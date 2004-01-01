Холдинг «Молвест» приостанавливает строительство двух молочных комплексов в Воронежской области общей стоимостью 3,2 млрд руб. из-за задержек с рассмотрением заявок на субсидирование инвестиционных кредитов. Как сообщил на круглом столе в областном правительстве глава «Молвеста» Анатолий Лосев, речь идет о реализации второй очереди проекта в Аннинском районе на 3,5 тыс. КРС, а также строительстве комплекса в Верхнемамонском районе на 2 тыс. животных.

По словам Лосева, сейчас на площадке в Аннинском районе реализована первая очередь на 1,2 тыс. КРС стоимостью 700 млн руб., летом на нее должны начать поставлять животных, пишет «Коммерсантъ». Предполагалось, что вторая очередь увеличит мощность до 3,5 тыс. КРС, а общая стоимость объекта составит около 2 млрд руб. Еще один объект на 2 тыс. голов скота должны были начать строить в Верхнемамонском районе. «Но на первый объект нам нужен инвесткредит еще на 1,5 млрд руб., на второй — около 1,7 млрд руб. Итого около 300 млн руб. субсидий», — рассказал Лосев. Однако Минсельхоз пока не рассмотрел заявки компании, более того, «Молвесту» еще с 2016 года продолжают выплачивать компенсацию по предыдущим инвесткредитам. По рыночной же ставке в 14% строительство объекта будет «никому не нужно», добавил Лосев. «Мы едва рентабельны при 4%. В кризис и без того невысокое потребление молочной продукции, по данным сетей, сократилось за год на 14%", — сообщил глава холдинга.

Молочный холдинг «Молвест» основан в 2005 году депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым на базе молочного комбината «Воронежский» и является одной из крупнейших молочных компаний в России. Согласно собственным данным компании, холдинг управляет 10 молочными фермами с общим поголовьем свыше 23 тыс. коров пород джерси и монбельярд. Из собственного молока производится линейка молочных продуктов торговых марок «Вкуснотеево», «Фруате», «Нежный возраст», которые реализуются в 30 российских регионах. Основные продажи компании сосредоточены в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. В 2015 году холдинг «Молвест» получил выручку в 18 млрд руб., по итогам 2016 года холдинг планировал ее увеличить на 11% до более чем 20 млрд руб. за счет повышения объемов производства, ранее сообщал RNS Лосев.

Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов ранее говорил «Агроинвестору», что в молочной отрасли может быть отложен целый ряд проектов. «Инвесторы планировали получить возмещение капзатрат в конце года и направить эти средства в следующем году на другие проекты. Если субсидии получены не будут, то сроки начала новых проектов могут быть существенно отодвинуты», — отмечал Белов.