Чума свиней вновь обнаружена у «Русагро»

Группа «Русагро» Вадима Мошковича сообщила о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на своих площадках в Белгородской области. Случай заражения был зафиксирован 16 июля на одном из шести репродукторов в Белгородской области. «В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена», — уточняет компания.



Репродукторы предназначены для производства молодняка, и товарные свиньи здесь не содержатся, отмечает группа. В связи с этим компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные. «Остановка работы площадки будет использована для капитального ремонта», — сообщает «Русагро».



Все остальные площадки, включая товарные, работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности, указано в сообщении. В нем также подчеркивается, что вирус АЧС не опасен для людей и не влияет на качество продукции.



Это уже вторая за последний год вспышка АЧС у «Русагро», которая в рейтинге Национального союза свиноводов занимает третье место среди крупнейших российских производителей свинины с долей рынка в 5,4%. В начале сентября 2017-го вирус выявлялся на площадке откорма «Тюринский» в Белгородской области, тогда был установлен карантин и ликвидировано 17,5 тыс. животных. В начале декабря АЧС была обнаружена в Белгородской области и у крупнейшего в России производителя свинины — компании «Мираторг». Тогда убытки «Русагро» и «Мираторга» были оценены в 450 млн руб. Позднее управление Россельхознадзора Белгородской области заявило, http://www.agroinvestor.ru/companies/news/29119-ushcherb-miratorga-i-rusagro-ot-chumy-sviney/ что ограждение навозных лагун «Тюринского» позволяло диким животным проникать на территорию хозяйства. Специалисты управления пришли к выводу, что занесению вируса на комплекс способствовали слабый внутренний контроль выполнения правил биобезопасности и халатное отношение к ним со стороны работников и охраны. В результате на «Тамбовский бекон» и должностное лицо компании были наложены штрафы на общую сумму 23,5 тыс. руб., а зоосанитарный статус «Тюринского» понижен с IV до II компартмента.



Ранее в июле АЧС была зарегистрирована на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит RBPI Group) http://www.agroinvestor.ru/companies/news/30108-chuma-sviney-obnaruzhena-u-russia-baltic-pork-invest…, одном из крупнейших свиноводческих предприятий Калининградской области. Как сообщил «Агроинвестору» представитель RBPI, вирус подтвержден лабораторными исследованиями от 11 июля. «В настоящее совместно с государственными службами организовано проведение комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения», — рассказал представитель группы. По его словам, на предприятии создана комиссия по расследованию причин инцидента, размер ущерба устанавливается.



Согласно данным Россельхознадзора, к 6 июля с начала года в России было зафиксировано 47 вспышек АЧС, в том числе 24 — у домашних свиней и 20 — среди диких кабанов. В Белгородской области в этом году регистрировалось восемь случаев возникновения вируса в дикой фауне. Как ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, АЧС существует в стране более 10 лет, и за это время он обнаруживался как минимум у половины игроков, входящих в топ-20 российских производителей свинины. «Это говорит о том, что сколько бы денег они ни инвестировали в биобезопасность, они могут лишь снизить риск заноса, однако он все равно сохраняется», — отмечал Ковалев. По его словам, кроме проектов, которые изначально предусматривают высокую защиту, крупные производители вкладывают значительные средства в дополнительные меры: создание проходников, защиту от мух, грызунов и т. д. Однако при всех этих мерах существует человеческий фактор: на комплексах работают тысячи людей, которые после работы уходят по своим домам. Поэтому при наличии вируса в ЛПХ или дикой фауне ни один производитель на 100% не застрахован от попадания вируса на территорию своих ферм, констатирует Ковалев.



Группа «Русагро» основана в 1995 году и, согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, является девятым в стране производителем мяса по итогам 2016 года. По данным Национального союза свиноводов, в 2017 году компания выпустила 207,4 тыс. т свинины в живом весе. Мясной бизнес группы представлен компаниями по производству товарной свинины «Тамбовский бекон» (Тамбовская и Белгородская области) и «Русагро-Приморье» (реализует проект строительства свиноводческого комплекса в Приморском крае). Основной объем произведенной свинины был реализован «Русагро» предприятиям и организациям из 29 регионов, свыше 45% продукции было продано в Центральном федеральном округе и примерно треть — в Приволжье.

