«АФГ Националь» получил рекордный урожай риса

Холдинг «АФГ Националь», крупнейший в стране производитель риса, завершил уборку агрокультуры, суммарный валовой сбор превысил 222 тыс. т в бункерном весе. Как сообщает пресс-служба группы, это лучший показатель за всю ее историю: по сравнению с 2017-м, когда урожай риса составил около 200 тыс. т, сбор увеличился на 11%.



В этом году компания незначительно сократила площади под рисом — до 29,5 тыс. га против 30,7 тыс. га годом ранее. Средняя урожайность риса в хозяйствах «АФГ Националь» составила 76 ц/га. «Несмотря на снижение посевных площадей, мы увеличили валовой сбор риса за счет использования высокоурожайных сортов собственной селекции. При этом качество зерна позволяет нам ожидать высокий выход крупы — не менее 65%», — уверен руководитель агродивизиона «АФГ Националь» Алексей Попов.



Почти 93% собранного компанией урожая приходится на Краснодарский край, остальное — на Ростовскую область. На Кубани к настоящему времени уборочные работы уже завершены, урожайность в крае оказалась выше прошлогодней, подтверждает представитель Южного рисового союза (ЮРС). Первые данные показывают, что качество зерна также лучше, чем в прошлом году. «Мы сейчас только собираем информацию в заготовительных предприятиях, но по имеющейся на данный момент информации, выход крупы действительно может быть больше», — сказал «Агроинвестору» представитель союза. В урожае 2017-го выход крупы переработчики оценивали на уровне 52−54%, АФГ «Националь» - в 58-60%.



Как заявлял в начале уборочной кампании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несмотря на засушливое начало лета, рисовые чеки были обеспечены водой в полном объеме в течение всей вегетации. При этом в период созревания риса в Краснодарском крае сложились благоприятные погодные условия, отметил представитель ЮРС. «Самое важное время, определяющее качество, — после цветения, примерно со второй декады августа и сентябрь. Суховеи или, напротив, затяжные дожди в этот период ведут к росту доли щуплого, недозрелого зерна, дробленого при переработке и т. д. », — пояснил представитель союза.



Краснодарский край — основной производитель риса в стране, в прошлом году его доля в общероссийском валовом сборе составила 74%. В этом году для рисоводов региона предусмотрены субсидии по двум направлениям — 200 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе, и 15 млн руб. на приобретение элитных семян. Всего, согласно данным Росстата, производством риса занимаются девять регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.



К 29 октября рис в стране был убран с 90% площадей, получено почти 1,09 млн т зерна в бункерном весе, следует из данных Минсельхоза. Средняя урожайность составляет 66,6 ц/га против 65,1 ц/га на аналогичную дату в 2017-м. Кроме Краснодарского края урожайность риса выросла в Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Ростовской и Астраханской областях, снизилась — в Чечне и Приморском крае. Данных об уборке в Еврейской автономной области, где рисом в этом году было засеяно 200 га, в оперативной статистике аграрного ведомства пока нет. В прошлом году валовой сбор риса в России составил 987 тыс. т, в 2016-м — 1,08 млн т.

