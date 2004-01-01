Следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» (ст. 201, ч. 2 УК РФ) против бывшего коммерческого директора ТК «Мираторг» Юлии Аксеновой, сообщила пресс-служба «Мираторга».



Аксенова работала в компании с 2005 года, она курировала оптовый канал продаж и поставки на экспорт, подчиняясь напрямую акционерам холдинга - президенту «Мираторга» Виктору Линнику и председателю совета директоров Александру Линнику. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что предположительно с конца 2015 года по 1 апреля 2017-го она реализовывала мясо по цене ниже рыночной нескольким компаниям, связанным с ее бывшими подчиненными. Компании покупали продукцию на эксклюзивных условиях, получая преференции в логистике и объемах, затем она перепродавалась, в том числе клиентам «Мираторга», уточняет пресс-служба холдинга. По информации источника, знакомого с материалами дела, в принадлежности к группе, которая участвовала в этой схеме, подозреваются в основном бывшие сотрудники компании, в том числе высокопоставленные менеджеры, — всего девять человек. Аксенова была отстранена от выполнения своих полномочий и уволилась по собственному желанию.



«Система внутреннего контроля обнаружила определенные отклонения по результатам стандартного анализа взаимоотношений с клиентами, — пояснил «Агроинвестору» представитель компании. — Дальнейшее внутреннее расследование выявило признаки злоупотребления служебным положением, в результате которого компании был нанесен существенный ущерб».



Согласно постановлению УМВД, ущерб «Мираторга» составил 11,6 млн руб., пишут «Ведомости», однако сама компания считает его более значительным. «По предварительным данным, ущерб составляет 70 млн руб., но работа по его оценке продолжается, поэтому мы не исключаем, что сумма вырастет и может превысить 100 млн руб., — сказал представитель «Мираторга», добавив, что холдинг планирует обратиться в суд для взыскания ущерба. — Мы считаем, что наши права были нарушены, компании был нанесен ущерб, поэтому мы используем все легальные способы его возмещения и защиты своих интересов». «Мираторг» придерживается политики нулевой терпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением не только по отношению к своим сотрудникам, но и к компаниям-контрагентам, и будет оказывать полное содействие следственным органам для выяснения всех обстоятельств деятельности Юлии Аксеновой, говорится в сообщении холдинга.



«Конечно, у нас бывают случаи злоупотребления служебным положением, мы с этим боремся. Но одно дело — бытовое воровство, когда сотрудник украл набор инструментов, тюк соломы или что-то еще, и совсем другое, когда руководитель коммерческого департамента занимается такого рода махинациями, — прокомментировал представитель «Мираторга». — После этого случая мы усилили систему контроля, провели ее «тонкую настройку».



Что воровали у «Мираторга»

Региональные СМИ нередко сообщают о случаях воровства на предприятиях холдинга, которые не остаются безнаказанными. Например, в конце августа сотрудники службы безопасности «Калининградской мясной компании» (входит в «Мираторг») задержали на поле трех молодых людей, которые пытались украсть 16 рулонов сенажа общей стоимостью более 30 тыс. руб. В отношении единственного совершеннолетнего из них было возбуждено уголовное дело, он отделался штрафом. Ранее суд Хиславичского района Смоленской области признал виновным тракториста «Брянской мясной компании» виновным в краже 100 л солярки и приговорил его к обязательным работам. Другого тракториста компании ранее приговорили к 250 часам обязательных работ за кражу четырех катушек шпагата. А, например, в мае 2015 года один из операторов-животноводов фермы украл с поля километровую катушку турбо-веревки.



В августе этого года Климовский районный суд Брянской области приговорил к штрафу в 10 тыс. руб. жителя региона, который пытался украсть с производственной базы холдинга 16 листов алюминия стоимостью 7 тыс. руб. и был задержан с поличным охранником компании. Весной в том же регионе сотрудники «Мираторга» поймали двух братьев, которые пытались украсть с фермы 70 кг аммиачной селитры. Суд приговорил их к 240 часам обязательных работ. Жителя Орловской области в прошлом году суд отправил на 180 часов обязательных работ за попытку украсть с поля холдинга 559 початков кукурузы. Служба безопасности задержала его, когда тот грузил мешки в машину.



В феврале служба безопасности «Мираторга» поймала двух сотрудников фермы в Калужской области, которые украли 452 кг комбикорма, суд назначил им наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Год исправительных работ с взысканием в доход государства 5% заработка получил гражданин, незаконно проникший на территорию фермы компании в Брянской области и унесший устройство «электропастух». Ранее сотрудника предприятия в том же регионе приговорили к 200 часам обязательных работ за кражу с поля солнечной батареи. Также сообщалось о кражах или попытках украсть в различных подразделениях компании скот, мясо, бензогенераторы, ноутбук, вал от косилки и др.



Кроме штрафов и обязательных работ суд приговаривал обвиняемых и к более серьезным мерам наказания. Так, например, в Белгородской области сотрудник департамента бухгалтерского учета получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество в крупном размере: он незаконно получил в кассе предприятия 495 тыс. руб. К трем годам лишения свободы условно за мошенничество был приговорен начальник сервисной службы бройлерного цеха птицефабрики «Брянский Бройлер». В течение нескольких месяцев он получал зарплату за не существующего работника. А, например, житель Орла в декабре прошлого года был приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку в нетрезвом состоянии украсть колесо с КамАЗа на стоянке сельхозтехники холдинга, угрожая огнестрельным оружием.



Статья, по которой обвиняют Юлию Аксенову, согласно Уголовному кодексу, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



«Мираторг» основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети. По состоянию на апрель 2017 года, по подсчетам BEFL, земельный банк компании составлял 644 тыс. га. Продажи компании в 2016 году достигли 683 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2015-м на 17%. По итогам прошлого года выручка холдинга выросла на 25% к уровню 2015-го, до 120 млрд руб. «Мираторг» занял третье место в рейтинге «Агроинвестора» топ-25 крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года, при этом компания сохраняет лидерство в стране по выпуску свинины и говядины.

