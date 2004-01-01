«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева может создать розничную торговую сеть в столичном регионе, сообщил «Коммерсантъ». Компания разместила вакансию регионального директора по развитию собственной розничной сети в Москве и Подмосковье на портале HeadHunter, однако, по словам гендиректора агрохолдинга Евгения Хворостины, говорить о конкретных планах преждевременно. Ранее топ-менеджер пояснял «Агроинвестору», что компания изучает возможность вывода своей продукции на рынок Москвы, однако не уточнил сроки возможного выхода и ассортимент. «Планы компании еще не сформированы, идет изучение рынка», — отмечал Хворостина, добавив, что кроме столичного другие новые регионы пока не рассматриваются.



В июле стало известно, что «Агрокомплекс» взял в аренду склад для хранения продовольственной продукции в складском комплексе Springs Park, расположенном в Раменском районе Московской области. «Помещение совсем небольшое — до 1 тыс. кв. м и состоит из нескольких камер с разными температурными режимами», — рассказывал директор департамента складской недвижимости компании S. A. Ricci (занимается подбором и реализацией складских помещений) Дмитрий Герастовский.



«Агрокомплекс» объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, мясным и молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, садоводством и переработкой сельхозпродукции. Кроме оптовых продаж холдинг развивает розничную торговлю через сеть своих фирменных магазинов «Агрокомплекс» Натуральные Продукты Кубани». Согласно годовому отчету компании за 2016 год, у нее было 623 магазина в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах общей площадью 55 тыс. кв. м. В магазинах реализуется молочная продукция, колбасные изделия, продукция для жарки и гриля, мясная продукция, продукция из мяса птицы, бакалея и консервация, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и другие товары собственного производства холдинга. Компания специализируется на натуральных продуктах и здоровом питании. Также по состоянию на 31 декабря 2016 года «Агрокомплекс» управлял собственной логистической системой, насчитывающей семь распределительных центров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Новороссийске, Армавире, Симферополе и Пятигорске.



Как следует из бухгалтерской отчетности компании, ее выручка в 2016 году увеличилась на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб. Сейчас 90% выручки холдинга приходится на территорию Краснодарского края, такая существенная зависимость от одного региона увеличивает риски предприятия, поскольку показатели зависят от уровня его социально-экономического развития, говорится в отчете холдинга.



Для такого большого предприятия как «Агрокомплекс» выход на столичный рынок — это серьезный шаг вперед, считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Скорее всего, таким образом компания хочет найти дополнительный и стабильный рынок сбыта, а Москва и Подмосковье — один из лучших рынков, поскольку здесь самый высокий спрос на продукты с пометкой «здоровое питание», а также более высокие, чем в среднем по стране, доходы населения, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Главное — не ошибиться со стратегией интеграции на рынок, поскольку в Москве уже довольно распространены подобные сети». Например, у сети «ВкусВилл», позиционирующей себя как магазины продуктов для здорового питания, на конец 2016 года было 300 одноименных точек и 125 магазинов «Избенка» (молочная продукция). Поэтому «Агрокомплексу» нужно выстроить модель работы, чтобы не пересекаться с конкурентами. Среди сложностей Яковенко отмечает то, что развитие торговой сети потребует затратной рекламной кампании, также компании понадобятся дополнительные складские площади. «Но в целом рынок «здорового питания» в Москве и области еще не достаточно перегружен, поэтому новый игрок при грамотной стратегии найдет своего покупателя», — думает аналитик.



У крупнейшего российского ритейлера X5 Retail почти 9 тыс. магазинов общей торговой площадью около 4,3 тыс. кв. м, следует из отчета группы за 2016 год. Ее доля рынка розничной торговли оценивается в 8%. Также в топ-10 торговых сетей, по данным Infoline, входят «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Лента», «Метро», SPS-Холдинг («Красное и Белое»), O’Key, «Монетка» и «Глобус». Их общая доля на федеральном рынке оценивается примерно в 28%, при этом экспансия крупных федеральных игроков продолжается, и к 2020 году топ-10 будет контролировать примерно 36% розничного рынка, говорится в отчете X5 Retail со ссылкой на прогнозы Infoline.

