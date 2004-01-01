Холдинг «Эко-культура» в этом году завершит строительство первой очереди тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае общей площадью 100 га. Как сообщил «Агроинвестору» президент компании Константин Росляков, открытие площадки в 25 га состоится в ноябре.



Ее стоимость составит около 7 млрд руб., в том числе 5,7 млрд руб. кредитных средств. «Пока планируем выращивать в основном томаты», — сообщил Росляков. В 2018 году площадь тепличного комплекса предполагается расширить до 57 га, а к 2020 году — до 100 га. «Предприятие будет производить около 80 тыс. т продукции — это огурцы и томаты», — отметил он. Кроме того, на 0,5 га будет проведен эксперимент совместно с одной из японских компаний по внедрению новой технологии выращивания томатов. «Число Brix (показывает концентрацию сахарозы) в томатах будет увеличено до 15 (продукция невысокого и среднего качества имеет число Brix от 4 до 6). Данная методика предполагает использование специальной мембранной пленки: когда растение растет на ней, оно испытывает определенный стресс, который увеличивает число Brix. Этот эксперимент мы планируем начать в этом году и, если все удастся, то, возможно, будет его масштабировать», — рассказал Росляков. По его словам, в настоящее время теплица с такой технологией построена в Дубае. «Партнеры хотят, чтобы данная технология была протестирована и в России», — добавил он.



В будущем «Эко-культура» не исключает выращивания в тепличном комплексе альтернативных агрокультур, например, голубики и ежевики и даже авокадо. «Но пока будем производить то, что востребовано на рынке — томаты и огурцы, — подчеркнул Росляков. — Решения же по другим видам продукции мы будем принимать, исходя из потребностей рынка».



По данным администрации Ставропольского края, комплекс «Солнечный дар» станет крупнейшим в России. «Если все будет идти в соответствии с планами, то к 2030 году Ставрополье будет производить около 30% всего объема российских тепличных овощей», — сказал, ознакомившись с ходом строительства, губернатор региона Владимир Владимиров. В июне было подписано соглашение о реализации тепличного инвестпроекта аналогичной площади в Тульской области группой «Воловский бройлер», заявленный объем инвестиций — 24 млрд руб. Весь проект также планируется реализовать к 2020 году, однако по состоянию на июнь строительство еще не было начато. «Кроме «Воловского бройлера» ранее и другие игроки заявляли проекты на 100 га, но немногие из них реализуются. А если строительство и идет, то исключительно поэтапно», — уточняла «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



«Эко-культура» в равных долях принадлежит предпринимателям Александру Рудакову и Алексею Петренко. Агрохолдинг специализируется на выращивании и поставках овощной продукции и на сегодняшний день включает три тепличных комбината на Ставрополье общей площадью 62 га и 7 га в Ленинградской области. Также компания владеет распределительными центрами в Ставропольском крае, Москве и Ленинградской области. К 2020 году, как указано на сайте «Эко-культуры», площади теплиц планируется довести до 567 га, вложив 120 млрд руб.: холдинг намерен построить 60 га теплиц в Московской области, 80 га в Тульской, 85,6 га в Липецкой, 60 га под Воронежем и столько же в Казахстане. Годовой объем производимой продукции превысит 431 тыс. т и, как ранее говорил Росляков, в случае реализации проекта холдинг станет лидером сектора тепличных овощей в России.



По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта в России составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. Согласно статистике ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой. Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает введение в действие 1,23 тыс. га построенных и модернизированных теплиц к 2020 году, и, как отмечал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, в течение трех-пяти лет российские овощеводы смогут полностью заместить импорт томатов при сохранении ограничений на поставки из Турции.

