Компания «Финансовый ресурс», владельцем которой является председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, приобрела 49% в ООО «МСК-Строительство», реализующем молочный проект в Тамбовской области. В январе «МСК-Строительство» купила Бондарский сыродельный завод, к 2019 году компания планирует возведение трех молочных ферм на 4,5 тыс. коров.

Как следует из данных kartoteka.ru, доля в 49% перешла «Финансовому ресурсу» 30 мая 2017 года. До этого времени «МСК-Строительство» полностью принадлежала компании «Юг-Агро», собственником которой, по данным «Коммерсанта», считается миноритарный акционер розничной сети «Магнит» Алексей Богачев. В настоящее время у Богачева остался 51% в «МСК-Строительстве».

О молочном проекте Богачева в Тамбовской области стало известно в начале этого года. 13 января 2017 года «МСК-Строительство» приобрела Бондарский сыродельный завод, а 16 января учредила компанию «Тамбовский молочник», основным видом деятельности которого значится разведение молочного КРС. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Тамбовского молочника» Николай Демочкин, первоначально планируется три молочных фермы на 1,5 тыс. коров каждая. Их возведение запланировано до конца 2018 года, сейчас компания договаривается о предоставлении земельных участков под строительство. Позднее проект будет существенно расширен. «Принято принципиальное решение, что проект будет увеличен в два-три раза. Это будут 2018−2019 годы, однако какова будет мощность, сказать пока не могу», — добавил Демочкин.

Одновременно запланирована модернизация Бондарского сыродельного завода, первый этап, согласно предварительному проекту, будет стоить 530 млн руб. «Планируем закончить модернизацию параллельно с вводом первой очереди молочных комплексов», — сказал Демочкин, не уточнив, насколько будет увеличена мощность предприятия. Согласно информации, указанной на сайте завода, на сегодняшний день он ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла (ТМ «Бон-Дари»).

По данным на конец 2016 года семья Вадима Мошковича владела 70,7% акций группы «Русагро» — второго по объему производителя свинины в стране в 2016 году и, согласно рейтингу «Агроинвестора», 10-го в стране российского производителя мяса по итогам 2015 года. В апреле Мошкович заявлял, что группа готова вложить $1 млрд в производство молока на Дальнем Востоке. Мошкович возглавил совет директоров «Русагро» в мае 2015 года, до этого в течение восьми лет был членом Совета Федерации от Белгородской области. В составленном Forbes рейтинге богатейших людей России 2017 года Мошкович занял 43-е место с состоянием в $2,3 млрд, став самым богатым представителем российского агробизнеса. Алексей Богачев находится на 91-м месте с состоянием $1 млрд. По данным журнала, бизнесмену принадлежит 3% «Магнита» и 100% банка «Система».