Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрел 88,38% акций АО «Сальский комбикормовый завод» (СКЗ), расположенного в Ростовской области. Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы агрохолдинга, производительность СКЗ — до 60 тыс. т комбикормов в год. Также завод является узловым элеватором с автомобильной и железнодорожной инфраструктурой, связывающей предприятие с основными экспортными портами. Совокупная мощность единовременного хранения зерна с учетом напольного — 36 тыс. т.



Согласно списку аффилированных лиц АФК «Система», СКЗ перешел под контроль корпорации 20 сентября 2017 года. До этого завод входил в ростовскую группу «РостЗерноТранс». На ее сайте указано, что СКЗ является одним из крупнейших комбикормовых предприятий региона, основные виды его деятельности — выпуск комбикормов, хранение и отгрузка зерна, производство рыбной муки, также завод имеет мельницу производительностью 1 тыс. т зерна в месяц. В то же время, из годового отчета СКЗ, опубликованного Центром раскрытия корпоративной информации, следует, что основным видом деятельности СКЗ в прошлом году было предоставление помещений в аренду. Выручка предприятия в 2016 году составила 3 млн руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб.



«Актив имеет значительный потенциал роста за счет наращивания объема приемки и хранения, реализации синергетического эффекта с растениеводческими хозяйствами агрохолдинга «Степь», а также привлечения сторонней сельхозпродукции на хранение в условиях растущего валового сбора и дефицита качественных мощностей по хранению», — прокомментировал представитель пресс-службы «Степи». По словам гендиректора агрохолдинга Константина Аверина, СКЗ выгодно расположен с точки зрения экспорта продукции и географической близости к существующим хозяйствам «Степи». Таким образом, приобретение завода позволит продвинуться в реализации стратегии развития в сегменте логистики и трейдинга, нарастить элеваторные мощности компании и создать производственный кластер, включающий мощности по выращиванию и хранению, пояснила пресс-служба.



Сумму сделки «Степь» не раскрывает. С учетом активов и обязательств компании стоимость завода может составлять около 50−60 млн руб., оценивает директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексей Сергеев. «В 2016 году основным видом деятельности общества была сдача в аренду собственных площадей, в годовом отчете этот вид деятельности также декларировался как основной и на 2017-й. То есть завод, по сути, не работает по своему основному профилю», — прокомментировал Сергеев «Агроинвестору». В то же время он не исключил, что стоимость сделки могла быть и выше. «Вполне вероятно, что у покупателя данный актив имеет гораздо большее значение в финансовом плане, чем оно есть сейчас. И здесь можно говорить, скорее, не о рыночной стоимости, а об инвестиционной», — добавил Сергеев. Он напомнил, что агрохолдинг «Степь» активно растет и аккумулирует свои активы именно на юге России. «В 2016 году активы компании выросли более чем в два раза. Скорее всего, приобретение СКЗ вписывается в эту концепцию расширения и укрепления своих позиций в южных регионах страны», — подытожил аналитик.



«Степь» — 100% «дочка» АФК «Система», которая была куплена во втором полугодии 2014-го у концерна «Стелла». В 2016 году «Степь» нарастила земельный банк на 208 тыс. га, став лидером по этому показателю среди российских агрокомпаний. По состоянию на апрель 2017-го «Степь» вместе с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет им вместе с членами семьи Луи Дрейфус) находилась на девятом месте в рейтинге крупнейших российских землевладельцев, составленном аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, с активами в 350 тыс. га. В течение этого года земельный банк планируется довести до 500 тыс. га, ранее говорил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Степи» Константин Аверин. Земли агрохолдинга расположены в наиболее благоприятных с точки зрения климата и логистики регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Карачаево-Черкесии. В 2017 году урожай озимой пшеницы, собранной хозяйствами агрохолдинга, вырос на 49% до 721 тыс. т, средняя урожайность составила 50 ц/га, а в Краснодарском крае — 74 ц/га.



Кроме растениеводства «Степь» объединяет предприятия в сфере молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением холдинга, в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно» и др. По итогам 2016 года выручка «Степи» увеличилась в четыре раза до 8,36 млрд руб., операционная прибыль составила 2,94 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 871 млн руб., скорректированная OIBDA — 2,86 млрд руб. В первом квартале 2017 года выручка «Степи» составила 1,2 млрд руб., чистый убыток — 276 млн руб.

