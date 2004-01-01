По итогам девяти месяцев 2017 года группа «Черкизово» (лидер составленного «Агроинвестором» рейтинга крупнейших российских производителей мяса в 2016 году) увеличила объем продаж в сегменте свиноводства на 13% до 148,7 тыс. т готовой продукции против 131,6 тыс. т в аналогичный период прошлого года. В 2016 году продажи свинины выросли на 9%. Как сообщила компания, расширение объемов производства связано с вводом в эксплуатацию двух площадок отъема-откорма в Воронежской области в 2016 году и одной в этом году, а так же двух площадок отъема-откорма в Липецкой области в 2017-м. Кроме того, группа объясняет полученный результат программой по совершенствованию генетики, реализуемой с 2014 года.



Средняя цена свиноводческой продукции увеличилась на 8% до 93,74 руб./кг к аналогичному периоду 2016-го, что обусловлено увеличением потребления на фоне высокой промоактивности торговых сетей и стабилизации покупательского спроса, отмечает «Черкизово». Как ранее пояснял «Агроинвестору» эксперт Национального союза свиноводов Николай Бирулин, к 2017 году потребители адаптировалось к текущим экономическим условиям, люди стали меньше экономить и тратить больше денег, в первую очередь на продукты питания. При этом свинина за счет стабильности цен и скидок в сетевой рознице стала более привлекательной на фоне удорожания ряда других продуктов питания, что привело к смещению спроса в ее сторону. Ранее гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов сообщал РБК, что именно свинина должна стать основным драйвером роста выручки холдинга в 2017—2018 годах. В то же время в третьем квартале объем продаж свиноводческой продукции «Черкизово» снизился по сравнению со вторым кварталом на 6% до 50,4 тыс. т из-за отсутствия свободного места на площадках. А средняя цена реализации живка в июле-сентябре по сравнению со вторым кварталом опустилась на 4% до 93,20 руб./кг.



В сегменте птицеводства объем продаж продемонстрировал меньший рост, за девять месяцев увеличившись на 4% до 385,3 тыс. т. По итогам 2016 года увеличение составляло 6%. При этом, несмотря на общероссийское снижение цен на птицу (по данным Минсельхоза, в январе-сентябре цены сельхозпроизводителей на живую птицу сократились на 16,4%) средняя цена реализации птицеводческой продукции у «Черкизово» стала на 1% выше — 90,13 руб./кг. «На среднюю цену реализации повлияли увеличение доли продаж продуктов с добавленной стоимостью и брендированных торговых марок на 18%, а также рост доли приоритетных каналов продаж HoReCa на 1%", — поясняет компания. При этом, как и в свиноводстве, средняя цена в сегменте птицеводства в третьем квартале по сравнению со вторым снизилась на 2% до 88,14 руб./кг.



Продажи в сегменте мясопереработки за девять месяцев выросли на 5% (в 2016-м — 14%) до 167,3 тыс. т за счет увеличения доли продаж в современных розничных форматах колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Средняя цена на продукцию мясопереработки «Черкизово» с начала года увеличилась на 3% и составила 150,19 руб./кг, в том числе благодаря повышению доли продаж продуктов премиального сегмента.



Динамика операционных показателей «Черкизово» следует за потоками сделанных ранее инвестиций, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Он отметил, что на Московской бирже сразу после публикации операционных показателей акции «Черкизово» выросли, однако позже пошли на небольшое снижение. «Участники рынка негативно восприняли снижение средней цены продажи в сегментах «свиноводство» и «птицеводство» в третьем квартале по сравнению со вторым», — предположил эксперт. По состоянию на 16:02 мск, обыкновенные акции «Черкизово» подешевели на 1,41% до 1188 руб. за бумагу.



В группу «Черкизово» входят 15 свинокомплексов, восемь птицеводческих комплексов полного цикла, российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка», шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. Контролирующий акционер «Черкизово» — семья ее основателя Игоря Бабаева (более 80%). В 2016 году группа произвела 903 тыс. т мясной продукции. Выручка холдинга по итогам 2016 года увеличилась на 7% до 82,4 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 68% до 1,9 млрд руб. В январе-июне 2017-го чистая прибыль выросла в 5,4 раза до 5,1 млрд руб., основной вклад результаты группы, по словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, внес сегмент свиноводства.

