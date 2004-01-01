Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство зарегистрированной на Кипре GP CY Holdings о покупке 48,25% в уставном капитале племрепродуктора «Бройлер будущего», ведущего российского поставщика родительского стада кросса «Кобб-500». Как следует из материалов ФАС, решение об удовлетворении ходатайство принято 25 апреля.



По данным kartoteka.ru, в настоящее время 49,51% «Бройлера будущего» принадлежит птицефабрике «Васильевская» (входит в структуру группы «Черкизово»), 18,56% — Cobb Europe Ltd, 29,69% — Lipman Company. Долями, не превышающими 1%, также владеют ТЦ «Богатырь», Константин Тишенков и экс-гендиректор «Бройлера будущего» Ирина Лихачева. Таким образом, пакет в 48,25%, о котором говорится в решении ФАС, соответствует сумме долей Cobb Europe и Lipman Company. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки, фактическим владельцем 48,25% «Бройлера будущего» является его гендиректор Самюэль Липман, бывший член совета директоров «Черкизово», а покупатель пакета GP CY Holdings действует в интересах Cobb-Vantress, Inc.



Представитель «Черкизово» сообщила «Агроинвестору», что группа в сделке не участвует, и отказалась от дальнейших комментариев. На запрос «Агроинвестора» в Cobb-Vantress не ответили.



«Бройлер будущего» располагается в Ногинском районе Подмосковья. Предприятие является ведущим поставщиком родительского стада кросса «Кобб-500», который использует почти половина российских производителей мяса бройлеров, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Росптицесоюз оценивает долю кросса «Кобб-500» в общероссийском производстве мяса птицы в 33%. При этом, как отметила «Агроинвестору» главный эксперт по селекционной и племенной работе Росптицесоюза Людмила Карпенко, «Бройлер будущего» имеет как свое прародительское стадо для производства инкубационных яиц родительских форм, так и завозит родительские формы напрямую из-за границы для обеспечения родительских стад российских производителей.



Cobb-Vantress, Inc.— один из крупнейших мировых производителей птицеводческой племенной продукции, входит в американскую корпорацию Tyson Foods. Как говорится на сайте компании, продукция Cobb-Vantress продается более чем в 120 странах. «Бройлер будущего», а также птицефабрика «Акашевская» являются официальными дистрибьюторами Cobb-Vantress в России. По данным kartoteka.ru, выручка «Бройлера будущего» в 2015 году составила 1,09 млрд руб., чистый убыток — 20 млн руб.

