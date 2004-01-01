 «Технологии тепличного роста» купили тепличный проект — Агроинвестор
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Компании
«Технологии тепличного роста» купили тепличный проект
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
Компания построит 40 гектаров теплиц в Ростовской области
За четыре месяца урожай тепличных овощей в России вырос на 40%
Фото: Ю. Эйвазова

Компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина, реализующая проект создания федеральной сети тепличных комплексов, приобрела ООО «Тепличный комбинат «Донской»» в Ростовской области. Эта компания намеревалась вложить 9 млрд руб. в возведение 40 га теплиц, строительство планировалось начать в середине 2017 года.

По данным kartoteka.ru, управляющая компания ТТР стала владельцем 100% «Донского» 26 марта 2018 года. До этого тепличный комплекс принадлежал ростовскому предпринимателю Алексею Фролову. ООО «Тепличный комбинат «Донской»» было зарегистрировано еще в 2004 году, сейчас уставный капитал компании составляет 38,2 млн руб. В феврале 2017-го «Донской» был включен в число 100 губернаторских инвестиционных проектов Ростовской области. Инвестор рассчитывал начать строительство комплекса в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что планируется создать две очереди общей площадью 40 га и мощностью 30 тыс. т овощей — томаты, огурцы и листовой салат — в год. Общая стоимость инвестиций оценивалась примерно в 9 млрд руб. Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко рассказывал, что около 25% вложений составят собственные средства инвестора, остальная часть — заемные средства. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли, сделка по приобретению «Донского» компанией ТТР могла пройти по номинальной стоимости.

У ТТР, согласно собственным данным, сейчас есть теплицы в Московской, Тюменской и Ростовской областях, это один из крупнейших проектов овощеводства закрытого грунта в стране. По данным kartoteka.ru, компании принадлежат проекты «Луховицкие овощи», «Мичуринский», «Нижегородский», «Журиничи», «Донская усадьба», «ТюменьАгро». Общая площадь действующих теплиц ТТР составляет 41 га производительностью 40 тыс. т овощей в год. К 2021 году, указано на сайте производителя, площадь теплиц планируется расширить до 310 га, а объем производства — до 300 тыс. т овощей в год. Ранее совладельцами ТТР были основатель Yota Сергей Адоньев и предприниматель Сергей Рукин, однако в начале 2017 года Адоньев продал Рукину свои 80% в УК ТТР. Сейчас Адоньеву принадлежит лишь 0,1% ООО «ТТР холдинг».

Интенсивное развитие тепличных хозяйств в России обусловлено как существенным отставанием от большинства стран по выращиванию овощей в закрытом грунте, так и прибыльностью этого бизнеса с учетом государством поддержки, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Поэтому у инвестиций в строительство тепличных комплексов сейчас определенно хорошие перспективы», — считает Коренев. При этом даже в южных регионах страны, в том числе в Ростовской области, овощи в открытом грунте производятся максимум пять месяцев в году. Поэтому неудивительно, что интерес инвесторов к отрасли с учетом действующего продовольственного эмбарго остается высоким — как со стороны крупных агрохолдингов, так и непрофильных корпораций, заключает Коренев.

По данным Минсельхоза, за четыре месяца 2018 года валовой сбор тепличных овощей в стране вырос на 40% к аналогичному периоду 2017-го. К 28 апреля собрано 235 тыс. т овощей, в том числе 179 тыс. т огурцов (увеличение на 28%), 52 тыс. т томатов (рост в два раза). Лидерами по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах являются Краснодарский край (23 тыс. т), Московская область (18 тыс. т), Татарстан (17 тыс. т), Ставропольский край (16,5 тыс. т) и Липецкая область (16 тыс. т). Согласно подсчетам Национального плодоовощного союза, в 2017 году площадь тепличных комплексов в стране выросла на 230 га до 2,6 тыс. га. По оценке Росстата, производство овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях в 2017 году составило 946 тыс. т, дефицит овощей защищенного грунта на начало года Минсельхоз оценивал в 816 тыс. т. Как отмечал глава ведомства Александр Ткачев, если такие темпы роста отрасли сохранятся, то дефицит тепличных овощей будет закрыт на 90% в ближайшие два-три года.

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