Арбитражный суд Краснодарского края отказал торговой компании «Русские масла» (входит в украинский холдинг Kernel) в возмещении НДС на сумму 174,7 млн руб. по экспортным поставкам зерна. В суде рассматривалось два спора компании и краснодарской инспекции ФНС, признавшей, что договоры купли-продажи пшеницы и семян подсолнечника заключались с фирмами-однодневками с целью незаконного возврата НДС. Сельхозпродукция закупалась на экспорт через терминал в порту «Тамань», а также для маслоэкстракционных заводов «Масло Ставрополья» и «Флорентина».

Как следует из материалов дела, при проверке отчетности компании по НДС за четвертый квартал 2014 года и 1-й квартал 2015 года налоговая инспекция не приняла заявленные вычеты НДС по договорам купли-продажи зерна с поставщиками «Урожай-Экспо», «Альянс Агро», «Дельтроник», «Возрождение», «Радуга», «АгроБазис». Как выяснили налоговики, все шесть компаний не осуществляли непосредственное продвижение продукции, у них отсутствовали трудовые ресурсы, транспортные средства и имущество, договоры купли-продажи заключались с контрагентами «по цепочке», после чего компании реорганизовывались. По версии ФНС, фирмы-однодневки формально приобретали зерно у сельхозпроизводителей, применяющих единый сельхозналог и не платящих НДС, при этом фактически грузоотправителями являлись сами сельхозпроизводители.

Торговая компания «Русские масла», в свою очередь, возражала, что при заключении и исполнении договоров с поставщиками приняла все возможные меры для проверки их правоспособности, добросовестности и реального выполнения хозяйственных операций. Кроме того, достаточных доказательств транспортировки товара компанией напрямую от аграриев и создания формального документооборота представлено не было. Однако Арбитражный суд не встал на сторону компании. Как указано в его решении, кроме требований Налогового кодекса условием для признания налогового возврата является «реальность хозяйственной операции, а также проявление налогоплательщиком должной степени осмотрительности при выборе контрагента». По мнению суда, представленные «Русскими маслами» договоры, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры «не свидетельствуют о проявлении им достаточной степени осмотрительности и осторожности при выборе данных контрагентов». При рассмотрении дел апелляционной инстанцией решения первой судебной инстанции оставлены без изменения.

Налоговой службой с 2007 года разработаны критерии самостоятельной оценки компаниями рисков при выборе контрагентов, в которых даны разъяснения мер должной осмотрительности, поясняет управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. В частности, компаниями рекомендовано обращать внимание на отсутствие госрегистрации в ЕГРЮЛ, регистрацию по адресу «массовой» регистрации, а также отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента и его производственных или складских помещений. «Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных. И проверив информацию по нескольким компаниям, указанным в решениях суда, можно сказать, что эти фирмы могут привлечь внимание налоговых органов», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова.

Между тем, по данным «Коммерсанта», УФНС по Краснодарскому краю признала необоснованным возврат НДС «Русскими маслами» еще в одном налоговом периоде 2015 года на общую сумму 144 млн руб. Зернотрейдер имеет право подать свои возражения на решение ФНС до 26 сентября. В Краснодаре также продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ТК «Русские масла» Игоря Чернышова, еще одним фигурантом в деле является индивидуальный предприниматель Сергей Мошко. Как сообщает издание, в деле расследуется четыре эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России) на общую сумму 24 млн руб., во всех эпизодах фигурируют фиктивные сделки купли-продажи зерна.

По данным ФНС, ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России составляют более чем в 65 млрд руб. В мае по инициативе ФНС ведущие зернотрейдеры подписали хартию, декларирующую отказ от «серых» схем по возмещению НДС при экспортных операциях с зерном. Как сообщал «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан, документ подписали уже более 500 организаций. В частности, компании обязались стараться закупать зерно без НДС непосредственно у сельхозпроизводителей или фирм-посредников, работающих лишь по договорам комиссии, по поручению или от лица производителя.

После подписания хартии, как ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, экспортерам стало крайне затруднительно работать с сельхозпроизводителями и посредниками, которые являются плательщиками НДС, так как требуется огромный пакет документов, доказывающих законность этого налога. В результате компаниям-экспортерам, возмещающим НДС, пришлось сейчас взять на себя часть функций фискальных органов, фактически при каждой сделке проводя расследование, рассказывал «Агроинвестору» коммерческий директор «Глобакс Грейн» (занимается экспортом зерна) Александр Григорьянц. Экспортеры вынуждены проверять добросовестность не только своих прямых поставщиков, но и стоящих за ними сельхозпроизводителей, а также всех контрагентов, оказывающих транспортные, логистические, экспедиторские услуги. Тем не менее, полагает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, требование налоговиков полностью перестроить систему закупок было выполнено подавляющим большинством экспортеров.

Торговая компания «Русские масла» создана в 2008 году, с 2011 года входит в состав Kernel, крупного украинского вертикально интегрированного холдинга. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Согласно собственным данным, в маркетинговом году 2015/16 торговая компания вывезла на экспорт 1 млн т пшеницы, 114 тыс. т кукурузы, 71 тыс. т ячменя, 14 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла и 10 тыс. т подсолнечного шрота. По итогам сезона-2016/17 В списке топ-20 крупнейших российских экспортеров зерна и продуктов его переработки, составленном Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна, ТК «Русские масла» заняла 13-е место с объемом отгрузок 1,02 млн т. Как указано в kartoteka.ru, выручка «Русских масел» в 2015 году составила 13,2 млрд руб., чистый убыток — 10,4 млн руб.