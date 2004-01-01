Syngenta покупает у COFCO семенной бизнес

Китайская зерновая корпорация COFCO International согласилась продать швейцарской Syngenta свое подразделение по производству семян. Как говорится в сообщении Syngenta, покупку Nidera Seeds сначала предстоит одобрить антимонопольным органам, после чего будет объявлено о сроках завершения сделки. Пресс-секретарь Syngenta сообщил Reuters, что компании рассчитывают получить одобрение до конца этого года или в начале 2018-го. Условия соглашения не раскрываются.



«Эта договоренность является важным шагом в нашей стратегии сфокусироваться на наших основных направлениях бизнеса», — отметил главный исполнительный директор COFCO International Джонни Чи. По словам пресс-секретаря Syngenta, Nidera Seeds представляет собой весь сегмент производства семян COFCO. Как следует из заявления COFCO International, в результате продажи Nidera Seeds китайская компания останется без этого направления бизнеса.



В последние три года COFCO потратила более $3 млрд на приобретение активов Nidera (голландский зернотрейдер) и Noble Agri (сельскохозяйственный дивизион гонконгской Noble Group). Еще в 2014 году COFCO купила 51% акций компании Nidera, в августе 2016-го начала переговоры о приобретении оставшейся части акций. В феврале 2017 года было объявлено, что все необходимые разрешение со стороны антимонопольных органов получены и 28 февраля сделка была завершена.



«Приобретение компанией Syngenta предприятия по производству семян у COFCO International дает возможность Nidera Seeds создать устойчивую платформу для дальнейшего долгосрочного роста компании, наращивания собственной ценности для клиентов, фермеров и сотрудников», — прокомментировал «Агроинвестору» директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексей Сергеев. У Nidera Seeds, в свою очередь, есть некоторые финансовые сложности, от которых, возможно, и пытается освободиться нынешний собственник. «Для Syngenta покупка бизнеса Nidera Seeds — это также соответствие рыночным тенденциям, когда консолидация в семенной и химической промышленности создает крупных конкурентов, что требует постоянного увеличения собственных активов для поддержания позиции на рынке», — отметил он.



Компания Nidera основана в 1920 году в Роттердаме, ее название представляет собой первые буквы шести сельскохозяйственных регионов, на которых сосредоточена деятельность компании: Нидерланды, Индия, Германия, Англия, Россия и Аргентина, указано на сайте COFCO. Компания занимается экспортом зерновых, масличных и подсолнечного масла, сейчас присутствует на рынках более 60 стран. Деятельность семенного подразделения Nidera — Nidera Seeds — сконцентрирована на рынках Южной Америки и Европы, компания производит семена кукурузы, подсолнечника, сои и пшеницы. Ранее Nidera Seeds также занималась выпуском семян сорго, однако в мае этого года было объявлено о продаже данного производства американской компании Chromatin. Тогда заявлялось, что сделка связана со стратегией Nidera Seeds по фокусировке на своих ключевых агрокультурах.



Для сельского хозяйства последних лет весьма характерна тенденция к усилению позиций крупных агропромышленных холдингов и их активной экспансии не только по территориальному признаку, но и в смежные области производства, сказал «Агроинвестору» аналитик группы «Финам» Алексей Коренев. Ранее партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров замечал, что в последнее время прослеживается четкая тенденция по укрупнению транснациональных компаний, так как именно крупные игроки наиболее приспособлены к глобальной конкуренции на мировых рынках и обладают значительными ресурсами (финансовые и материальные, человеческий капитал, технологии, НИОКР) для конкурентной борьбы. А так как конкуренция на мировых рынках только усиливается, можно ожидать дальнейшей консолидации игроков и новых крупных сделок во многих секторах, уверен Тихомиров.



Несмотря на покупку Nidera Seeds компанией Syngenta, первая все равно останется под китайским контролем: в феврале 2016 года китайская ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за $43 млрд. За последние два года на мировом рынке семян и средств защиты растений произошло еще два крупных объединения ведущих игроков. В конце 2015 года о равноценном слиянии с Dow Chemical объявила американская DuPont. Сделка обошлась компании в $77 млрд. А осенью 2016-го о покупке американской Monsanto за $66 млрд сообщил немецкий холдинг Bayer. По подсчетам руководителя отдела «АгриГлоб» компании Kleffmann Group Боба Ферклау, после консолидации между Bayer и Monsanto, Syngenta и ChemChina, Dow и DuPont на эти компании придется 63% всего рынка пестицидов.



Syngenta, по собственным данным, входит в число трех крупнейших игроков российского рынка высокотехнологичных семян. Согласно годовому отчету компании, продажи в 2016 году составили $12,8 млрд, из которых $9,6 млрд пришлось на средства защиты растений и $2,7 млрд — продажи семян. Как ранее рассказывала «Агроинвестору» директор компании по региону «Европа, Африка, Ближний Восток» Александра Бранд, в ближайшие пять лет компания намерена на 50% увеличить продажи семян на российском рынке.



COFCO — крупнейшая продовольственная корпорация Китая, зарубежными инвестициями и управлением активами занимается COFCO International. В 2016 году корпорация поставила в другие страны более 100 млн т агропродовольственной продукции.

