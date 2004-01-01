C 21 апреля льготное кредитование будет расширено

С 21 апреля вступят в силу поправки в приказ Минсельхоза, расширяющие перечень направлений льготного кредитования аграриев, сообщил глава министерства Александр Ткачев на оперативном совещании с заместителями министра и директорами департаментов. В частности, в льготную систему включены кредиты на развитие аквакультуры, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности и виноделия, а также мощностей для хранения и перевалки зерновых, хранения масличных агрокультур.



«Мы включили в перечень также реконструкцию и модернизацию строительства птицеводческих комплексов и продлили на год возможность получения льготных инвесткредитов для свиноводческих комплексов», — приводит слова Ткачева пресс-служба министерства. По его словам, в Минсельхоз уже поступили заявки на отбор инвестпроектов для получения льготных кредитов, и сейчас задача ведомства — оперативно их рассмотреть.



Кроме того, льготное кредитование расширено на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. «Этого решения давно ждали зерновики и мукомолы», — напомнил Ткачев. О том, что в условиях высоких запасов зерна нужно поддержать основных потребителей пшеницы — мукомольные предприятия, Минсельхоз объявил в феврале. По оценке аграрного ведомства, мукомолы готовы к точечным закупкам около 1 млн т зерна из регионов с большими излишками, для этого необходимо примерно 8,6 млрд руб. кредитов. Как уточнял «Агроинвестору» президент Российского союза хлебопекарной промышленности Валерий Чешинский, льготное кредитование переработчиков зерна предусмотрено постановлением правительства 1528, «однако до сих пор системной поддержки не было». По словам Чешинского, благодаря льготным кредитам мукомолы смогут закупить у аграриев «миллионы тонн зерна», дав аграриям необходимые финансовые ресурсы для проведения посевной и позволив освободить свои хранилища в преддверии нового урожая.



Как сообщал на итоговой коллегии Минсельхоза глава департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко, в 2017 году произошел «настоящий кредитный бум». «Банки заключили с заемщиками почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 650 млрд руб., в том числе 450 млрд руб. — по инвестиционным кредитам», — рассказал Куценко. Так, по данным ведомства, 188 млрд руб. инвестиционных кредитов взяли в секторе растениеводства, 137 млрд руб. — в животноводстве (без учета молочного и мясного скотоводства), 62,5 млрд руб. — в молочном скотоводстве, 66 млрд руб. — на переработку продукции. «В 2018 году ожидается привлечение средств на развитие растениеводства — 103 млрд руб., животноводства — 249 млрд руб., в том числе молочного скотоводства — 102 млрд руб., и приобретение техники — 184 млрд руб.», — спрогнозировал Куценко.



Льготное кредитование по ставке не более 5% действует с 2017 года. В течение прошлого года система также менялась. В частности, регионам были предоставлены полномочия определять объем кредитования по приоритетным направлениям и максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика. Кроме того, была скорректирована доля льготного кредитования для фермеров, а с 2018 года предусмотрена возможность рефинансировать ранее взятые инвесткредиты по коммерческой ставке, указал Куценко.



Краткосрочные кредиты выбраны на 88%

Согласно плану льготного кредитования Минсельхоза, в 2018 году на эти цели предусмотрено 49,7 млрд руб. субсидий, в том числе 20,9 млрд руб. — на краткосрочные кредиты и 28,8 млрд руб. — на инвестиционные. При этом без учета принятых в прошлом году заявок общий объем субсидий по планируемым к выдаче в этом году краткосрочным кредитам составляет 13,5 млрд руб. С 1 февраля по 16 апреля Минсельхоз уже одобрил заявки почти на 11 млрд руб., таким образом, согласно материалам ведомства, остаток субсидий на 2018 год по льготным краткосрочным кредитом сейчас составляет лишь 2,5 млрд руб.



Господдержка АПК на 2018 год предусмотрена в объеме 242 млрд руб., в том числе 52,2 млрд руб. выделено на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам, 49,7 млрд руб. — на льготное кредитование отрасли, 39 млрд руб. — на единую субсидию, 2 млрд руб. — на обновление парка сельхозтехники. При этом, как отмечал ранее Ткачев, из общего объема 242 млрд руб. около 40% уходит на обслуживание уже взятых кредитов. «Вроде бы 242 млрд руб., определенный объем. Но из них почти 100 млрд руб. уходит на обслуживание льготных кредитов — и старых, и новых. Представьте себе, огромная масса денег обслуживает все проекты по стране — а их более 10 тысяч», — говорил министр на итоговой коллегии Минсельхоза 10 апреля.



Предполагается, что в ходе принятия поправок в бюджет в этом году дополнительно на реализацию госпрограммы АПК будет добавлено до 30 млрд руб. В марте вице-премьер Аркадий Дворкович подтверждал, что правительство приняло решение в 2018 году увеличить поддержку агросектора из федерального бюджета примерно на 10%. По его словам, дополнительные средства пойдут на поддержку новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка сельхозтехники. Кроме того, сегодня правительство рассмотрит вопрос предоставления Минсельхозу из резервного фонда дополнительно 5,2 млрд руб. на субсидии по льготным кредитам.

