 «Белая Дача» открыла тепличный комплекс под Кисловодском — Агроинвестор
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«Белая Дача» открыла тепличный комплекс под Кисловодском
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
К 2019 году его площадь будет удвоена
Компания вложила в проект 2,5 млрд рублей
Фото: Pixabay

Под Кисловодском состоялась церемония открытия салатной линии тепличного комплекса «Долина солнца» по круглогодичному выращиванию мини-салатов, в том числе рукколы, шпината, мангольда, корна. Линию запустили министр сельского хозяйства Александр Ткачев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель наблюдательного совета группы «Белая Дача» Виктор Семенов.

Площадь первой очереди тепличного комплекса составляет 7,5 га, инвестиции — 2,5 млрд руб. «Салатный комплекс — это 3 га, томатный комплекс — также 3 га и технический коридор порядка 1 га», — уточнил гендиректор компании «Белая Дача трейдинг» Антон Семенов. В августе комиссия Минсельхоза рекомендовала проект «Белой Дачи» к возмещению части капитальных затрат, сумма компенсации — 308 млн руб. Объем выращиваемой продукции составит 500 т мини-салатов и 1,5 тыс. т томатов в год. Урожай поступит на перерабатывающие заводы компании.

Теплица создана с использованием голландских конструкций, роботизированной линии по производству салатов и японской пленкиF-Clean, пропускающей весь спектр ультрафиолетового излучения. Ткачев назвал тепличный комплекс уникальным для России. «В стране есть и продолжает оставаться дефицит, прежде всего, салатной группы, тех продуктов питания, которые мы по-прежнему, к сожалению, долгие годы покупаем по импорту. Но мы прекрасно понимали и осознавали, что нам нужно будет учиться производить самим», — констатировал министр. Он отметил, что огурцами и помидорами «нас уже не удивить». «Мы прекрасно понимаем, как будет развиваться рынок. Мы осознаем ежегодные объемы производства, мы знаем о том, что уже через три-четыре года мы полностью обеспечим себя овощами», — подчеркнул Ткачев. По его данным, сейчас в России ежегодно строится около 400 га тепличных комплексов, а чтобы полностью закрыть дефицит по овощам, необходимо возвести из на 2 тыс. га. «Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать не только проекты «Белой Дачи», но и другие проекты, которые будут реализованы на территории Ставрополья», — заверил он. По словам Владимирова, к 2020 году регион ставит перед собой цель производить 10% российского урожая овощей закрытого грунта.

Вторая очередь проекта «Белой Дачи», как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2019 году, после чего общая площадь теплиц по круглогодичному выращиванию мини-салатов и томатов достигнет 15 га, рассказал Виктор Семенов. «Выращивать овощи в ближнем Подмосковье, мягко выражаясь, не совсем правильно. Мы не просто открываем модернизированный комплекс, мы его открываем в Кисловодске, где практически седьмая световая зона — 326 солнечных дней в году. Больше таких мест в России нет — это равно югу Италии и югу Турции», — сообщил он. По данным компании, локализация круглогодичного производства сырья на юге страны позволит «Белой Даче» практически полностью закрыть потребность в импорте продукции.

По данным «Ромир» за 2016 год, «Белая Дача» является лидером на рынке мытых готовых к употреблению салатов, у компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. Как говорил ранее Виктор Семенов, 30% продукции компания производит из собственного сырья, остальную часть закупает у российских фермеров или за рубежом.

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