Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) в этом году планирует увеличить земельный банк еще на 150 тыс. га, доведя его до 500 тыс. га с учетом активов «РЗ Агро». Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Степи» Константин Аверин. «В середине июня мы закрыли сделку по приобретению в Ставропольском крае двух сельскохозяйственных предприятий — «Ульяновец» и «Заветное», общий земельный банк которых составляет около 20 тыс. га. С учетом этой сделки у агрохолдинга 370 тыс. га. У нас есть и другие потенциальные сделки в различной фазе проработки», — рассказал Аверин.



По состоянию на апрель «Степь» вместе с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет им вместе с членами семьи Луи Дрейфус) находилась на девятом месте в рейтинге крупнейших российских землевладельцев, составленном аудиторско-консалтинговой компанией BEFL. При этом за минувший год холдинг нарастил сельхозактивы на 208 тыс. га (из них 6,5 тыс. га пришлось на «РЗ Агро«), став лидером по этому показателю среди российских агрокомпаний. По словам Аверина, сейчас основные земельные массивы «Степи» находятся на юге России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях и Карачаево-Черкесии.



Однако холдинг интересуется сельхозугодьями и за пределами южных регионов. «Сначала мы приобретали земли, демонстрирующие высокую урожайность и при этом имеющие потенциал роста урожайности, прибыли и EBITDA. Сейчас смотрим также на земли со средним уровнем урожайности, которые могут находиться и в центральной части России», — отметил Аверин. Также «Степь» изучала возможность приобретений и за пределами России, в том числе на Украине и в Казахстане. «Но по тем или иным причинам они нам не подошли. Рассматривали также Армению, Грузию, Азербайджан. В основном в этих странах мы искали проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте, но, к сожалению, были вынуждены признать, что риски подобных проектов очень высоки. Если найдем пути их снижения, то реализуем проекты в этих странах», — сказал он.



Управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов считает нынешний год вполне благоприятным для покупки земельных активов в стране. «Снизилась доходность по большинству агрокультур и это неминуемо приведет к увеличению количества предложений на рынке. И те, у кого есть финансирование, адекватно смогут ответить на этот рост», — пояснил Новоселов «Агроинвестору», предположив, что такая ситуация будет наблюдаться и на юге, и в центре страны. «В этом году добавились и погодные факторы, которые также приведут к снижению доходов», — напомнил он. По словам эксперта, как правило, переговоры о сделках в растениеводческом направлении начинаются в летний период, а их закрытие происходит в осенне-зимний период.



Во многом инвестиционные возможности в аграрном секторе открыло продовольственное эмбарго, введенное Россией в 2014 году, ранее говорил на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», организованном газетой «Ведомости», председатель совета директоров «Степи» Али Узденов. Однако, признал он, эффект от санкций в этом году «уже не очень чувствительный». «Есть сопредельные страны, которые находятся между нами и, например, Польшей, Турцией. И мы видим, что продукция из тех стран, в отношении которых введены санкции, попадает в Россию тем или иным способом», — сказал Узденов. Поэтому, отметил он, «Степь» делает акцент на снижении себестоимости продукции, повышении урожайности и эффективности агропроизводства. «Очень важная составляющая — это семена, мы над этим тоже работаем и сейчас уже начал работу свой Институт сбережения земли. Все-таки Россия — это наиболее чистая территория, если говорить с точки зрения глобального производства, экологии. И мы бы хотели в этом направлении развиваться. Я думаю, также будет возможность экспорта молочной продукции в соседние страны — допустим, Средней Азии. Поэтому мы также будем делать акцент на развитии молочного производства», — добавил Узденов.



АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года и сейчас объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. По итогам 2016 года выручка «Степи» увеличилась в четыре раза до 8,36 млрд руб., операционная прибыль составила 2,94 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 871 млн руб., скорректированная OIBDA — 2,86 млрд руб. В первом квартале 2017 года выручка «Степи» составила 1,2 млрд руб., чистый убыток — 276 млн руб. По итогам 2017 года, выручка прогнозируется свыше 12 млрд руб., рассказал Аверин.



В 2016 году «Степь» собрала 1,04 млн т зерна, 45,8 тыс. т томатов и огурцов, заложила 150 га новых интенсивных садов и увеличила дойное стадо на 13% до 3,7 тыс. коров, производство молока прибавило 20%. 27 апреля 2017-го было объявлено о подготовке IPO «Степи», однако конкретные сроки размещения пока не называются.

