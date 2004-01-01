Правительство готово рассмотреть заявки на дополнительное финансирование АПК при корректировке бюджета, в том числе возможность выделения субсидий для кредитования отрасли. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, на котором обсуждался Национальный доклад о результатах реализации в 2016 году госпрограммы развития сельского хозяйства. Глава кабмина напомнил, что ранее уже было принято решение о докапитализации Россельхозбанка на 30 млрд руб., чтобы он мог решать основные вопросы кредитования на селе за счет собственных ресурсов.



Представлявший Нацдоклад министр сельского хозяйства Александр Ткачев подчеркнул, что приоритет первого порядка в этом году — обеспечить в полном объеме льготное кредитование отрасли для увеличения темпов сельхозпроизводства. По его словам, в 2016 году инвестиции в АПК впервые за три года увеличились на 10% (по данным Росстата, на 10,6% — «Агроинвестор»). «Объем инвестиционного кредитования сельского хозяйства вырос на 28% и превысил 380 млрд руб. Краткосрочное кредитование увеличилось на 35% — до 1,2 трлн руб., — сказал Ткачев. — Такой рост обусловлен увеличением потребности сельхозтоваропроизводителей в кредитах, которая сохраняется и в текущем году. Поэтому есть дополнительная потребность в субсидиях именно на эти цели».



Ранее Ткачев просил найти для агросектора дополнительные 36 млрд руб., доведя общий объем господдержки в этом году до 250 млрд руб. В том числе 10 млрд руб. необходимо выделить на единую субсидию, 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга». Еще 19 млрд руб. нужно на льготное кредитование, в том числе 9 млрд руб. — на краткосрочные кредиты и 10 млрд руб. — на инвестиционные. О том, что агроведомство заявило о дополнительной потребности в 19 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов говорил и замглавы ведомства Игорь Кузин на прошедшем на этой неделе II Международном инвестиционном форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017». «Фактически нами заявлена потребность в том же объеме, который сейчас выделен — 21,3 млрд руб.», — цитирует Кузина «Интерфакс».



Без дополнительного госфинансирования производство сельхозпродукции может сократиться, предупреждал ранее Ткачев. «Дефицит средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации новых аграрных проектов в текущем году. А с учетом инерционности отрасли в 2019—2020 годах мы можем столкнуться с сокращением производства», — опасается он.



По данным Минсельхоза на 31 марта, остаток субсидий по льготным краткосрочным кредитам составлял 4,3 млрд руб., в том числе 3,2 млрд руб. было зарезервировано для малых форм хозяйствования, по инвестиционным кредитам оставалось около 1 млрд руб. В марте глава агроведомства говорил, что предусмотренных в бюджете средств на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года, а в особо активных регионах деньги закончатся уже в апреле. Из документов министерства следует, что многие уже исчерпали лимиты почти по всем направлениям краткосрочного кредитования, в основном средства остались лишь для малых хозяйств. «У нас в банках <…> сегодня заявок крестьян на 8 млрд руб., в то время как все субсидии по этому направлению (краткосрочному кредитованию) мы практически уже использовали», — отметил в ходе заседания правительства губернатор Алтайского края Александр Карлин.



Также в ходе заседания Карлин предложил увеличить до трех-пяти лет срок действия соглашений по субсидиям, которые регионы заключают с Минсельхозом. По его словам, это повысило бы прогнозируемость ведения агробизнеса для участников рынка и их доверие к власти. Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал эту идею. «Это полезная вещь, которая повысит предсказуемость. Это же, кстати, касается и вопроса о четком нормативном закреплении обязательств правительства, Министерства сельского хозяйства выделять субсидии на весь срок реализации инвестпроектов», — отметил он, пообещав обсудить эту тему с юристами. «Давайте такое поручение дадим. Это действительно повысило бы стабильность отношений. Есть там и известные ограничения, тем не менее, давайте этот вопрос проработаем», — согласился Медведев. Глава правительства напомнил, что планирование федерального бюджета охватывает именно трехлетний период.

