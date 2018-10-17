«Эко-культура» вложит 5,6 млрд рублей в садоводство

Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших инвесторов в тепличное овощеводство, намерен выйти на новые рынки. Как сообщил «Агроинвестору» вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков, холдинг запускает в Ставропольском крае крупный садоводческий проект. Кроме того, «Эко-культура» намерена заняться производством кондитерских изделий.



По словам Фоменкова, для развития интенсивного садоводства компания приобрела сады в предместье Минеральных вод у ЗАО СХП «Кавказ». Их площадь — 1 тыс. га. «Сейчас идет рекультивация почвы и раскорчевка старых деревьев, готовим площадку на 300 га для высаживания саженцев в 2019 году», — рассказал Фоменков. Согласно планам компании, 74% площади придется на красные яблоки (сорта Найдаред, Ред делишес, Джеромини, Фуджи ацтек и др.), 20% — на желтые (Голден оранж, Премьер, Голден рейдерс), оставшиеся 6% — на зеленые (Гренни смит, Ренет Семеренко).



Стартовый объем инвестиций на 2019 год составит более 5,6 млрд руб., отмечает Фоменков. В 2020—2021 годах в планах компании увеличить сад еще на 400 га. Кроме того, первая очередь проекта предполагает строительство хранилища для фруктов, его проект разрабатывается. «Инвестиции в садоводство связаны с благоприятными условиями инвестирования в данное направление, а также растущим спросом у населения к выращиваемой качественной продукции и реализацией программы импортозамещения», — пояснил Фоменков.



Всего к 2025 году в России планируется заложить более 100 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений, рассказывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития сельского хозяйства 9 октября. В 2018-м новые сады будут высажены на 15,7 тыс. га, прогнозирует Минсельхоз. «В текущем году на закладку и уход за садами только в рамках единой субсидии выделено почти 4,8 млрд руб. Все они, естественно, будут освоены», — говорил Патрушев. Кроме того, по его словам, за счет перераспределения денег по госпрограмме на развитие садоводческой отрасли предусмотрен дополнительно 1 млрд руб. Также инвесторам возмещают 20% капитальных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ. По информации аграрного ведомства, в 2019 году эта мера господдержки будет сохранена.



Рентабельность интенсивных садов в России достигает 250-300%, а инвестиции могут окупиться уже на третий год без учета вложений в мощности по хранению, прокомментировал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. «Если же считать с базой, то окупаемость составляет 6-10 лет, и рентабельность гораздо ниже. Это связано с тем, что хранилища и техника очень дорогие, так как требования торговых сетей высоки», — уточнил эксперт. Тем не менее, по оценке ассоциации, ежегодно объем производства яблок в товарном секторе будет прирастать в среднем на 100-150 тыс. т. В 2017-м, согласно материалам Минсельхоза России, урожай яблок в сельхозорганизациях и КФХ составил 710 тыс. т. При этом внутреннее потребление в стране, по оценке Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 составило 1,7 млн т, еще 337 тыс. т было использовано для переработки.



Кроме того, «Эко-культура» планирует вложить €100 млн (около 7,6 млрд руб.) в выпуск кондитерских изделий, которые будет экспортировать в Китай и другие страны Азии. Как рассказал «Коммерсанту» президент холдинга Александр Рудаков, мощности производства составят примерно 10 тыс. т мучных кондитерских изделий и конфет в месяц. В качестве площадки рассматриваются недозагруженные или законсервированные мощности в Центральном Черноземье, выпуск продукции предполагается начать уже в 2019 году. В будущем холдинг надеется вывести этот бизнес на оборот в $1 млрд в год (65,7 млрд руб.). Партнерами «Эко-культуры» с долей 5-10% в новом проекте будут бывшие топ-менеджеры украинской «Конти», которая управляет Курской кондитерской фабрикой.



ООО «АПХ Эко-культура» создана в 2015 году с уставным капиталом 100 тыс. руб., принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Алексею Петренко, Ирине Ашиновой и ООО «Т9», следует из данных kartoteka.ru. У агрохолдинга есть тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, продукция реализуется под торговыми марками «Эко-культура» и «С чистого листа». По итогам 2017 года объем производства тепличных овощей компании составил 40 тыс. т. К 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 га, а объем производства — до 431 тыс. т. Инвестиции в овощеводство закрытого грунта оцениваются в 120 млрд руб. Финансовые результаты «Эко-культура» не раскрывает.

