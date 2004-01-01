«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, планирует инвестировать 350 млн руб. в строительство распределительного центра в Новосибирской области общей площадью свыше 6,7 тыс. кв. м. Как сообщил «Агроинвестору» представитель холдинга, ввод в эксплуатацию центра позволит увеличить поставки мяса в регион на четверть, до 35 тыс. т в год. «Строительство центра связано с планами компании по увеличению производства основных видов мяса», — отметил он, не назвав сроки реализации проекта.



Сейчас у «Мираторга» есть 14 распределительных центров, в том числе в Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и др., указано на сайте компании. Совокупный грузооборот всех складов превышает 3 млн т. Один из складов находится в Новосибирске, однако, как пояснил представитель «Мираторг», он арендуется. «Мы собираемся построить собственный современный склад, под свои нужды и оборудованный так, как нам надо», — сказал он. По его словам, новый центр в Новосибирской области станет самым восточным в дистрибьюторской сети компании — в настоящее время ближайший склад находится в Екатеринбурге.



Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин подтвердил наличие заявки от «Мираторга» на строительство распределительного центра. Он сообщил, что компания собирается завозить на территорию региона 90 тыс. т мяса, и выразил опасение по поводу такого объема. «Когда они говорят, что будут завозить на территорию области 90 тыс. т мяса, то у меня возникает вопрос, а куда мы будем девать свое? На мой взгляд, нужно уделять больше внимания собственным производителям, которые строят, а не пытаться затащить сюда других, а потом самим не знать, куда деть», — сказал министр на пресс-конференции ТАСС. Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в убойном весе в области в прошлом году составило 169,7 тыс. т.



По словам Пронькина, наращивание собственного производства мяса КРС на территории региона — одна из приоритетных задач министерства. «Нам сегодня процентов на 30% нужно увеличить производство говядины», — сообщил он. По данным Росстата, в 2016 году в Новосибирской области было произведено 35,3 тыс. т КРС на убой в убойном весе, в том числе 19,1 тыс. т — в сельхозорганизациях. Поголовье КРС на конец прошлого года в регионе насчитывало 457,5 тыс. животных, за год снизившись на 2,9%, в том числе 325,3 тыс. находились в сельхозорганизациях, 26,5 тыс. — в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 105,6 тыс. — в хозяйствах населения.



Обеспокоенность новосибирских властей по поводу расширения поставок «Мираторга» — типичный конфликт рыночной экономики, отметил директор Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Никулин. «По всему миру распространяется агроглобализм, когда такие сверхкрупные компании, как «Мираторг», могут иметь свои логистические центры по всей России и даже за ее пределами, и иногда это на местах болезненно воспринимается, потому что считается, что это экспансия игроков федерального уровня на территорию региональных производителей. И кто здесь прав, сказать сложно, однако мы в первую очередь должны исходить из интересов потребителей, насколько им это будет выгодно — по цене, качеству, ассортименту», — прокомментировал Никулин «Агроинвестору».



АПХ «Мираторг» (второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов в 2016 году и третье место в топ-20 производителей мяса по итогам 2015 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Компания занимается разведением специализированной мясной породы КРС Блэк Ангус на 63 фермах в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях и двух фидлотах в Брянской и Орловской областях. В 2016 году «Мираторг» увеличил производство говядины почти в полтора раза до 62,1 тыс. т. Кроме того, входящий в структуру «Мираторга» «Брянский бройлер» по итогам 2016 года нарастил выпуск мяса цыплят-бройлеров на 37% до 102,2 тыс. т, производство свинины в живом весе на убой выросло на 6,2% до 409 тыс. т. В 2017 году «Мираторг» планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т мяса птицы. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2017 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га, занимая третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. По итогам 2016-го выручка «Мираторга» выросла на 25% к уровню 2015-го до 120 млрд руб.

