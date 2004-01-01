«Агрокомплекс» купил сеть магазинов в Крыму

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева стал владельцем розничной сети «Продукты у дома» в Крыму, пишет газета «Коммерсантъ». Сеть включает более 60 магазинов, стоимость сделки может составить 500−600 млн руб.



Как сообщил изданию топ-менеджер крупного агрохолдинга на юге России, актив продавался с 2015 года. В результате сеть магазинов «Продукты у дома» (ПУД) сменила собственников и руководителей летом этого года. По данным газеты, ранее сеть управлялась украинским ритейлером «АТБ-маркет» через компании «В-траст», «Реверс», «Эссо-Крым» и «Берковец». Однако представитель АТБ сообщил, что украинская компания не работает в Крыму с марта 2014 года, а магазины на полуострове были сданы в аренду. Согласно данным kartoteka.ru, с июля владельцем «Реверса» является зарегистрированное в Краснодаре в 2015 году ООО «ПУД», в августе оно стало владельцем и «В-Траста». Само ООО «ПУД» с июля принадлежит офшору с Маршалловых островов Astrid Finance Inc., под контролем которого сейчас находится «Берковец». «Эссо-Крым», в свою очередь, в мае перешел под контроль «Реверса».



19 октября, по данным kartoteka.ru, «В-траст», «Реверс», «Эссо-Крым» и «Берковец» возглавила Мария Лисицина, которая, как сообщает «Коммерсант», может быть близка к семье главы Минсельхоза Александра Ткачева. В 2000—2010 годах, когда он возглавлял Краснодарский край, Лисицина работала в администрации региона, а в 2011—2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-парк» вместе с Романом Баталовым — зятем Ткачева. По данным kartoteka.ru, Лисицина является 100% владельцем учрежденного в 2016 году ООО «Агроактив», которому с октября через компанию «МарФинИнвест» принадлежит птицефабрика «Акашевская». Смена владельцев «Акашевской», одного из крупнейших в стране производителей мяса бройлеров, стала одной из самых заметных сделок 2016 года. О ее завершении стало известно в начале октября прошлого года, тогда агентства «Росбалт», Regnum и газета «Ведомости» сообщали, что покупателем стал «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Сама Мария Лисицина какую-либо связь с «Агрокомплексом» отрицает.



В торговая сеть ПУД входят 63 продуктовых магазина на территории Крыма, собственный распределительный центр площадью 35 тыс. кв. м и автопарк, указано на ее сайте. Там говорится, что в магазинах осуществляется торговля продуктами питания и непродовольственными товарами, ежедневно покупки в торговых точках осуществляют 100 тыс., а летом — до 200 тыс. человек.



Стоимость актива после вычета долгов вряд ли будет ниже 500−600 млн руб., даже с учетом особенностей экономики Крыма и Севастополя, которые находятся под санкциями, подсчитал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «По имеющейся информации, в Крыму у ПУД сейчас представлены магазины формата «у дома» на арендных площадях. Если предположить, что средний магазин по выручке примерно соответствует параметрам небольших магазинов у «Магнита» или Х5, то их годовая выручка составляет 3,5−4 млрд руб.», — пояснил Нигматуллин «Агроинвестору». По его словам, для компаний из южных регионов, в структуре которых есть собственное производство, покупка может быть интересна для вертикальной интеграции. «Синергетический эффект от такого рода интеграции в перспективе резко возрастет после ввода в эксплуатацию Крымского моста», — заметил аналитик. Директор департамент оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексей Сергеев, в свою очередь, отмечает, что сеть ПУД демонстрирует хорошую динамику роста, в связи с чем ее совокупная стоимость может достигать 5−7 млрд руб.



У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева сейчас есть около 600 магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее. О крымских торговых точках на сайте холдинга ничего не говорится. Ранее гендиректор агрохолдинга Евгений Хворостина сообщал «Агроинвестору», что компания изучает возможность вывода своей продукции на рынок Москвы и заявлял, что кроме столичного другие новые регионы пока не рассматриваются. В июле 2017- го стало известно, что «Агрокомплекс» взял в аренду склад для хранения продовольственной продукции в подмосковном складском комплексе Springs Park, а в августе компания разместила на портале HeadHunter вакансию регионального директора по развитию собственной розничной сети в Москве и Подмосковье.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года) создан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством и переработкой сельхозпродукции. По данным консалтинговой компании BEFL, к апрелю 2017-го земельный банк «Агрокомплекса» составлял 640 тыс. га. Выручка «Агрокомплекса» в 2016 году выросла на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб. Весной «Агрокомплекс» попал в обновленный список санкций Украины против России. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, санкции подразумевают ограничение торговых операций на Украине, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории страны, а также приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Как заявлял тогда «Агроинвестору» Хворостина, холдинг не сотрудничает с Украиной, поэтому введенные ограничения его не беспокоят.

