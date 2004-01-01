 Обанкротившейся «Фабрике овощей» нашли инвесторов — Агроинвестор
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Инвестиции
Обанкротившейся «Фабрике овощей» нашли инвесторов
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
В завершение проекта может быть вложено до 6 млрд рублей
«Фабрика овощей» реализовывала тепличные проекты в четырех регионах
Фото: А. Гордеев

Внешэкономбанк разработал программу по спасению агрокомплекса «Фабрика овощей», признанного банкротом в ноябре 2017 года, сообщает РБК. Проект предполагает создание совместного предприятия с участием ВЭБа и заинтересованных инвесторов на паритетных началах. В этом случае госкорпорация выкупит активы «Фабрики овощей» и внесет их в уставной капитал СП, а ассоциация «Теплицы Кубани» привлечет активы неназванных партнеров, в том числе из нефтегазовой отрасли.

По информации издания, ВЭБ и «Теплицы Кубани» намерены подписать инвестиционное соглашение, согласно которому ассоциация в течение 8−12 лет выкупит у ВЭБа ее долю в СП. Однако, как пояснил «Агроинвестору» председатель «Теплиц Кубани» Алексей Коновалов, ассоциация не может напрямую участвовать в создании СП. «Мы осуществляем все консультационные работы по привлечению инвесторов в проект. Есть несколько заинтересованных инвесторов, которые намерены его реализовывать, в том числе иностранные. Они и ВЭБ, как предполагается, и войдут в СП», — сказал Коновалов. В то же время, отметил он, решение со стороны ВЭБ еще не принято. «Это требует от банка определенных финансовых затрат, поэтому они сейчас просчитывают данный вопрос», — уточнил он.

По оценке «Теплиц Кубани», в модернизацию тепличных комплексов необходимо дополнительно вложить около 2−3 млрд руб., и еще 3 млрд. — в их расширение. «У «Фабрики овощей» сейчас работает 40 га теплиц, еще примерно 20−22 га можно построить. Например, в Новгородской области первоначально планировалось создать 24 га, однако построено только 6 га. То есть тепличный комбинат можно увеличить как минимум в два раза. Кроме того, можно расширить площадь комбинатов «Новомосковский» в Тульской области и «Агаповский» в Челябинской», — рассказал Коновалов. Представитель ВЭБ на запрос «Агроинвестора» не ответил.

ВЭБ является основным кредитором предприятий, входящих в группу «Фабрика овощей». Как говорится на сайте агрокомплекса, проект был запущен в 2012 году и сейчас запущено четыре тепличных комбината в Тульской, Челябинской, Ростовской и Новгородской областях общей площадью 41 га. Совокупный годовой объем производства овощей составляет 24 тыс. т. В июне 2016 года ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы четыре иска к компаниям «Фабрики овощей» на общую сумму 3,4 млрд руб. 22 ноября 2017-го «Фабрика овощей» была признана банкротом, как говорилось в определении суда, общая сумма требований по реестру кредиторов составляла 327 млн руб. Представитель ВЭБ поддержал ходатайство о введении в отношении компании конкурсного производства. Сейчас активы «Фабрики овощей» уже выставлены на продажу по процедуре банкротства. Однако в случае принятия решения о создании совместного предприятия ВЭБ как кредитор имеет право заместить долг этими активами, пояснил Коновалов.

По оценке Коновалова, к возникновению проблем у «Фабрики овощей» привели ошибки в выборе технологий производства, а также девальвация рубля в 2014 году, в результате чего проекты оказались недофинансированы и не достроены. Однако ситуация на каждом из тепличных комплексов «Фабрики овощей» различается, знает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «Наверное, самый проблемный актив — ростовский. Там были проблемы с технологиями: комбинат находится в южном регионе, где в условиях жаркого лета в теплицах повышается температура воздуха, и снижать ее технологически сложно и затратно. Это в первую очередь касается теплиц четвертого поколения, к которым относятся все четыре комплекса «Фабрики овощей», — рассказала Решетникова «Агроинвестору». Кроме того, ситуацию на комбинате «Ростовский» усугубила нештатная ситуация. «На второй год их работы то ли град, то ли ветер побил стекла, в результате чего отодвинулись все сроки выплат», — напомнила Решетникова. Сейчас все комбинаты сократили объемы производства, в том числе на «Новомосковском» и «Агаповском» выпуск упал практически до нуля, отметила эксперт.

По данным Росстата, производство овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях в 2017 году составило 946 тыс. т, дефицит овощей защищенного грунта Минсельхоз оценивает в 816 тыс. т. В среднем в прошлом году в России на одного жителя было произведено 111,2 кг овощей, в том числе 6,5 кг — в защищенном грунте. По информации Национального плодоовощного союза, в 2017 году в России введено в эксплуатацию 230 га тепличных комплексов, за последние пять лет их площадь выросла на 778 га до 2,6 тыс. га.

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