Дмитрий Медведев потребовал быстрее перечислить аграриям субсидии на ГСМ

Правительство обсудило выделение 5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию аграриям части затрат в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). «Необходимо перечислить деньги как можно скорее, поскольку уборочная кампания уже идет, аграрии этих денег ждут», — подчеркнул глава кабмина Дмитрий Медведев. По его словам, деньги поступят в бюджеты регионов, и эта сумма позволит закупить не менее 90 тыс. т дизельного топлива.



Представитель Минсельхоза ранее уточнял «Агроинвестору», что в целом объем дополнительных субсидий составит 6,3 млрд руб. — 5 млрд руб. из федерального бюджета и 1,3 млрд руб. — из бюджетов регионов. Деньги будут распределяться погектарно, как несвязанная поддержка. Депутат Госдумы Геннадий Кулик оценивал, что аграрии получат около 100 руб. на гектар. По данным агроведомства, самую большую сумму направят в Алтайский край (336 млн руб.), Ростовскую область (312 млн руб.) и Оренбургскую область (238 млн руб.). Краснодарскому краю будет выделено 219 млн руб., Ставрополью — 210 млн руб. При этом сами регионы оценивали увеличение затрат из-за удорожания ГСМ намного выше. Например, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце июня говорил, что если высокие цены на ГСМ сохранятся, то аграрии региона будут вынуждены потратить дополнительно 3,9 млрд руб. Глава Ставрополья Владимир Владимиров оценивал увеличение расходов на ГСМ в 6 млрд руб., Минсельхозпрод Ростовской области — в 3 млрд руб.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня отметил, что убытки аграриев из-за роста стоимости топлива в первом полугодии достигли 12 млрд руб. Позднее в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам он назвал сумму в 10−11 млрд руб. и признал, что столько на компенсацию затрат Минсельхозу не дадут. Правда, глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин говорил, что правительство нашло возможность оперативно выделить 5 млрд руб., но в дальнейшем сумма может быть увеличена «хотя бы до 12 млрд руб.».



Глава агроведомства попросил компенсировать аграриям потери из-за роста цен на топливо 22 июня на совещании в правительстве, посвященном проведению уборочных работ. По словам Патрушева, к 14 июня дизельное топливо стоило на 27,9% больше, чем годом ранее — 52,5 тыс. руб./т, бензин подорожал на 21,9% до 56,5 тыс. руб./т. Дмитрий Медведев пообещал, что такое решение будет принято. К 21 июня летнее дизельное топливо подешевело на 318 руб./т, автобензин — на 609 руб./т. По данным Росстата, с середины до конца июля розничная стоимость дизельного топлива в среднем по стране была неизменной и держалась на уровне июньской — 44,46 руб./л. При этом по сравнению с декабрем 2017-го топливо стоило на 9,8% больше.



В середине июля глава Минэнерго Александр Новак говорил, что после принятия правительственного решения о заморозке цен на топливо, в рознице они перестали расти, а оптовые — снизились. Министр обещал, что в этом году топливо больше не будет дорожать, и по итогам 2018-го рост цен не превысит уровень инфляции.

