 Воронежская компания построит молочную ферму за криптовалюту — Агроинвестор
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Инвестиции
Воронежская компания построит молочную ферму за криптовалюту
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
ноябрь 2017
Стоимость комплекса на 2,4 тысячи коров оценивается в 5 млрд рублей
Компания не может получить кредит или проектное финансирование, поэтому прибегнет к ICO
Фото: Pixabay

«Хохольская сельскохозяйственная компания» («ХСК», Воронежская область) создает новую криптовалюту MilkCoin и планирует привлечь 4 млрд руб. с помощью ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты), начало которого назначено на 15 ноября, говорится на сайте проекта. Токен (цифровой жетон — аналог акции) будет запущен на блокчейн-платформе Etherium. На первом этапе компания рассчитывает получить сумму, эквивалентную примерно $5,7 млн, на втором — почти $17,7 млн, на третьем и четвертом — $21,4 млн и $76 млн. ICO будет проходить в пять этапов: в первые три дня цена MilkCoin составит 10 центов, постепенно она будет повышаться до 20 центов к 3 декабря. Предварительная продажа продлится до 15 декабря, 20-го должен состояться листинг на криптобирже.

На что пойдут деньги от ICO

Привлеченные средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов фермы, закупку оборудования и техники, введение в оборот сельхозземель. Конечная цель — создание вертикально-интегрированного молочно-товарного комплекса на 2,4 тыс. дойных коров (50 т молока в сутки или 20,5 тыс. т в год) и 290 бычков на откорме с возможностью удвоения производства. Если «ХСК» сможет собрать 4 млрд руб., то она арендует дополнительные участки для растениеводства. Сейчас у нее в собственности есть около 3,7 тыс. га, еще 3 тыс. га зарезервированы под проект по соглашению с администрацией Воронежской области. В 2017-м в обработке было 1 тыс. га, остальные участки сдавались в аренду до 2018 года. Кроме того, есть здание элеватора (его предстоит реконструировать), зернохранилища, склады и прочие помещения. Собственные вложения инвестора сейчас оцениваются почти в 700 млн руб., согласно бизнес-плану они будут на уровне 1 млрд руб. Общая стоимость комплекса — 5 млрд руб.

Большие суммы маловероятны

Компания решила прибегнуть к ICO, поскольку считает его единственным способом привлечения средств. Получить проектное финансирование без залога практически невозможно (в прошлом году она получила отказ), взять кредит — тоже. «Требуется залог, которым по предписанию Центробанка не может являться земля или недействующие строения, которые как раз находятся в нашей собственности», — поясняет «ХСК». При этом в ее программном документе (whitepaper) говорится, что команда полностью уверена в успешности своего проекта.

Проект был инициирован несколько лет назад и пока находится в прединвестиционной стадии, поскольку инвесторы искали деньги для его реализации, говорит партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. «ICO при интересе инвесторов — способ привлечения акционерных денег в проект, но я бы не рассчитывала получить таким образом значимые суммы, — прокомментировала она «Агроинвестору». — ICO-инвесторы, на мой взгляд, больше рассчитывают на высокую доходность при существенных рисках инвестиций. Молоко же — очень традиционный сектор». К тому же молочные комплексы долго окупаются, напоминает Гольфанд: сама «ХСК» сообщает о 8,4 года простого периода и 11 годах дисконтированного, при этом внутренняя норма доходности прогнозируется на уровне 11,8%.

Сколько средств рассчитывает привлечь ХСК на ICO

Ее коллега Владимир Шафоростов тоже думает, что ICO больше подходит для привлечения средств под небольшие проекты стоимостью до 300 млн руб. «Это новый и не до конца понятный инструмент для инвестиций в реальный сектор, — обращает внимание он. — С одной стороны, есть обеспечение криптовалюты активом, с другой — нужно заинтересовать инвестора конвертацией валюты во что-то материальное или в универсальное средство платежа. Есть примеры, когда токены, эмитированные фермером, обменивались на его продукцию или скидки на нее». В целом такой инструмент как ICO подходит не всем секторам, считает эксперт.

«Наша компания гарантирует ежегодную, а затем ежеквартальную выплату дивидендов (ежегодные выплаты могут доходить до 70% от суммы инвестиций) на все время существования токена MilkCoin, начиная с 1 января 2019. Также мы обеспечиваем выкуп токенов по увеличенной стоимости, $1,2 за монету, начиная с 2021 года», — сообщает «ХСК». Кроме того, держатели токенов получат 50% скидку на любой товар компании и возможность купить его за MilkCoin, таким образом можно прогнозировать рост рыночной стоимости монет.

ICO дешевле и проще IPO

Сейчас ICO является довольно интересным инструментом для привлечения финансирования стартапами и небольшими компаниями. За третий квартал 2017 года таким способом в мире было привлечено около $850 млн, ежеквартально происходит примерно 60 крупных размещений с объемом эмиссии более $25 тыс., приводит данные старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. При этом, по его словам, ICO компаний реального сектора имеют некоторые преимущества: во-первых, есть эффект новизны, который заключается в том, что подавляющее большинство эмитентов на ICO сейчас — это IT-компании, и участие игрока реального сектора вызывает повышенный интерес у инвесторов. Во-вторых, в отличие от стартапов, часто не имеющих даже работающего продукта, у компании-эмитента из реального сектора уже есть действующий бизнес, генерирующий определенный денежный поток. Это повышает привлекательность такого проекта.

ICO в агросекторе — интересный проект для ряда инвесторов, так как для действующей в нем компании характерна более высокая предсказуемость финансового результата по сравнению с IT-стартапом. Это делает вложения криптовалютных инвесторов в такие проекты защитными, считает Гранкин.

В России уже есть пример проведения ICO компанией агросектора: в мае этого года подмосковное хозяйство «Колионово» (специализируется на производстве саженцев плодовых, декоративных и других растений) привлекло более $500 тыс. в ходе размещения токенов. «Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», — оценивал владелец проекта Михаил Шляпников (цитата по Forbes). При этом, по его словам, предприятие «самодостаточное» и необходимости в заемном финансировании у него не было, собранные средства предполагалось направить на развитие проекта. Токены были полностью обеспечены реальной продукцией хозяйства, и их рост будет связан с расширением активов и увеличением объема продаж.

Учитывая, что «ХСК» заметно крупнее, чем «Колионово», а рынок ICO сейчас переживает период высокой активности, компания вполне может достичь своей первой цели и привлечь $5,7 млн, оценивает Гранкин. «В то же время следует учитывать высокую конкуренцию на рынке и тот факт, что вторая цель по привлеченным средствам ($17,7 млн) близка к среднему объему инвестиций, которые сейчас собирают крупные ICO (около $14)», — отмечает он. Достижение «ХСК» второй и последующих целей в ходе этого размещения эксперт считает менее вероятным.

«Те российские предприниматели, с которыми мы беседовали, успешно привлекали около 15 млн руб. Максимальная известная нам сумма, которую получили предприниматели с российскими корнями, составляет $30 млн, несколько компаний объявили о привлечении $10 млн, — говорит аналитик «Финам» Леонид Делицын. — На наш взгляд, сейчас новое российское предприятие может рассчитывать на диапазон 10−100 млн руб.».


При этом он считает ICO эффективным способом привлечения капитала в любой сектор, где для инвестиций в проект достаточно 100 млн руб. Достоинство этого метода (в его нынешнем состоянии) в том, что инвесторы в основном представляют собой удачливых майнеров или криптобанки — и те и другие не требуют от предпринимателей полугодовых road-show, раскрытия информации за последние три года и инвестиционных меморандумов объемом в сотни страниц, рассказывает он. «Пока ICO на порядок дешевле и проще, чем IPO, и потому успешно конкурируют с венчурными инвесторами, — говорит он. — Впрочем, в США комиссия по ценным бумагам потребовала от организаторов ICO раскрывать информацию так же, как при IPO, чем и расхолодила все движение».

Криптовалюты вне закона

Минус ICO заключается в том, что уже при попытке привлечь десять и более миллионов долларов предприниматели по факту тратят те же полгода, и не так уж мало средств, причем без гарантий успешного исхода, продолжает Делицын. Это связано с тем, что объем инвестиций, который удачливый майнер или толерантный к риску криптофонд могут вложить «не глядя» — все же не так велик. Поэтому такой способ привлечения средств хорош для IT-предприятий, придумавших инновационные услуги на основе технологии блокчейн, но не годится, например, для строительства алюминиевого завода, резюмирует аналитик.

Нестабильный курс ethereum

Гранкин также отмечает недостатки такого способа привлечения финансирования. Во-первых, в российском законодательстве нет определения криптовалют, поэтому они находятся вне закона, хотя и не запрещены. Отсутствие государственного регулирования означает, что ни эмитент, ни инвестор не защищены от мошеннических действий при проведении ICO. «Впрочем, риск мошенничества несет в основном инвестор, поскольку эмитент является стороной, принимающей денежные средства, и рискует только своей репутацией», — утоняет эксперт. Во-вторых, из-за необходимости в дальнейшем конвертировать полученные криптовалюты в фиатную валюту эмитент несет риски, связанные с неблагоприятным изменением курса криптовалют, которые принимались от инвесторов.

«ХСК» уточняет, что все полученные инвестиции будут переведены на счет MilkCoin Est, которая является эмитентом токена MIlkCoin, а также контрагентом для их выкупа и выплаты дивидендов, далее средства будут переданы «ХСК» путем валютного займа. Таким образом компания планирует избежать проблем с законодательством.

На днях Ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери России от отсутствия законодательства по ICO с начала 2017 года в 18 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. за это время не поступили в федеральный бюджет в качестве налогов. В начале октября президент Владимир Путин провел совещание, посвященное криптовалютам, на котором было принято решение, что государство возглавит и законодательно отрегулирует их выпуск и обращение в России. В конце прошлого месяца глава государства поручил кабмину совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года в рамках реализации программы «Цифровая экономика» обеспечить внесение в законодательство изменений, регулирующих публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения акций. Также он поручил установить требования к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров (майнинг).

Кто еще

Фермерский кооператив LavkaLavka по итогам первого дня ICO (началось 1 ноября) привлек около $500 тыс. на собственной платформе biocoin. bio, сообщило агентство RNS со ссылкой на основателя LavkaLavka Бориса Акимова. К 22 часам 3 ноября компания получила почти $3,5 млн. До 1 декабря BioCoin (криптовлюта LavkaLavka) можно купить по цене $1 за 35 монет. Первичная эмиссия — 1 млрд монет, из них в свободной продаже — 800 млн. Ранее Акимов говорил «Ведомостям», что приобретенные инвесторами токены можно будет обменять на фермерскую продукцию.

В июле этого года в Татарстане экосистема «Аграриум» запустила криптовалюту, которая обеспечивается мясом бычков — «ИТкоин». Покупая токены, инвесторы одновременно приобретают 10 кг мяса. Через полгода деньги можно вернуть, получив минимум 15% прибыли. Доход можно забрать деньгами или мясом. Привязка к мясу позволяет избежать резких перепадов курса валюты, при этом ее создатели планировали чипировать животных, чтобы владельцы токенов могли отслеживать состояние их здоровья в режиме реального времени и быть уверенными в качестве продукции.

Ранее «Бизнес Online» писал, что основатели «ИТкоин» и BioCoin создали негласный альянс для продвижения своих интересов на рынке, совместного создания программного обеспечения блокчейн, внедрения и запуска системных решений.

В августе сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг Россия» запустила программу лояльности на основе технологии блокчейн, выпустив 1 млрд Whoppercoin (названы в честь самого продаваемого бургера сети) на базе платформы Waves. Предполагалось, что посетители ресторанов сети могут получить монеты, исходя из суммы чека: 1 руб. = 1 Whoppercoin. За 1700 монет посетитель сможет бесплатно получить один бургер. Однако 20 сентября компания сообщила, что начисление вопперкоинов приостановлено до появления мобильного приложения.


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