«Черкизово» запускает новую свиноводческую площадку

Группа «Черкизово» вводит в эксплуатацию новую площадку доращивания и откорма свиней в Липецкой области. Как говорится в сообщении компании, мощность объекта — 5,1 тыс. т свинины в год в живом весе. Площадка рассчитана на единовременное содержание 20 тыс. свиней или до 50 тыс. товарных свиней в год.



Это шестая из семи комбинированных площадок отъема-откорма свиноводческого кластера «Черкизово» в Липецкой области, седьмую планируется сдать в эксплуатацию в марте этого года. «В прошлом году в регионе в строй уже вошли четыре площадки доращивания-откорма и репродуктор, рассчитанный на 11,6 тыс. свиноматок. В декабре 2017 года репродуктор вышел на полную мощность. В неделю отбирается до 7,5 тыс. поросят», — отмечается в сообщении группы.



Общий объем инвестиций в липецкий кластер составит около 5 млрд руб., оценивает заместитель операционного директора «Черкизово» Максим Зудин. По его словам, в целом по производству свинины компания планирует превысить показатели прошлого года и выйти на уровень 210 тыс. т. Как уточнила «Агроинвестору» представитель группы, кроме липецкого кластера в 2018 году планируются и другие инвестиции в свиноводческий дивизион, о которых будет объявлено позднее.



Промышленное производство свинины в России в 2017 году выросло примерно на 180 тыс. т в убойном весе или на 6,5%, а выпуск во всех хозяйствах — на 4,5% или 150 тыс. т, оценивает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «При этом в четвертом квартале прирост резко ускорился: если промышленное производство в целом по году прибавило около 6,5%, то в октябре — примерно 12%. Ожидаем, что в четвертом квартале рост был на уровне 8−9%, что связано с тем, что именно в это время начали выходить на максимальную мощность комплексы, решения строить которые были приняты со второй половины 2014 года по программе так называемого ускоренного импортозамещения», — сказал Ковалев «Агроинвестору». Он отметил, что с конца 2014 года крупные компании сделали серьезные инвестиции в свиноводческий сектор — по подсчетам союза, около 200 млрд руб. «И сейчас, начиная с четвертого квартала, эти инвестиционные проекты выходят на полную мощность. В связи с этим мы ожидаем, что в 2018 году рост производства свинины будет примерно в таких же параметрах, как и в 2017-м», — добавил Ковалев.



В 2016 году группа «Черкизово» нарастила выпуск свинины на 9% до 184,8 тыс. т, заняв третье место в составленном Национальным союзом свиноводов рейтинге крупнейших производителей после «Мираторга» и «Русагро». Объемы производства свинины за 2017 группа пока не раскрывает, однако в отчете за 2016 год говорилось, что на 2017 год было запланировано окончание строительства комплексов в Липецкой и Воронежской областях. «Таким образом, к 2018 году мы сможем существенно нарастить объемы производства по мере выхода этих объектов на полную совокупную производственную мощность в 70 тыс. т в год. Группа планирует построить десять площадок отъема-откорма, что позволит, в конечном итоге, выйти на полную производственную мощность в 275 тыс. т живого веса в год», — говорилось в отчете «Черкизово».



За девять месяцев 2017 года объем продаж «Черкизово» в сегменте свиноводство вырос на 13% до 148,7 тыс. т, а выручка увеличилась на 21% до 13,5 млрд руб. Доля свиноводческого сегмента в общей выручке группы составила 18%. Как отмечал гендиректор группы Сергей Михайлов, комментируя результаты компании за третий квартал, нисходящие тренды на рынке свинины продолжаются, однако компания «разделяет оптимистичный взгляд на будущее». В январе-сентябре 2017 года средняя цена реализации выросла на 8% к аналогичному периоду предыдущего года, до 93,74 руб./кг, благодаря «увеличению потребления свинины в России, которое отчасти вызвано промокампаниями в торговых сетях, а также стабилизацией покупательной способности населения». Валовая прибыль дивизиона «свиноводство» группы за девять месяцев 2017 года возросла на 54% до 5,1 млрд руб. Повышение валовой прибыли «Черкизово» преимущественно связывала со снижением затрат на корма животным и ветеринарные препараты благодаря укреплению курса рубля.



По данным Минсельхоза, в среднем по России за 11 месяцев 2017 года цены сельхозпроизводителей на свиней снизились на 6% до 92,49 руб./кг в ноябре против 98,24 руб./кг в январе. Потребительские цены на свинину в течение прошлого года снизились менее значительно — на 3% до 256,22 руб./кг. В январе-ноябре поголовье свиней в сельхозорганизациях выросло на 7,8% до 19,9 млн животных, производство свиней на убой — на 6,5% до 3,4 млн т в живом весе.



У «Черкизово» (занимает первое место в составленных «Агроинвестором» рейтингах крупнейших производителей мяса и комбикормов по итогам 2016 года) есть 15 свинокомплексов совокупной мощностью более 1,5 млн животных в год. В общей сложности группа инвестировала в создание и покупку новых комплексов более $1,5 млрд и, как указано на сайте компании, свиноводство стало для холдинга наиболее капиталоемким проектом.

