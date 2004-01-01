Научно-производственное объединение по орехоплодным культурам «Ноосфера» открыло в Краснодарском крае ореховый питомник, сообщает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Проект предполагает создание питомника на 5,6 га, подготовку посадочного материала и его высадку. В перспективе ореховый сад займет более 1 тыс. га. Первый промышленный урожай объемом 3 тыс. т предполагается собрать через четыре года. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб., сроки его реализации — 2017−2027 годы. Соглашение о создании питомника было подписано в прошлом году в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».



Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на открытии питомника отметил, что проект позволит развивать новое направление сельского хозяйства. «В Краснодарский край, в Россию сегодня поставляется много орехоплодных культур из-за рубежа, в этой части импортозависимость очень высокая. Важно приложить усилия, чтобы заменить этот товар на качественный отечественный», — подчеркнул он. Кроме того, по словам чиновника, питомник позволит обеспечить потребности края в посадочном материале орехоплодных культур



Уже высажено более 20 высокоурожайных сортов фундука кубанской и зарубежной селекции, 30 редких сортов грецкого ореха. Также предприятие будет выращивать черный орех, сладкий каштан, пекан и др. Подобраны сорта с разными сроками созревания, чтобы урожай можно было убирать в течение двух месяцев.







Общее потребление орехов всех видов в России оценивается в 51−53 тыс. т в год, поэтому планы выращивать 3 тыс. т выглядят достаточно скромно, оценивает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Большая часть потребляемых в стране орехов — импортные, так как внутреннее производство не превышает 16−17 тыс. т, поэтому объем «Ноосферы» позволит обеспечить продукцией лишь локальных потребителей, то есть серьезной конкуренции лидерам рынка — экспортерам — проект не составит, рассуждает аналитик.



С другой стороны, это важный шаг на пути к снижению зависимости от зарубежной продукции, продолжает он. После введения продэмбарго ведущими поставщиками орехов в нашу страну стали Азербайджан, Грузия, и Турция. Например, доля Азербайджана только в одной кондитерской отрасли составляет до 4−4,5 тыс. т, турецкие производители поставляют до 2,5 тыс. т. До введения экономических мер в ответ на санкции Запада до 36 тыс. т орехов ввозилось из Европы — Германии, Австрии, Польши, Литвы и Испании, перечисляет Яковенко.



Без импорта не обойтись

Отечественный рынок орехов характеризуется высокой зависимостью от импортных поставок, соглашается старший консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «С учетом введения эмбарго, ослабления курса рубля и снижения покупательной способности населения спрос на орехи в течение последних трех лет упал практически в два раза, — оценивает он. — Кроме того, качество импортируемой продукции ухудшилось после ограничения поставок из США и Испании, на долю которых до 2014 года приходилось около 60% объема ввоза». По данным ФТС, в денежном выражении импорт орехов (с учетом кокосовых) в Россию уменьшился с $340 млн в 2014 году до примерно $170 млн в прошлом.



Развитие в России производства таких востребованных видов как фундук, грецкий орех, каштан и пекан означает, что хотя бы часть потребителей получит возможность закупать орехи по более низкой цене, так как не будет наценок за транспортировку, предполагает Кирилл Яковенко. «В целом развитие в нашей стране ореховой отрасли в масштабах, необходимых для полного самообеспечения, вряд ли возможно, так как орехи растут исключительно в благоприятных климатических условиях — в России это южные регионы, где есть проблемы с поиском подходящих территорий», — обращает внимание аналитик. Также среди сложностей, с которыми столкнется проект «Ноосферы», он называет погоду: некоторые виды орехов могут негативно реагировать на резкие заморозки, поэтому прогнозировать объемы урожая нужно осмотрительно. Но в целом сектор ореховодства интересен и перспективен, а спрос со стороны кондитеров и других потребителей гарантирован, добавляет Яковенко.



Южные регионы России хорошо подходят для производства миндаля и грецкого ореха, поэтому инвестиции в создание орехоплодного питомника на Кубани выглядят целесообразными, солидарен с ним Шленский. «Кроме того, к преимуществам развития промышленного производства орехов можно отнести длительный (до 50 лет) период эксплуатации садов, в течение которого качество урожая не ухудшается», — говорит он. Однако для отрасли характерны длительные сроки окупаемости инвестиций: например, первый урожай грецкого ореха стоит ожидать только на пятый год после посадки, знает эксперт.



По данным Росстата, в 2016 году площадь насаждений орехоплодных культур в стране составила 9,7 тыс. га, что на 0,9 тыс. га больше, чем было в 2015-м. При этом на долю сельхозорганизаций пришлось только 3,4 тыс. га ореховых садов, в том числе 1,8 тыс. га было у малых предприятий. Больше всего ореховых деревьев в Краснодарском крае — 3,9 тыс. га, в том числе 1,9 тыс. га в сельхозорганизациях. В Крыму, занимающем второе место по площади орехоплодных насаждений, они занимают 0,9 тыс. га, правда, сельхозорганизации выращивают орехи лишь на 0,1 тыс. га. В Адыгее ореховые плантации занимают 0,7 тыс. га, причем почти все посадки (0,6 тыс. га) приходятся на долю сельхозорганизаций. Валовой сбор орехов в России в прошлом году составил 18,6 тыс. т, что на 2,3 тыс. т больше, чем было собрано в 2015-м. Однако почти весь урожай получили ЛПХ, сельхозорганизации собрали только 190 т.

