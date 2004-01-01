«Мираторг», крупнейший в стране производитель говядины и свинины, подал ходатайство в ФАС о приобретении 100% в уставном капитале компании «Орел-Агро-Продукт». Документ датируется 12 июля.



Сотрудник «Орел-Агро-Продукт» сказал «Агроинвестору», что «Мираторг» уже купил предприятие. «Все уже приобрели, гендиректор сменился, но мы работаем», — уточнил он. По данным kartoteka.ru, с начала мая компанию возглавляет Сергей Шварев, единственным владельцем с того же времени значится Сергей Шалютин. Связаться с руководством компании не удалось, представитель «Мираторга» отказался от комментариев.



Основной вид деятельности «Орел-Агро-Продукт» — выращивание зерновых агрокультур, сотрудник компании уточнил, что предприятие довольно крупное и контролирует «в пределах 50 тыс. га земли». О том, что земельный банк составляет около 50 тыс. га ранее также писал «Коммерсантъ». В 2015 году тогдашний гендиректор предприятия Нурадин Адаев говорил «Комсомольской правде», что у него 46 тыс. га и около 2 тыс. КРС.



По информации The Dairy News, в прошлом году валовой надой молока в компании составил 2,7 тыс. т. Это треть всего производства молока в Кромском районе, где находятся фермы предприятия, следует из отчета по итогам работы АПК района в прошлом году. Средний надой на фермах «Орел-Агро-Продукт» составил 4444 кг на корову, тогда как по хозяйствам района этот показатель был на уровне 3565 кг. «Орел-Агро-Продукт» ежегодно вкладывает инвестиции в животноводство, в текущем году на Колской МТФ ОП «Кромское» провели реконструкцию коровника на 200 голов, установив новое оборудование, создав комфортные условия труда животноводам. В этом хозяйстве теперь все фермы оснащены молокопроводами», — говорится в отчете. В октябре прошлого года Нурадин Адаев и губернатор Орловской области Вадим Потомский подписали соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. коров стоимостью 1,1 млрд руб., сообщало правительство региона. Проект предполагалось реализовать до 2018 года.



Также в прошлом году компания начала возводить элеватор мощностью 100 тыс. т, инвестиции оценивались в 1,5 млрд руб., финансировать проект планировалось за счет собственных средств «Орел-Агро-Продукта» и кредита «Московского индустриального банка» в 850 млн руб. Сдать элеватор должны были летом этого года, однако в апреле компания продала его «Мираторгу». «Какова цена вопроса — мне неизвестно. Знаю одно, что сейчас «Мираторг» много что скупает. Предполагаю, что «Мираторг» будет заниматься хранением зерна, его перегрузкой — рядом есть железная дорога», — рассказывал глава администрации Кромского района Иван Митин изданию «Орловские новости». Сейчас Митин в отпуске, и. о. главы района и заместитель по сельскому хозяйству — на выездном совещании и недоступны для комментариев, сказала «Агроинвестору» секретарь администрации.



«Орел-Агро-Продукт» было зарегистрировано в Орловской области в 2010 году. К нынешнему владельцу компания перешла от Маты Зурабовой, которая числилась учредителем менее месяца. Прежде 100% акций принадлежали Усману Гайтукаеву. По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2015 году составила 963,7 млн руб., чистая прибыль — 205,4 млн руб., в 2014-м выручка превышала 1 млрд руб., прибыль составляла 30,3 млн руб. Сумма кратко- и долгосрочных обязательств — более 1,7 млрд руб. Среднемесячная заработная плата в «Орел-Агро-Продукт» в прошлом году была на уровне 20,4 тыс. руб., для сравнения, в «Мираторг-Орел» — 26,9 тыс. руб.



По словам гендиректора консалтинговой компании «А8 Практика» Андрея Морева, однозначно оценить возможную стоимость покупки сложно. «На оценку объекта влияет много факторов: какое оборудование использовалось при строительстве элеватора и фермы, кто его производитель, как строился проект, какое сейчас дойное стадо, где именно расположены земельные участки и каков их правовой статус», — перечисляет эксперт. По его словам, земля в Орловской области пока оценивается не очень высоко, в районе 22 тыс. руб./га, если участок в собственности. Ферму компания традиционно оценивает в диапазоне от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. за скотоместо, если это современный комплекс. «Следовательно, стоимость активов составит от 2,2 млрд руб. до 3,5 млрд руб., если земля в собственности. За вычетом долга, объект может стоить от 500 млн руб. до 1,8 млрд руб., — подсчитывает Морев. — При этом если игрок уже представлен в области (как «Мираторг»), то он может заплатить премию за увеличение своего присутствия в регионе — 10−15% к стоимости».



По оценке аналитического центра «СовЭкон», сейчас земля в Орловской области стоит около 28 тыс. руб./га, таким образом, 50 тыс. га могут обойтись «Мираторгу» в районе 1,5 млрд руб. «Я могу предположить, что «Мираторг» смотрит, где в Центре относит недорого можно купить землю, поэтому речи о какой-то особой привлекательности того или иного региона нет, — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Попался подходящий актив в Орловской области — покупают его, попадется в другом регионе — тоже приобретут». Холдинг продолжает расширять свои земельные владения, и, судя по всему, собирается активно заняться растениеводством, продолжает эксперт. По его мнению, успех во многом будет зависеть от того, как компания сможет контролировать активы и управлять ими. «Сейчас они распыляются по регионам, управлять такой структурой может быть довольно сложно», — отмечает Сизов.



«По нашим оценкам, стоимость компании составляет 1−1,5 млрд руб., — говорит консультант компании Swiss Appraisal Александр Пензин. — Решение «Мираторга» купить «Орел-Агро-Продукт» видится перспективным: на приобретаемых мощностях можно продолжить эффективное производство молочной продукции. Что касается инвестиционной привлекательности самой Орловской области, где находится компания, то там логично вкладывать как раз в производство молока, мяса и в один из основных драйверов развития сельского хозяйства региона — возделывание сахарной свеклы».



В июне «Мираторг» сообщил, что намерен запустить вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов. В планах компании войти в топ-5 лидеров рынка. На начальном этапе холдинг планирует открыть одну молочную ферму на 5 тыс. коров, а в перспективе компания может построить несколько комплексов в Центральном округе России с поголовьем до 20 тыс. животных, сообщала компания. Также холдинг намерен запустить глубокую переработку сырья и начать выпуск сыров. Общий объем инвестиций в новые направления может составить до $400 млн. Учитывая эти планы, можно предположить, что молочные комплексы «Орел-Агро-Продукт» продолжат работать.



Также, как сообщил сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли, «Мираторг» может приобрести около 32 тыс. га в Тульской и Брянской областях у «Национальной земельной компании» Александра Лебедева, которая является крупным производителем картофеля. Стороны отказались от комментариев. По данным источников издания, холдингу интересна только земля, на которую он может потратить до 670 млн руб. Предположительно, компания будет выращивать здесь корма. В 2016 году «Мираторга», по собственным данным, получил урожай зерна 1,32 млн т — в 1,7 раза больше, чем в 2015-м. Ранее холдинг сообщал, что планирует построить новые фермы для выращивания мясного КРС в Тульской области.



Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, на конец 2016 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га, занимая третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. Активы сосредоточены в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. Таким образом, если сделки с «Национальной земельной компанией» и «Орел-Агро-Продуктом» будут закрыты, то земельный банк «Мираторга» превысит 720 тыс. га.

