До 2020 года производство свинины в сельхозпредприятиях увеличится на 600 тыс. т в убойном весе, а доля топ-20 компаний сектора вырастет с нынешних 60% до 75%, что будет соответствовать мировой тенденции. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



В 2009 году на 20 крупнейших компаний приходилось около 45% объема промышленного производства свинины, сравнил Ковалев, отметив, что тенденция консолидации в отрасли продолжится, что говорит о развитии рынка. И внутри страны, и при экспорте продукции мы вступаем в конкуренцию с мировыми игроками, при этом в государствах с уже сформировавшимися мясными рынками топ-3 компаний контролируют минимум 50% производства. «Например, это характерно для Бразилии и США. Это их ключевое преимущество в глобальной конкуренции», — сказал эксперт, уточнив, что на долю трех крупнейших российских свиноводческих компаний — «Мираторга», «Русагро» и «Черкизово» — по итогам прошлого года пришлось только около 25%, причем не общего производства, а только в промышленном секторе.







О том, что России есть куда расти с точки зрения концентрации производства говорит и то, что лидеры отечественного рынка мяса пока не входят в число ведущих мировых игроков, следует из рейтинга, составленного аналитиками Rabobank. На первом месте в этом списке находится бразильская JBS с объемом почти 13 млн т (говядина, свинина и мясо птицы), на второй позиции — американская Tyson примерно с 8 млн т, третью строчку с объемом около 6,8 млн занимает китайская WH Foods. Для сравнения, группа «Черкизово», в прошлом году занявшая первое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса, по итогам 2015-го выпустила около 602 тыс. т свинины и птицы в убойном весе.



В дальнейшем производство свинины в стране будет расти преимущественно за счет лидеров сектора. В частности, продолжается реализация программы укоренного замещения импорта, которая началась в свиноводстве в 2014 году, и предполагает увеличение мощностей ряда действующих игроков практически в два раза до 2,8 млн т в живом весе к 2020 году. Объем инвестиций оценивается в 268 млрд руб. По словам Ковалева, в итоге на долю компаний из топ-20 придется 80−90% планового прироста производства свинины в стране. «У них есть необходимый опыт, административные, финансовые и управленческие ресурсы, что повышает вероятность успешной реализации проектов, — подчеркнул эксперт. — Масштабирование бизнеса — стратегически наиболее верный путь для предприятий, позволяющий снизить расходы и повысить конкурентоспособность». Большая часть заявленных в предыдущие два-три года проектов уже завершены или находятся в стадии реализации, добавил он.







При этом неэффективные игроки продолжат уходить с рынка, также к 2020 году примерно на 113 тыс. т или 19% уменьшится производство в ЛПХ, прогнозирует НСС. Уже в прошлом году доля последних в общем объеме выпуска свинины в стране составила 18%, тогда как в 2013-м была на уровне 28%. В европейской части России этот показатель сократился с 22% до 12%. Однако это не значит, что у мелких и средних компаний нет своих преимуществ и ниш на нашем рынке, уточнил Ковалев. По его словам, даже у небольших производителей, если они работают эффективно, есть «кусок пирога» на рынке своего региона. Правда, период, когда благодаря господдержке и протекционизму любое предприятие отрасли независимо от уровня модернизации чувствовало себя достаточно комфортно, прошел, напомнил эксперт. «Мы вступили в фазу неминуемого относительного снижения цен на свинину. Сейчас усиливается конкуренция внутри отрасли, вытеснение слабых игроков неизбежно — это условие развитого рынка», — подчеркнул он.



По расчетам союза, к 2020 году около 85% свинины в промышленном секторе будет производиться на новых предприятиях, 12% — на модернизированных, технический и технологический уровень которых будет соответствовать мировым стандартам. «Это необходимо, чтобы мы могли на равных конкурировать с зарубежными игроками как внутри страны, так и на внешних рынках, а также обеспечивать внутренние потребности по оптимальным ценам, сохраняя при этом рентабельность, достаточную для дальнейшего развития бизнеса», — уверен Ковалев.

