«Сады Белогорья» (входит в «Агро-Белогорье») собрали первые в этом году 55 т яблок с 3,5 га, сообщает пресс-служба холдинга. Несмотря на то, что начало лета было холодным, яблоки раннего сорта Эрли Женева успели вызреть, кроме того, урожай оказался на 20 т выше, чем рассчитывали агрономы компании. Следующий сбор предполагается начать 10 августа. К этому времени созреет поздний летний сорт Пирос, который занимает 6 га. Его плановая урожайность — 10 т/га. Всего в этом году холдинг намерен собрать около 200 т яблок с 20 га — на уровне 2016-го.



«Мы даем сдержанные прогнозы. И если все будет хорошо, то вполне вероятно, что план может быть перевыполнен. По крайней мере пока для этого есть все предпосылки, — комментирует главный агроном «Садов Белогорья» Максим Климов. — Холодная весна не повлияла на плодородность деревьев. Сейчас даже обрываем лишние плоды, которые могут ухудшить общее качество урожая и негативно сказаться на состоянии яблонь в будущем».



О запуске садоводческого проекта холдинг «Агро-Белогорье» объявил в сентябре 2014 года — вскоре после ограничения Россией импорта продовольствия, в том числе и плодоовощной продукции. Первые 20 га сада компания высадила в 2015-м, в прошлом году был собран первый урожай — более 200 т, примерно в 3,5 раза больше, чем планировалось. К 2021 году сад выйдет на проектную мощность, и ежегодно будет приносить 1 тыс. т яблок. Общие инвестиции в проект до 2017 года оценивались в 87 млн руб., срок окупаемости — до 10 лет. В этом году в компании стартовала программа по увеличению площади сада. Весной на 14,7 га высадили 42 тыс. саженцев. В следующем году сад планируется расширить еще на 50 га, в 2019-м — на 50,7 га. Еще 65,6 га добавится в 2020 году, к этому времени яблони будут занимать 201 га. По расчетам компании, к 2026 году урожайность достигнет 50 т/га, валовой сбор яблок будет превышать 10 тыс. т.



Ранее в этом году председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов сообщил, что в перспективе мощность садоводческого бизнеса может быть доведена до 25 тыс. т в год. В декабре прошлого года компания озвучила планы построить завод по выпуску соков, пюре и вяленых яблок с инвестициями в 400 млн руб. По словам Зотова, группа планирует перерабатывать около 5% урожая.



По данным kartoteka.ru, компания «Сады Белогорья» была зарегистрирована в Яковлевском районе Белгородской области в 2008 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями в равных долях являются Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалева. Выручка компании в 2015 году составила 4 тыс. руб., убыток — 2 млн руб.



По данным Росстата, валовой сбор семечковых агрокультур в 2016 году во всех хозяйствах составил 1,85 млн т, в том числе 729 тыс. т — в сельхозорганизациях. Урожайность во всех хозяйствах составила в среднем 113 ц/га, увеличившись на 14% к уровню 2015 года. Как говорится в Нацдокладе Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, в 2016 году основными товарными позициями в структуре импорта сельхозпродукции оставались фрукты и орехи, на них приходилось 15,4% всех поставок сельхозпродукции в стоимостном выражении. Хотя, по информации министерства, в течение календарного года отмечено сокращение физических объемов закупок свежих груш, айвы и яблок на 20,1% до 925,3 тыс. т. Тем не менее, Россия как была, так и остается крупнейшим в мире импортером яблок, говорил ранее «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, динамика роста собственного производства остается недостаточной для замещения зарубежной продукции в ближайшей перспективе. По оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2016/17 Россия импортировала 670 тыс. т яблок, что на 72 тыс. т меньше, чем в предыдущем сельхозгоду.

