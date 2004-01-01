Прокуратура требует у PepsiCo возместить ущерб за загрязнение Дона

Природоохранная прокуратура Липецкой области обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Лебедянский» (группа PepsiCo) материальный ущерб, причиненный в апреле реке Дон, говорится в сообщении региональной прокуратуры. Согласно расчетам, сделанным областным управлением Росприроднадзора, материальный ущерб оценен в 6,2 млн руб.







В апреле при обрушении склада готовой продукции на «Лебедянском» стоки с территории предприятия попали в Дон. В результате в реке было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Росприроднадзор составил административный протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП, по которому на предприятие был наложен штраф в 30 тыс. руб., сообщает прокуратура. Эту сумму «Лебедянский» выплатил. Однако позднее управление Росприроднадзора произвело расчет материального ущерба от совершенного правонарушения, который составил 6,2 млн руб. Как утверждается в сообщении надзорного ведомства, в адрес руководства ООО «Лебедянский» было направлено требование о возмещении вреда, однако в добровольном порядке материальный ущерб не был компенсирован. «В целях взыскания причиненного экологического вреда природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о принудительном взыскании с ответчика суммы вреда, причиненного водному объекту», — сообщает прокуратура Липецкой области.



Группа PepsiCo о поступлении иска ничего не знает. Как сообщила «Агроинвестору» представитель компании, требование о добровольном возмещении вреда было отправлено в ООО «Лебедянский» Росприроднадзором лишь 25 октября. Указанная в нем сумма — 5,6 млн руб. «Произвести добровольное возмещение можно в 30-дневный срок. Сейчас компания проводит оценку обоснованности предъявленного требования. Никаких исковых заявлений со стороны Росприроднадзора и прокуратуры в адрес предприятия не поступало», — подчеркнула представитель группы.



Обрушение склада на экспериментально-консервном заводе «Лебедянский» произошло 25 апреля. Тогда прокуратура Липецкой области сообщала, что в результате происшествия «разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон». Общая площадь обрушения составила 300 кв. м, пострадал один человек. По данным ТАСС, на складе хранилось более 28 млн л соков, которые вытекли с территории предприятия.



ЭКЗ «Лебедянский» — один из крупнейших производителей соковой продукции в России, принадлежит PepsiCo с 2008 года. Предприятие выпускает соки «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет». Завод в Лебедяни работает с 1967 года, в 2006-м «Лебедянский» начал строительство завода в Бердске. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Лебедянский» в 2016-м году составила 1,6 млрд руб. (в 2015-м — 9,6 млрд руб.), чистая прибыль — 141 млн руб. (в 2015-м — 15 млн руб.)

