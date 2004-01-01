Группа «Сфера» приступила к возведению молочного комплекса в Дубенском районе Мордовии на 12 тыс. КРС, из которых 6,4 тыс. — дойное стадо. Стоимость инвестпроекта составляет 5,5 млрд рублей, на данном этапе строительства за счет внебюджетных источников освоено 80 млн руб., сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам гендиректора ООО «Сфера» Сергея Сиушова, подведена вся инженерная инфраструктура и подъездные пути, ведется строительство санитарно-пропускного пункта.



С вводом в эксплуатацию комплекса производство молока к 2019 году достигнет 27,8 тыс. т, к 2023-му — 58 тыс. т при продуктивности дойного стада до 9−10 тыс. кг на одну корову, рассказала «Агроинвестору» представитель «Сферы». По оценке главы Мордовии Владимира Волкова, посетившего комплекс, объект станет одним из самых крупных в России молочных комплексов. «Ежедневно на переработку будет направляться более 200 т. Наша задача — молочную отрасль подтянуть в целом по республике, чтобы надои на одну корову были не ниже 9 тыс. кг», — отметил Волков.



Площадь комплекса составит более 80 тыс. га. «Вся продукция молочного комплекса будет направляться на собственное производство — перерабатывающий комбинат «Мечта». География рынка данного предприятия — Россия и страны СНГ», — уточнила представитель «Сферы». Комбинат «Мечта» выпускает молоко, кисломолочные продукты, сыры, масло под торговыми марками «Ясный луг» и «Ясный выбор», ежедневно предприятие перерабатывает 105−125 т молока, указано на его сайте. По словам представителя группы, сейчас около 90% молока-сырья поступает на комбинат с собственных агропредприятий холдинга «Сфера», остальное — закупается. «Производственные мощности ООО «Мечта» позволяют увеличить объемы производства. Также планируется ввод дополнительных мощностей», — отметила представитель компании.



По данным Росстата, в 2016 году в Мордовии было произведено 408,8 тыс. т молока, что составляет немногим более 1% общероссийского объема. За год выпуск в республике вырос на 1,1%, в том числе на 4% — в сельхозорганизациях (до 311,8 тыс. т). В целом по стране в прошлом году произведено 30,7 млн т молока, что на 0,2% меньше уровня 2015-го и на 3,5% ниже показателя 2010 года, самообеспеченность по молоку и молокопродуктам составила 81,5% — существенно ниже порогового значения Доктрины продовольственной безопасности в 90%. В связи с этим время для инвестиций в молочное производство сейчас довольно удачное, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Доля импортного молока на рынке составляет около 20−25%. С другой стороны, в перспективе спрос на молочную категорию в любом случае будет расти, и в течение 10 лет увеличение может составить до 30% к нынешнему уровню», — комментировал он.



В прошлом году в стране было построено 117 новых молочных ферм и комплексов, еще 119 было реконструировано и модернизировано, говорится в Нацдокладе Минсельхоза. Согласно данным «Союзмолоко», в 2016 году крупнейшими производителями сырого молока стали компания «ЭкоНива» Штефана Дюрра и связанный с семьей главы Минсельхоза «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, производящие порядка 700 т молока/сутки. В мае 2017 года «ЭкоНива» объявила о преодолении планки в 800 т/сутки, по данным на конец марта, общее поголовье холдинга составляло 64,7 тыс. КРС, в том числе 32,1 тыс. — фуражные коровы.



Группа компаний «Сфера» объединяет более 45 предприятий, занимающихся строительством, производством и реализацией строительных материалов, транспортно-логистическими услугами, производством и переработкой сельхозпродукции. Агробизнес «Сферы» представлен группой «Хорошее дело», объединяющей свыше 20 предприятий в Мордовии и Ульяновской области. На них содержится в совокупности 14 тыс. КРС, в том числе 6,5 тыс. коров дойного стада, 21,2 тыс. свиней, указано на сайте агрогруппы. Валовой надой составляет 32,3 тыс. т молока. Также среди агроактивов «Сферы» — птицеводческий комплекс «Юбилейное» (проектная мощность — 130 тыс. т мяса в год), птицефабрика «Чамзинская», комбикормовый завод «КомбиС» (в 2016-м произвел 261,7 тыс. т комбикормов). Земельный банк «Хорошего дела» включает около 90 тыс. га посевных площадей.

