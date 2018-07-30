«Сюкден» увеличил мощность сахарных заводов на 14%

Французская группа Sucden увеличила общую мощность сахарных заводов под сезон-2018/19 на 14% в первую очередь за счет расширения переработки на Каменском сахарном заводе (Пензенская область). По словам финансового директора компании в России Глеба Тихомирова, в будущем планируется повысить мощности и Тбилисского сахарного завода (Краснодарский край) — на 60% от нынешних.

Предприятия группы в этом году начнут переработку в августе. «Первым, как обычно, запустится Тбилисский сахарный завод, но в начале августа (в прошлом сезоне он заработал с 28 июля), — рассказал топ-менеджер «Агроинвестору». — Пуск предприятий произойдет несколько позже ввиду отставания в развитии сахарной свеклы из-за неблагоприятной погоды весной, затянувшей посевную кампанию». Объем переработки также ожидается меньше по сравнению с прошлым годом из-за позднего сева: запасы влаги истощились особенно на юге и в Поволжье, поэтому прогнозируется более низкая урожайность, поясняет Тихомиров. В сезоне-2017/18 заводы компании переработали в общей сложности более 3,3 млн т сахарной свеклы, из которых 46% было выращено в хозяйствах группы, а 54% поставлено независимыми свеклосдатчиками. В этом году группа «немного увеличила» собственные посевы агрокультуры, говорит Тихомиров, не уточняя цифр.

Задержка старта свеклосахарного сезона ожидается практически по всем регионам. В прошлом году первое предприятие — Новокубанский сахарный завод «Доминанта» в Краснодарском крае — начало переработку уже 26 июля. По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, более поздний старт переработки будет способствовать нормализации запасов сахара, а также поддержит рынок от избыточного сезонного падения цен.

В 2018/19 сельхозгоду цены на сахар должны быть выше прошлогоднего уровня благодаря тому, что ожидается более низкое производство сахара при сохраняющимся экспорте с тенденцией к его росту и дальнейшем сокращении импорта, считает Тихомиров. «К тому же не стоит забывать о росте внутреннего потребления за счет увеличения производства и экспорта кондитерской продукции, что также оказывает дополнительную поддержку ценам на сахар», — добавляет он. Даже если производство сахара сократится, то все равно оно будет на высоком уровне — не менее 5,5 млн т, а то и 6,2 млн т, и это вряд ли сильно поддержит цены, возражает Иванов. По его оценкам, до конца 2018 года стоимость сахара прогнозируется ниже, чем в те же месяцы годом ранее.

Французская группа Sucden работает в России с 1991 года. Сейчас ей принадлежат Добринский (Липецкая область), Каменский (Пензенская область) и Тбилисский (Краснодарский край) сахарные заводы. Компания является одним из крупнейших российских игроков сахарного рынка: в сезоне-2017/18 группа произвела более 443 тыс. т сахара из свеклы, еще около 25−30 тыс. т планировалось выработать из сиропа.