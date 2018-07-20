«Русагро» может купить белгородского производителя мраморной свинины

«Русагро» Вадима Мошковича уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о намерении приобрести активы компании «КапиталАгро», занимающейся производством мраморной свинины в Белгородской области. Как говорится в сообщении ФАС, «Русагро» планирует купить доли в уставном капитале торгового дома «КапиталАгро».



Основной целью ТД «КапиталАгро» является продвижение и продажа на российском рынке мраморной свинины, произведенной ЗАО «КапиталАгро» в Ивнянском районе Белгородской области, указано на сайте компании. Как сообщил «Агроинвестору» источник на рынке, «Русагро» вела переговоры о приобретении «КапиталАгро», причем группе в первую очередь интересны именно производственные активы. Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ведутся переговоры о продаже всех активов «КапиталАгро», однако окончательного решения пока не принято. Представитель «Русагро» сказал «Агроинвестору», что компания пока не комментирует информацию, в «КапиталАгро» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



Комплекс «КапиталАгро» в Белгородской области был открыт в октябре 2010 года и, согласно собственным данным, стал первым в стране производителем мраморной свинины. «Путем скрещивания и селекции нескольких элитных пород была выведена особая порода свиней. Основой рациона животных являются комбикорма собственного производства из смеси зерновых и оливкового масла», — указано на сайте производителя.



Предприятие включает четыре комплекса замкнутого цикла мощностью 28 тыс. т товарной свинины в год, комбикормовый завод с элеватором мощностью 80 тыс. т/год, центр производства семени на 45 хряков единовременного содержания, а также завод по убою и переработке свиней мощностью 20 тыс. т готовой продукции в год. По данным kartoteka.ru, единственным владельцем ЗАО «КапиталАгро» является Сергей Чеботарев, гендиректором — бывший вице-мэр Белгорода Александр Пашков. Последнему также принадлежит 35% в ООО ТД «КапиталАгро» (остальные 50% — Чеботареву, 15% — гендиректору компании Ивану Рощупкину). Выручка ЗАО «КапиталАгро» в 2016 году составила 2,5 млрд руб., чистый убыток — 80 млн руб.; выручка ТД «КапиталАгро» — 67 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб.



«КапиталАгро» является средним российским предприятием по объему производства, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Предприятие выпускает около 25 тыс. т свинины в год и, наверное, входит в топ-50 крупнейших российских производителей. По мере роста конкуренции сейчас производители начинают задумываются о том, чтобы иметь в своей линейке мраморную свинину, однако особенность «КапиталАгро» в том, что компания специализируется только на этом виде мяса», — рассказал «Агроинвестору» Ковалев. Он не исключил, что «Русагро» вполне мог заинтересовать этот актив. «"Русагро» активно развивается за счет органического роста, реализуя крупные проекты в Тамбовской области и Приморье. По их завершении мощности группы увеличатся с 200 тыс. т до практически 600 тыс. т. Но я также не исключаю, что «Русагро» может прибегнуть и к поглощению других компаний», — добавил Ковалев.



Сейчас в Белгородской области работает подразделение «Русагро» «Тамбовский бекон», включающее шесть комплексов на 4,8 тыс. свиноматок каждый, племенной комплекс и комбикормовый завод. Из общего объема производства в 207 тыс. т свинины в живом весе по итогам 2017-го (третье место в рейтинге НСС крупнейших российских производителей) 122 тыс. т пришлось на белгородские активы, следует из годового отчета компании. Также в регионе расположены три сахарных завода «Русагро». Из общего земельного банка группы в 675 тыс. га (третье место в России согласно рейтингу BEFL) 332 тыс. га, или 49%, приходится на Белгородскую область.

