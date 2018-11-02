«Элинар» может купить калужскую птицефабрику

Калужская «Птицефабрика в Белоусово» мощностью до 35 тыс. т продукции в год может перейти под контроль подмосковного холдинга «Элинар». Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства от ООО «Элфин» на приобретение доли в уставном капитале ООО «Птицефабрика в Белоусово». Как следует из материалов ведомства, ходатайство поступило 18 октября.



По данным kartoteka.ru, «Элфин» входит в структуру холдинга «Элинар» Игоря Куимова: «Элинару» принадлежит 0,1% компании, остальные 99,9% — напрямую Куимову. Сельскохозяйственные активы холдинга включают АО «Элинар» (занимается производством молока и мяса КРС, а также растениеводством) и птицеводческий комплекс полного цикла «Элинар-Бройлер». Птицеводческие площадки расположены в трех районах Московской области, согласно собственным данным, комплекс производит 72 тыс. т мяса птицы в живом весе (ТМ «Первая свежесть»).



«Птицефабрика в Белоусово» была основана в 1972 году и первоначально занималась производством яиц. Как указано на сайте предприятия, позднее оно перепрофилировалось на мясо птицы, а в 2009 году была начата реконструкция, в результате которой мощность птицефабрики увеличилась до 35 тыс. т в год. Компания выпускает, в частности, охлажденное мясо птицы, полуфабрикаты, колбасы и копчения, которые поставляются в магазины Калужской, Московской и Тульской областей, говорится на сайте. По информации kartoteka.ru, 68% птицефабрики сейчас принадлежит Богдану Светлицкому, по 14% — Алексею Кондратенко и Дмитрию Розову, 3% — Игорю Попелухе. Выручка «Птицефабрики в Белоусово» в 2017 году составила 670 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.



На вопросы «Агроинвестора» в «Элинаре», «Элинар-Бройлере» и «Птицефабрике в Белоусово» не ответили. Представитель «Птицефабрики в Белоусово» сообщил, что информацию о возможной сделке может прокомментировать только руководитель, однако он занят. Телефон, указанный на сайте ООО «Элинар-Бройлер», не отвечал.



По данным Росптицесоюза, «Птицефабрика в Белоусово» в среднем выпускала около 12-15 тыс. т продукции в год, а «Элинар-Бройлер» в 2017 году произвел 66,6 тыс. т (17-е место в рейтинге союза крупнейших производителей мяса бройлеров). Как сказала «Коммерсанту» гендиректор союза Галина Бобылева, «Элинар» сможет вывести «Птицефабрику в Белоусово» на полную мощность. В этом случае объем производства «Элинар-Бройлер» превысит 100 тыс. т мяса птицы в год. По мнению Бобылевой, «Элинар» будет выпускать на «Птицефабрике в Белоусово» продукцию под собственным брендом «Первая свежесть».



Небольшие птицефабрики в этом году могли столкнуться с финансовыми затруднениями из-за резкого роста стоимости зерна, говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Одновременно значительно увеличились транспортные расходы из-за подорожания бензина примерно на 12%. Таким образом, рост выручки мелких птицефабрик за счет повышения цен на мясо мог оказаться недостаточным для компенсации их затрат», — сказал «Агроинвестору» Лукашов.



Возможную стоимость «Птицефабрики в Белоусово» он оценивает в 1-1,5 млрд руб., но добавляет, что оценку предприятия производить крайне сложно ввиду низкого производства по сравнению с установленной мощностью. «Все зависит от того, какие затраты потребуются для выхода на оптимальный уровень», — пояснил Лукашов.

