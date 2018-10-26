«Отрада Фармз» вложит 7 млрд рублей в расширение мощностей

Гендиректор компании «Отрада Фармз» (Липецкая область) Патрик Хоффманн объявил о реализации двух новых проектов: строительстве площадок откорма мощностью 8 тыс. т в год, а также селекционно-генетического центра на 2,3 тыс. свиноматок. Предполагаемый объем инвестиций — 7 млрд руб., сроки реализации — 2019-2020 годы. Сейчас предприятие ведет реконструкцию и строительство свинокомплексов в Добринском районе. Объем инвестиций в 2017 году составил 848 млн руб. Около 400 млн руб. будет вложено в 2018-м.



Об удвоении племенного и товарного производства в этом году объявлял и «Знаменский СГЦ» (Орловская область, входит в АВК «Эксима»). Сейчас осуществляется производственный запуск еще трех племенных репродукторов суммарной мощностью 15 тыс. свиноматок, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Реализация проекта позволит к середине 2019 года увеличить маточное стадо до 34,5 тыс. животных, из них 85% будет приходиться на чистопородное племенное поголовье. В результате реализации проекта общее годовое производство свиней на предприятии вырастет с 500 тыс. до 1 млн животных, а выпуск свинины увеличится с 47 тыс. т в убойном весе до более чем 90 тыс. т. Инвестиции оцениваются в 7,5 млрд руб.



Российские свиноводческие предприятия за последние 12 лет совершили серьезный рывок в товарном производстве, увеличив самообеспеченность страны свининой до 95%. Менее активными темпами, но все же совершенствуется и отечественное племенное свиноводство, комментирует гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Это основа успешной работы отрасли, ведь без развития селекции и генетики успехи промышленных предприятий были бы невозможными», — подчеркивает он.



Развитие селекции и генетики в свиноводстве началось лишь 10-15 лет назад. За это время в страну были завезены все три чистые породы, на которых базируется современное свиноводство: йоркшир или крупная белая, ландрас и дюрок. Сейчас они есть у всех крупных компаний, которые выращивают ремонтное маточное поголовье. «Двухпородный гибрид крупной белой и ландраса — свинка F1, является основой для производства трехпородных товарных свиней, которые получаются после покрытия двухпородного гибрида дюроком», — поясняет Ковалев. Ремонтными свинками Россия уже полностью обеспечена, и они больше не ввозятся, хотя еще пять лет назад отечественные предприятия их импортировали, отмечает эксперт. Ввоз же чистопородных животных сократился в десятки раз и в 2017 году, по данным ФТС, составил менее 5 тыс. голов. По подсчетам НСС, теперь в стране насчитывается около 1,5 млн работающих свиноматок F1, и каждый год необходимо примерно 750 тыс. новых, так как уровень замены поголовья составляет около 50%. «Теперь эту потребность закрывают российские предприятия», — отмечает он.



Дефицита в племенном материале в России нет, считает гендиректор компании Topigs Norsvin (занимается генетикой свиней) Александр Иевлев. «При этом если племенных животных с низкими показателями в плане генетического прогресса у нас достаточно, то вот действительно высококачественных не хватает», — обращает внимание он. Общую потребность российского рынка, например, в ремонтных хряках топ-менеджер оценивает в 9,5 тыс. голов, уровней GGP (прапрародители) и GP (прародители) — 1,5 тыс., терминальных (P) — 6,5 тыс.



«Отрада» - франко-российская компания, созданная в 2005 году в Добринском районе Липецкой области. Основатель и гендиректор — Патрик Хоффманн. Инвесторами также являются один из мировых лидеров по торговле сахаром французская Sucden и несколько предпринимателей, в числе которых президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты в России Эммануэль Кидэ.

