«Дамате» продала «Хохланду» сыродельный завод

«Дамате» продала «Белинский сыродельный завод» в Пензенской области компании Hochland. Как следует из данных kartoteka.ru, с 7 декабря 99,9% акций предприятия принадлежат «Хохланд Русланд», 0,1% — немецкой Hochland SE. Ранее 100% предприятия владел входящий в «Дамате» молочный комбинат «Пензенский». Сумма сделки не раскрывается.



«Производство сыра — самостоятельный бизнес, требующий полного вовлечения в процесс. Это отдельный рынок сбыта, требующий закупки молока-сырья, пригодного для сыроварения и создания отдельной команды высококвалифицированных специалистов, — прокомментировал «Агроинвестору» совладелец «Дамате» Рашид Хайров. — Производством сыра должны заниматься профессионалы с многолетним опытом. Поэтому мы считаем большим плюсом то, что завод с хорошо отлаженным производственным процессом приобрела компания с мировым именем — «Хохланд». Мы уверены, что этот шаг выведет завод на еще более высокий уровень». «Хохланд Русланд» на запрос не ответила.



О том, что «Дамате» ведет переговоры о продаже сырзавода и покупателем может стать российское подразделение Hochland, «Агроинвестор» писал в октябре. В сентябре ФАС сообщила, что «Хохланд Руссланд» подала в ведомство ходатайство о приобретении доли в уставном капитале некоего предприятия, однако его название не указывалось. В октябре ходатайство было согласовано. В конце ноября в ходе празднования пятилетия «Дамате» Рашид Хайров подтвердил, что завод продается «Хохланду», писал «Первый пензенский портал».



Основатель «Дамате» Наум Бабаев еще весной 2017-го в интервью «Ведомостям» рассказывал о возможной продаже сырного производства. «Это оказался другой бизнес. Производство молочной продукции и производство сыра — разные вещи. Даже молоко закупается разного качества», — отмечал он.



Группа компаний «Дамате» приобрела сыродельное производство в городе Белинский летом 2013 года. Оборудование и имущественная база, ранее принадлежавшие одному из крупнейших в регионе молочных заводов, в течение нескольких лет находились в замороженном состоянии. Сразу после покупки было принято решение полностью реконструировать производство. «Дамате» автоматизировала линию приемки молока, усовершенствовала систему очистки, установила современное иностранное сыродельное оборудование и внедрила инновационные фреоновые системы охлаждения на складе готовой продукции. Сумма инвестиций в реконструкцию производства составила более 200 млн руб., уточняет представитель компании. Технический запуск обновленного завода состоялся в июле 2014-го. Плановая мощность переработки предприятия — до 200 т сырья в сутки. На Белинском заводе было запущено производство полутвердых сыров — Российского и Голландского, а в декабре 2014 года предприятие вышло на рынок с собственным сырным брендом «Чембар» — так город Белинский назывался до своего переименования в 1948-м.



Сейчас в молочный сегмент «Дамате» входят молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), мощность переработки молока которого составляет до 500 т в сутки, и молочный комплекс на 4,6 тыс. дойных голов в Тюменской области (совместный проект с Danone) производительностью 120 т в сутки сырого молока. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 44,7 тыс. т молока в год, говорится на сайте компании. Сейчас мощность сырьевого дивизиона холдинга не может в полной мере обеспечить деятельность заводов по переработке молока, считает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Это приводит к необходимости поиска сторонних поставщиков сырья, при этом его качество может оказаться низким, что повлияет и на качество готовой продукции.



«Одной из возможных ключевых причин продажи «Белинского сыродельного завода» может быть нехватка сырья для обеспечения рентабельности бизнеса: текущее производство имеет низкие показатели рентабельности, итоги операционной деятельности убыточны», — прокомментировала Михалева «Агроинвестору». Учитывая недавно завершенную модернизацию линии по производству сыров, актив можно считать качественным, продолжает эксперт, оценивая возможную сумму сделки в 1 млрд руб. без учета долговой нагрузки. В секторе переработки молока возможна консолидация активов у сильных игроков рынка — смена акционеров небольших и средних молокоперерабатывающих заводов, добавляет Михалева.



Hochland создана в 1927 году, она является одним из крупнейших производителей и переработчиков сыра в Европе. Компании принадлежат 12 производственных площадок, ее годовой оборот в 2016 году составил около 1,2 млрд евро. Поставки всех основных сортов сыра осуществляются на локальные и международные рынки более чем в 30 стран мира. В Польше, Румынии и России Hochland является лидером рынка в сегменте плавленых и творожных сыров, говорится на сайте компании. В России Hochland производит плавленый сыр с 2000 года. В подмосковном поселке Раос завод был запущен в ноябре 2003 года, в 2011-м компания приобрела предприятие в поселке Прохоровка Белгородской области. В 2012-м там начала работать первая в России линия по производству творожных сыров. В 2015 году мощности завода увеличили вдвое — до 20 тыс. т в год, в сентябре 2017-го был открыт новый цех, который позволит предприятию выпускать до 40 тыс. т продукции. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд руб.



По подсчетам журнала «Эксперт», выручка «Дамате» в 2016 году составила 20,2 млрд руб., чистый убыток — 203 млн руб. Основной бизнес компании — производство индейки. Сейчас она увеличивает мощность проекта с 60 тыс. т до 100 тыс. т в год в убойном весе.

