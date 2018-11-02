Петелинская птицефабрика оштрафована на 700 тысяч рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Россельхознадзора к Петелинской птицефабрике, входящей в группу «Черкизово». Надзорный орган требовал наказать предприятие, после того как в розничной сети в частях тушек-бройлеров были повторно выявлены сальмонеллы и листерии. «Иск удовлетворить полностью», — сообщается в картотеке арбитражных дел.



«Было два варианта — приостановление деятельности либо штраф. Назначили административный штраф в размере 700 тыс. руб.», — пояснил представитель Россельхознадзора. Служба ходатайствовала о привлечении компании к ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований техрегламента). Россельхознадзор заявил, что удовлетворен судебным решением.



Группа «Черкизово» в свою очередь вновь выразила уверенность, что обнаружение некачественной продукции в торговле не вина компании, а следствие недостаточного контроля при доставке или хранении продукции. «Тем не менее, мы не будем опротестовывать решение суда по наложению штрафа на Петелинскую птицефабрику, а максимально сосредоточим наши силы на обеспечении качества и безопасности нашей продукции и контроле за ее транспортировкой и хранением», — сказал «Агроинвестору» представитель «Черкизово», добавив, что группа находится в постоянном взаимодействии с Россельхознадзором.



Россельхознадзор подал иск в суд в отношении Петелинской птицефабрики в начале октября после того, как в одном из столичных магазинов сети «Авоська-Два» в бройлерах были выявлены сальмонеллы и листерии. В мае 2018 года Петелинская птицефабрика за аналогичное нарушение уже привлекалась к штрафу в размере 300 тыс. руб. На этот раз ведомство требовало приостановления деятельности на срок до 90 суток либо наложения штрафа в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. «Черкизово» тогда заявляла, что группа провела дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики и никаких нарушений специалисты не выявили. http://www.agroinvestor.ru/companies/news/30555-rosselkhoznadzor-trebuet-priostanovki-petelinskoy-pt...



Позднее в октябре гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов встречался с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Как рассказывал последний, на ней стороны договорились об усилении внутреннего контроля. «Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию», — говорил Данкверт. При этом чиновник признал, что «в «Петелинке» и вообще в «Черкизово» очень хорошая оборудованная лаборатория» и компания «достаточно серьезно относится к безопасности продукции».



Также пресс-служба «Черкизово» сообщала о встрече Михайлова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой обсуждались вопросы качества продукции и ответственности бизнеса, в том числе ритейла, за безопасность товаров на полке. В частности, Михайлов указал на необходимость усилить проработку вопросов биобезопасности в современных условиях, когда растут требования к стандартам качества и поднимаются вопросы развития экспорта.



«Черкизово» - крупнейший производитель мяса и комбикормов в России, согласно рейтингам «Агроинвестора». По оценке Росптицесоюза, группа является вторым производителем мяса бройлеров в стране с долей рынка 11%. Петелинская птицефабрика расположена в Московской области, ассортимент включает 40 наименований: тушку, разделку, субпродукты, фарш и шашлык в маринаде (ТМ «Петелинка»). Всего в «Черкизово» входят восемь птицеводческих производственных кластеров полного цикла, «Петелинка» является самым продаваемым брендом. Как следует из годовых отчетов «Черкизово», в 2016-м под брендом «Петелинка» было реализовано 55 тыс. т мяса птицы, выручка составила 8,7 млрд руб.

