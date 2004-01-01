«Черкизово» уходит с Лондонской биржи

Совет директоров «Черкизово», лидера составленного «Агроинвестором» рейтинга крупнейших российских производителей мяса в 2016 году, принял решение о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже. Как говорится в сообщении компании, решение принято на заседании 14 ноября.



Компания отмечает, что намерение провести делистинг связано с ограниченной ликвидностью GDR (три расписки равны двум обыкновенным акциям) на площадке. Также оно согласуется с новой стратегией холдинга, которая подразумевает консолидацию торговли свободно обращающихся акций компании на Московской бирже для сокращения административных расходов и расходов, связанных с размещением на биржах. В соответствии с новой стратегией, группа также оценивает возможные альтернативы, в том числе потенциальное предложение обыкновенных акций компании на Московской бирже.



Как ожидается, 14 февраля 2018 года станет последним днем торговли GDR в Лондоне. «Прекращение листинга и торгов произойдет около 8.00 15 февраля 2018 года», — сообщает компания. Вчера группа обратилась в управление по листингу Великобритании с заявлением о прекращении листинга GDR, а также на Лондонскую фондовую биржу с заявлением о прекращении торгов. В соответствии с условиями депозитарного соглашения, решение компании должно вступить в силу через три месяца со дня уведомления.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым, сейчас его семья контролирует около 89,6% акций, следует из сообщения о финансовых результатах компании за третий квартал 2017 года. Летом семья Бабаева выкупила у Prosperity Capital Management 21,05% акций и GDR по цене 1,3 тыс. руб. за одну акцию, общая сумма сделки составила 12 млрд руб. Также группа объявила оферту по выкупу акций, в ходе которой за 532 млн руб. было приобретено 73,4 тыс. обыкновенных акций и 503,3 тыс. GDR, составляющих 0,93% от уставного капитала «Черкизово». Еще 8,01% бумаг «Черкизово» принадлежит испанской Grupo Fuertes, остальные примерно 2,4% акций находятся в свободном обращении.



При таком низком free-float делистинг является вполне оправданным шагом, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «2,5% акций распылены на рынке и вряд ли представляют интерес для крупных инвесторов. Следует учитывать, что обращение глобальных депозитарных расписок в Лондоне связано с определенными затратами на аудит, банковское и депозитарное обслуживание, поддержание ликвидности, публикацию материалов о деятельности компании и т. д. », — сказал Лукашов «Агроинвестору».



Группе «Черкизово» нет никакого смысла оставлять в свободном обращении всего 2,5% акций с низкими объемами оборотов по ним и рисками значительного изменения цен, соглашается аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Политика группы по консолидации 100% акций в руках двух акционеров (семьи Бабаева и Grupo Fuertes) оправдана с точки зрения очень низкого уровня free-float акций компании и, как следствие, существенного влияния цен акций на общую капитализацию группы. Мы не исключаем и варианта приобретения семьей Бабаева 8,01% акций, находящихся сейчас у Grupo Fuertes и последующего проведения сквиз-аута (принудительного выкупа акций) для миноритарных акционеров на основании закона 208-ФЗ», — прокомментировал Коренев «Агроинвестору». Логичным шагом называют делистинг на Лондонской бирже и аналитики финансовой группы БКС. «"Черкизово» ранее заявляло о возможности делистинга. Акционеры компании после выкупа пакета у Prosperity Capital Management и оферты другим акционерам сконцентрировали пакет компании в 89,5%. Компания, скорее всего, сохранит листинг на ММВБ и будет рассматривать эту площадку для проведения SPO и re-IPO», — говорится в комментарии БКС.



Коренев, напротив, считает, что делистинг акций группы будет проведен и на Московской бирже. «Консолидация 100% акций и последующее повторное IPO определенно выглядят выгодней, чем проведение сейчас SPO, как с точки зрения определенной свободы в части размещения акций, так и с точки зрения цены (вероятнее всего, IPO будет проводится по ценам, заметно выше нынешних)», — полагает Коренев. Поэтому, по его мнению, делистинг на Московской бирже фактически предопределен. «Теоретически, в будущем (правда, не в ближайшем) нельзя исключать и еще одного сценария — продажи всего бизнеса третьему лицу», — замечает аналитик. В связи с этим он напомнил, что после подозрений в использовании незаконных офшорных схем «Черкизово» упростила структуру владения, и с конца октября основными бенефициарами агрохолдинга стали его гендиректор Сергей Михайлов (сын Бабаева) и его мать Лидия посредством кипрской MB Capital Europe Ltd. «После вывода всего бизнеса компании в «белые» схемы и консолидации акционерного капитала в руках одного владельца группа будет представлять больший интерес для потенциального покупателя», — добавил Коренев.



По данным Московской биржи, сейчас капитализация «Черкизово» достигает 52,1 млрд руб., по итогам вчерашних торгов средневзвешенная цена за акцию группы составила 1174 руб. за штуку. К 13.30 среды стоимость акций выросла на 1,28% до 1185 руб. Цена закрытия на Лондонской бирже во вторник составляла $13,3.



В группу «Черкизово» (бренды «Черкизово», «Петелинка», «Империя вкуса» и др.) входят 15 свинокомплексов, восемь птицеводческих комплексов полного цикла, российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка», шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2016 году группа произвела 903 тыс. т мясной продукции. Консолидированная выручка холдинга по итогам 2016 года увеличилась на 7% до 82,4 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 68% до 1,9 млрд руб. В январе-сентябре 2017-го выручка выросла на 12% до 66,1 млрд руб., а чистая прибыль — на 158% до 5,6 млрд руб. По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, рост чистой прибыли связан с растущей эффективностью бизнеса, восстановлением российского потребительского рынка и укреплением курса рубля.

