В этого году Россия продолжит снижать импорт всех видов мяса и увеличивать объемы его производства, прогнозирует продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем продовольственном обзоре.



Сектор свиноводства прибавит 5%

Значительнее всего — с оценочных 369 тыс. т в 2016 году до 310 тыс. т в этом (здесь и далее данные ФАО — в каркасном весе) уменьшится ввоз свинины. При этом производство этого вида мяса вырастет с 3,4 млн т до 3,56 млн т в основном благодаря расширению крупных комплексов и улучшению эффективности кормления животных, отмечает ФАО. Россия стремится к тому, чтобы самостоятельно полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка, а вот экспортные поставки пока небольшие — в этом году вывоз может составить 50 тыс. т, что на 1 тыс. т выше уровня 2016-го.



По данным Росстата, за пять месяцев этого года производство свиней на убой в сельхозорганизациях составило 1,47 млн т (здесь и далее — данные статведомства в живом весе), что на 5,7% выше аналогичного периода 2016-го. Месяцем ранее динамика была близкой — тогда производство прибавило 5,6%. По прогнозу Национального союза свиноводов (НСС), производство свинины в этом году увеличится примерно на 5% до 3,56 млн т в убойном весе, если планы не скорректирует африканская чума свиней. Рост производства приведет к усилению конкуренции, в результате свинина будет доступнее во всех сегментах рынка и прежде всего — для конечных потребителей, рассчитывают эксперты союза.



При этом, по данным НСС, уже в прошлом году импорт свинины снизился до 285 тыс. т с учетом шпика и субпродуктов, а экспорт составил 52,7 тыс. т, что несколько выше прогнозов ФАО. Поставки за рубеж продолжают увеличиваться, по итогам первого квартала они составили 15,2 тыс. т, что на 71% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных союза. Однако и ввоз за этот период прибавил 20%. По итогам года он сохранится на уровне 2016-го, тогда как экспорт может вырасти в два раза, хотя его объем все равно не будет существенно влиять на внутренний рынок.



Мировое производство свинины, по прогнозу ФАО, в этом году незначительно — на 0,8% — снизится и составит 114,7 млн т. Сказывается сокращение объемов в Китае, на долю которого приходится свыше 40% глобального производства этого вида мяса. В этом году оно может составить 49,8 млн т, что на 3,9% ниже показателя прошлого года. Падение объемов связано с продолжающейся в стране реструктуризацией отрасли свиноводства. Мировой объем импорта свинины увеличится с 8,2 млн т до 8,6 млн т, ожидает ФАО, в том числе поставки в Китай возрастут с 2,53 млн т до 2,84 млн т.



Птицеводство замедлило темп роста

Производство мяса птицы в России тоже продолжит расти, хотя и более сдержанными темпами, предполагает ФАО. Внутренний спрос на него стагнирует, рентабельность в секторе снижается, а экспортные возможности ограничены из-за вспышек птичьего гриппа. В итоге объем выпуска продукции может увеличиться с 4,3 млн т до 4,33 млн т. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева ранее говорила «Агроинвестору», что в этом году производство мяса птицы в стране останется на прежнем уровне. «Мы не прогнозируем изменений, ожидать каких-то взрывных моментов не стоит, поскольку отечественный рынок птицеводческой продукции уже давно сформировался и устоялся», — отмечала она. Тем не менее, по итогам первых пяти месяцев производство в сельхозорганизациях увеличилось на 5,4% до 2,5 млн т, следует из данных Росстата. В январе-апреле прирост был скромнее — на 4,3%.







Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что 4% — это логичный, однако недостаточный темп прироста. По его словам, потребление мяса птицы на душу населения в России до сих пор составляет около 31 кг в год. В то время как у многих стран, которые проходили примерно такой же путь как Россия — например, в Бразилии — этот показатель вырос с 8 кг/чел. до 48 кг/чел. «В течение ближайших 10 лет мы сможем выйти на уровень тех же 40 кг», — уверен он.



Динамика мирового роста производства мяса птицы также будет невысокой — на уровне 0,4% до 117,7 млн т, предполагает ФАО. Сказывается не только птичий грипп, но и снижение экономической эффективности птицеводства в ряде стран. Кроме того, на глобальные объемы существенно повлияет резкое сокращение производства в Китае — с 17,2 млн т до 15,5 млн т. Это нивелирует увеличение выпуска мяса птицы в Бразилии (более чем на 0,5 млн т), США (почти на 0,5 млн т) и ряде других стран. Объем мирового импорта мяса птицы увеличится с 12,4 млн т до 12,6 млн т, оценивает ФАО. Россия снизит объем ввоза с 226 тыс. т до 200 тыс. т, правда, и экспорт также уменьшится — со 124 тыс. т до 115 тыс. т.



По говядине снова минус

В отличие от свино- и птицеводства сектор производства говядины в России продолжит сокращаться. По итогам года выпуск этого вида мяса может составить 1,6 млн т, что на 2% меньше уровня 2016-го, прогнозирует ФАО. Низкая рентабельность отрасли препятствует инвестициям и ведет к сокращению стада. Тем не менее, по данным Росстата, за январь-май производство КРС на убой увеличилось на 1,1% до 368,3 тыс. т. Ранее Минсельхоз сообщал, что за четыре месяца текущего года производство крупного рогатого скота на убой уменьшилось на 1%.



Об итогах 2017 года говорить пока рано, уверен гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Если стадо молочного скота в России сокращается, то по мясному, напротив, идет стабильный рост. «И хотя на мясное скотоводство пока приходится только 16% всей производимой в стране говядины, его доля увеличивается», — отмечал он ранее.







Тем не менее, в этом сегменте импорт также продолжит снижаться. В этом году ввоз может составить 420 тыс. т против 427 тыс. т в 2016-м, оценивает ФАО. Экспорт сохранится на уровне прошлого года — 42 тыс. т.



Производство мяса КРС в мире в этом году увеличится на 1,9% до 69,9 млн т. Существенное увеличение объемов ожидается в США (более чем на 0,5 млн т до 12 млн т) и Бразилии (на 220 тыс. т до 9,5 млн т). Примерно на 100 тыс. т вырастет производство в Аргентине и Китае. Глобальный импорт мяса КРС останется примерно на уровне прошлого года — 8,68 млн т против 8,62 млн т.

