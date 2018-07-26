«Белая птица» консервирует производство

Группа компаний «Белая птица», основным владельцем которой считается «Промсвязькапитал» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, начала массовое сокращение работников. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. «В целях недопущения образования задолженности по заработной плате перед работниками ведется поэтапная консервация производства. Кроме того, до октября 2018 года включительно будет сокращено порядка 1300 человек», — приводит слова Рачаловского портал Donnews.ru.

Рачаловский уточнил, что переговоры между собственником и кредитными организациями продолжаются. В то же время замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров объявил, что договоренность с банками уже достигнута. «Есть договоренность, что уже с этого года начнется запуск предприятия с выходом на предыдущие мощности и наймом людей обратно на работу», — цитирует его Donnews.ru.

Получить комментарий «Белой птицы» о текущей ситуации на предприятиях «Агроинвестору» не удалось. Как рассказал «Агроинвестору» источник в отрасли, знакомый с ситуацией, сейчас «Белая птица» забивает последние стада и резко сократила продажи, что сказалось на ценах в ряде регионов.

Как сообщалось ранее, владельцы «Белой птицы» пытались продать производственные активы. В частности, ими интересовались «Русагро», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, группа «Черкизово», однако пока переговоры ни к чему не привели. В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к холдингу, писала, что «Белая птица» планирует подавать заявление о собственном банкротстве.

Уход «Белой птицы» с рынка обсуждается, но вряд ли это произойдет, считает один из отраслевых экспертов. Такой сценарий приведет к социальному взрыву в регионах работы компании, поясняет он. Кроме Ростовской области у «Белой птицы» есть мощности в Белгородской и Курской областях. По данным властей Белгородской области, только в этом регионе у холдинга 5 тыс. работников, а общий штат группы превышает 10 тыс. человек. «Хотя все и обсуждают возможный уход компании, с политической точки зрения это было бы крайне неверно, так что, видимо, что-то придумают для ее спасения, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Хотя с точки зрения бизнеса неэффективные игроки должны уходить, но у нас симбиоз бизнеса и государства». Одним из вариантов решения — хотя и не единственным — он считает включение «Белой птицы» в список проблемных активов ЦБ. В этом случае ее поддержат финансово и поставят новый менеджмент. Так же он не исключает сценарий, что компанию передадут в управление другому игроку, например, холдингу «Приосколье».

По итогам 2017 года «Белая птица» была четвертой в стране по объему производства мяса бройлера. По данным Росптицесоюза, группа выпустила почти 302 тыс. т в живом весе, на продукцию агрохолдинга приходилось 5% всего выпускаемого мяса бройлеров в стране. Производственные мощности холдинга включают 22 птицефабрики по выращиванию цыплят, семь репродукторов, производственные комплексы по убою и переработке мяса птицы, зерновую компанию, комбикормовый завод, собственную логистику и дилерскую сеть. Основным владельцем «Белой птицы» считается Promsvyaz Capital B. V., которым ранее управляли бывшие собственники Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. Проблемы у «Белой птицы» начались после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года.