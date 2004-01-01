«Русагро» приобрела молочный проект в Тамбовской области

Группа «Русагро» приобрела компанию «Тамбовский молочник», планирующую возведение молочного кластера в Тамбовской области с поголовьем до 40 тыс. животных. Как следует из данных kartoteka.ru, ООО «Группа компаний «Русагро» стало 100% владельцем компании с 26 февраля.



«Тамбовский молочник» был учрежден 16 января 2017 года компанией «МСК-Строительство», связанной с миноритарным акционером сети «Магнит» Алексеем Богачевым. Позднее в молочный проект решил войти председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович: 30 мая его компания «Финансовый ресурс» купила 49% в «МСК-Строительство». В ноябре 2017-го Богачев подписал с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным соглашение о намерениях по развитию в регионе вертикально-интегрированного молочного кластера с объемом инвестиций свыше 20 млрд руб. Как говорилось в сообщении администрации региона, проект предполагает строительство молочных ферм на 40 тыс. голов КРС и молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции. Проектная мощность производства сырого молока составит 350 тыс. т в год, переработки — 1 тыс. т в сутки. Первоначально предполагается возведение трех молочных ферм на 1,5 тыс. коров каждая, позднее проект будет существенно расширен, рассказывал «Агроинвестору» в июне гендиректор «Тамбовского молочника» Николай Демочкин.



По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, сейчас «Русагро» купила «пустую» компанию с подходящим названием, сумма сделки — тысячи рублей. При этом он отметил «Интерфаксу», что проект по производству молока еще обсуждается. «Возможное обсуждение этого проекта на совете директоров будет не ранее конца года», — уточнил Басов.



Ранее администрация Тамбовской области сообщала, что строительство кластера начнется уже в 2018 году. Как предполагалось, на первом этапе молочные фермы должны обеспечивать сырьем Бондарский сыродельный завод, купленный «МСК-Строительство» 13 января 2017-го. По данным kartoteka.ru, компания числится владельцем завода и сейчас. Согласно информации, указанной на сайте предприятия, на сегодняшний день он ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла (ТМ «Бон-Дари»). Как рассказывал Демочкин, параллельно со строительством первой очереди ферм планировалась вложить 530 млн руб. в модернизацию Бондарского завода для увеличения его мощности. Впоследствии предполагалось возведение и еще одного молокоперерабатывающего завода — «более современного и с большим объемом».



В последние три-четыре года молочная отрасль получила устойчивую доходность и возможность активно развиваться, ранее отмечал исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, за четыре года товарное производство сырого молока выросло на 2 млн т, а его стоимость — на 60−70%. «Такой маржи, которую животноводы имели в последние годы, в секторе не было никогда. Высокая доходность позволяет окупать затраты за семь-девять лет и обеспечивает приход профильных и непрофильных инвесторов, в том числе иностранных», — говорил Белов на IX международной конференции «Где маржа». По словам эксперта, хорошим стимулом для вложений в отрасль в том числе являются инвестиционные кредиты по льготной ставке 5%, а также компенсация из госбюджета прямых понесенных затрат, с 2017 года увеличенная с 20% до 30%. По данным Минсельхоза, в прошлом году для возмещения капзатрат был одобрен 91 проект молочных комплексов общей производительностью 500 тыс. т молока в год. Как обещал в начале февраля вице-премьер Аркадий Дворкович, в этом году поддержка сектора как минимум не сократится, «сохраняются все меры, которые были, но акцент будет смещаться в сторону поддержки инвестиционной активности».



Производство сырого молока во всех хозяйствах России в 2017 году выросло на 1,2% до 31,1 млн т, подсчитал Росстат. Половина этого объема — 15,6 млн т — пришлась на сельхозорганизации, где выпуск увеличился на 3,8%, 2,4 млн т — на крестьянских (фермерские) хозяйства (плюс 7,8%). По прогнозу главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2022 году валовой надой молока в стране увеличится на 5 млн т, и необходимо будет думать о реализации экспортного потенциала. «Мы с молоком выйдем на разные континенты: и Китай, и Африка, и Персидский залив ждут наше молоко, и, по большому счету, это будущая строка доходов отрасли АПК», — уверен он.



Группа «Русагро» основана в 1995 году и, согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, является девятым в стране производителем мяса по итогам 2016 года. Также компания входит в топ-3 российских производителей сахара (14%) и в топ-10 переработчиков подсолнечника (6%). В рейтинге Национального союза свиноводов в 2017 году компания заняла третье место среди крупнейших производителей товарной свинины в России с долей рынка в 5,4%. По данным BEFL на апрель 2017 года, земельный банк группы достигал 670 тыс. га. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7% на конец 2016 года). В 2017 году выручка «Русагро» снизилась на 7% до 89 млрд руб. до элиминации между сегментами. Это стало первым сокращением годовой выручки за последние пять лет. Животноводческий сегмент стал единственным, показавшим рост оборота (на 15% до 20,5 млрд руб.) «благодаря стратегии по увеличению продаж полуфабрикатов и роста цены», отмечала группа.

