Солнечных продуктов» в 2015 году составила 42,1 млрд руб., за год увеличившись на 8,9 млрд руб. Выручку «Юга Руси» за этот же период издание оценивает в 43,4 млрд руб. (рост за год на 5,8 млрд руб.). Сами компании свою финансовую отчетность не раскрывают.

